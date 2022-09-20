Від кінця лютого українська ППО збила близько 55 російських винищувачів, - командувач ВПС США в Європі Гекер
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Російській Федерації не вдавалося встановити перевагу в повітрі над Україною. Сили протиповітряної оборони України від 24 лютого збили близько 55 російських винищувачів.
Про це на конференції з повітря, космосу та кібербезпеки у Вашингтоні заявив командувач ВПС США в Європі генерал Джеймс Гекер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Він зазначив, що Росія добре обізнана про засоби протиповітряної оборони України, але початкові удари Росії наприкінці лютого не змогли зруйнувати ці засоби захисту, такі як ракети класу "земля-повітря".
"Коли вони спробували ввести свої винищувачі та свої літаки в українські зони ураження ракетами, вони були збиті. Близько 55 російських винищувачів було збито комплексною системою протиповітряної та протиракетної оборони України", - сказав Гекер.
В результаті, наголосив, генерал, через пів року війни російські літаки рідко літають углиб України, а натомість стріляють ракетами великої дальності.
Нагадаємо, станом на ранок 20 вересня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 54 810 військовослужбовців. За добу росіяни втратили 160 військовослужбовців, десятки одиниць військової техніки, зокрема літак і безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
A iншi?
Ще не має інформації про літаки які підбили, але вони змогли долетіти до аеродрому але не зможуть приймати участь у боїових діях або впали на теріторії рашки не долетівши до аеродрому
Брехня. Может, над Киевом не удавалось, а над остальными... в том числе над самым крупным после столицы городом, была просто жесть - незащищенная дыра.
Ті речі, які були під час 2 світової чи навіть корейської, коли пілот розповідав, що "збив прям 10 ворожих літаків однією чергою з кулемета" - зараз фізично неможливі. Тому ніхто таких приписок і не робить.
Но авиация дело такое, подбитая машина может протянуть не просто десяток, а сотню километров, причем чаще всего уходят в сторону "своих". Упасть она может в такой глухой местности, куда и не подобраться для того, чтобы сфоткать. Поэтому зафиксировать сбитый и упавший самолет, особенно в обороне - достаточно трудно. Там как минимум вдвое больше сбитых.
С другой стороны - не каждое попадание в самолет, даже если он задымил - равно его уничтожению, может и дотянуть до своих. Но даже в таком состоянии ремонт будет долгим.
И наконец, третье, дружественный огонь, особенно с ПЗРК (которыми пользуются малообученные расчеты) никто не отменял. Десяток-другой мы сбили своих же целей.
У рашистов кстати тоже самое.
Ти хоч розумієш, провокатор, що Україна тримається тільки тому, що ППО зробило свою роботу не просто на 5+, а перевиконало всі найфантастичніші вимоги до ППО. В результаті - засрашка наближається до межі можливостей впливу на логістику та економіку України. Буквально: в них немає достатньої кількості Калібрів, аби навіть 1 великий залізничний вузол уразити на достатньо великий для впливу на всю логістику час. В той же час буквально 10 бомбардувальників, кожен з 4 ФАБ-500 на борту, зробив би з зализниці Сарн чи Дніпра купу брухту на тижні.
Тож краще повернись до мамчиної спідниці і не патякай про речі, в яких ти ніхуха не тямиш...
може московити і ссуть але ******** аж бігом і того хватає. якщо він раз відбомбився і в кущі то яка це нафіг перемоха? жопа!
Так вали, хто тобі заважає? Повзком через кордон у районі Сум, доведеш на тому боці, що ти за тихе життя. Тобі повірять і навіть дадуть 10 хвилин до того, як під дулом автомати ти підпишеш прохання на отримання російського громадянства, а ще через 2 хвилини підпишеш контракт на службу в "вагнері".
І буде тобі "перемоха". Дебіл.
Зрозумійте - за кожен знищений літак в ЗСУ платять премію. Там величезна бюрократія щодо цього. І просто зі слів пілота чи оператора Ігли - нічого не оформлюють і не виплачують. Збирається купа розвідувальної інформації, збирається купа інформації з спостережних пунктів, супутникових даних тощо.
І тільки підтверджене з декількох джерел знищення оплачується та іде в статистику ГШ.
Тож я думаю, що наші знищили більше, ніж в статистиці ГШ. Просто по частині - не отримано підтверджень. А по частині хлопці навіть не доповідали - бо не хотіли вплутуватись в бюрократичну тяганину...
55 літаків - це залізнобетонно підтверджені Орікс з відкритих джерел. Це як з тушками кацапів. Можна рахувати по фоткам кацапів. Можна по свіжим могилам в засрашці (група Інформаційний супротив цим займається до речі). Можна рахувати по купам лайна в канавах київщини, а можна рахувати по сумам, які міноборони засрашки вимагає для компенсацій від мінфіну засрашки...