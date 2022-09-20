РФ веде війну не лише з Україною, а й з усім Європейським союзом, - прем’єр Іспанії Санчес

Росія веде війну не лише з Україною, а й з усім Європейським союзом - і вона програє.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує енергетику як інструмент війни, бо йому загрожують цінності ЄС.

Прем'єр Іспанії наполягає, що хоча Путін досяг успіху у підвищенні цін на енергоносії в Європі, змушуючи проводити масштабні ринкові інтервенції, щоб зменшити фінансові втрати домогосподарств та компаній, Москва насправді підштовхує ЄС до зближення.

Санчес вважає, що ЄС здобуває уроки з послідовних криз, що обрушилися на континент з 2008 року. Як останні приклади цієї тенденції іспанський прем'єр назвав угоди між урядами країн ЄС про об'єднання боргів, координацію інвестицій в оборону та відмову від російських енергоносіїв.

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