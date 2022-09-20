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РФ веде війну не лише з Україною, а й з усім Європейським союзом, - прем’єр Іспанії Санчес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Росія веде війну не лише з Україною, а й з усім Європейським союзом - і вона програє.

Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін використовує енергетику як інструмент війни, бо йому загрожують цінності ЄС.

Прем'єр Іспанії наполягає, що хоча Путін досяг успіху у підвищенні цін на енергоносії в Європі, змушуючи проводити масштабні ринкові інтервенції, щоб зменшити фінансові втрати домогосподарств та компаній, Москва насправді підштовхує ЄС до зближення.

Санчес вважає, що ЄС здобуває уроки з послідовних криз, що обрушилися на континент з 2008 року. Як останні приклади цієї тенденції іспанський прем'єр назвав угоди між урядами країн ЄС про об'єднання боргів, координацію інвестицій в оборону та відмову від російських енергоносіїв.

Також читайте: Іспанія готова допомогти Україні розслідувати воєнні злочини РФ, - прем’єр Санчес

Автор: Ірина Дашківська
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От хто має ввійти в G8, замість лаптєстану. Іспанія!
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20.09.2022 12:31 Відповісти
Польша.
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20.09.2022 12:33 Відповісти
Україна!
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20.09.2022 12:40 Відповісти
ПАМЯТНИК ***** КАК РАЗРУШИТЕЛЮ ПО ДЕБИЛЬНОСТИ ЦЕЛОГО ГОСУДАРСТВА РОССИЯ-- ЖИЛИ СЕБЕ УЮТНО ПО ДОМАШНЕМУ... а нет поймал ***** златую рыбку и понеслась нелегка.. чем закончилась сказка Пушкина помните... там хоть разбитое корыто осталось у бабки сварлдивой у у Рашки и корыто треснутое пойдет в счет контрибуций и репараций...
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20.09.2022 12:52 Відповісти
СВО ПО ПУТИНУ ЭТО КАК ТУТ ВНИЗУ НА КАРТИНКАХ


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20.09.2022 12:55 Відповісти
так чому ЄС соплі розкидує, підключайтеся
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20.09.2022 12:53 Відповісти
Пока не будет запертых в клетку продажных политиков из ЕС (наших туда же), то Путин ничего не проиграет. Разве Шредер в тюрьме? Меркель, Берлусконни, Кляйц с Курцем и еще куча купленных чертей. Они не в тюрьме и они завербованы делать пакости и гадить всеми силами, какие у них есть. Они не могут соскочить с крючка компромата, так как новым компроматом стала съемка на видео факта получения ими денег, они пожизненные рабы Путина, особенно те, кто съездил в Кремль и там им показали все видео лично (а без визита можно избежать шантажа, так как банально некому передать угрозу, т.к. это лицо само будет знать о наличии компромата). Пока их не закроют в клетку, то у ЕС огромные проблемы, огромные. Консервы будут гадить, даже если им полгода сказали помолчать. Они еще нагадят. Австрия (в том числе и через Венгрию), Италия, даже не из ЕС страна типа Швейцарии и многие другие. Сейчас они не могут влиять, но немного времени пройдет и возьмутся за старое.
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20.09.2022 12:57 Відповісти
То вступайте у війну, щоб добити кацапню.
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20.09.2022 13:10 Відповісти
РФ веде війну не лише з Україною, а й з усім Європейським союзом - так это давно не новость.
РФ еще в марте признали что воюют с "коллективным западом"
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20.09.2022 14:45 Відповісти
Колись Меркель казала: ми не будемо воювати з Росією за Україну
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20.09.2022 15:40 Відповісти
 
 