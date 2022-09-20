У Росії пропонують давати до 10 років колонії за здачу в полон та відмову від участі у бойових діях під час воєнного стану (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Наразі за відмову від участі у бойових діях відповідальності немає.
Про це пише пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"Внесені до Держдуми поправки пропонують давати від 2 до 3 років колонії за відмову від участі у бойових діях, а якщо він спричинив тяжкі наслідки - від 3 до 10 років", - йдеться в повідомленні.
Наразі невиконання підлеглим наказу начальника на військовій службі карається строками до 2 років, а з тяжкими наслідками - до 5, окремого покарання за відмову від участі воювати не передбачено.
Також до Держдуми РФ внесено поправки про покарання до 10 років колонії за дезертирство (зараз за нього дають 7 років) або неявку контрактника чи призовника на службу тривалістю понад місяць "у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій".
Водночас добровільна здача в полон (ст. 352.1) за відсутності ознак держзради каратиметься позбавленням волі на строк до 10 років.
Мародерство із погрозою вбивством (ст. 356.1) каратиметься позбавленням волі на строк до 15 років. Умисне знищення чи пошкодження військового майна загрожує відповідальністю до 10 років позбавлення волі.
За даними ЗМІ, санкції за порушення нових статей Кримінального кодексу РФ діятимуть у разі "мобілізації, військового стану або у воєнний час", а деякі й у період "збройного конфлікту".
Будь ласка, зачекайте...
😁 Ах, какую страну патєрял!
З.Ы.
Кацапы, поменяйте уже вывеску с "Колония" на "Рекрутинговый центр",чесслово.
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Але - від бойових дій - на чужій території , у чужій державі ...
Ней кремлівські - своїх дітей і внуків пошлють
Приймемо їх
Каждому кацапу - номер на фуфайке, ушанку и кирзаки! И опустить в лагере...
Плавильной дологой идёте, товалисчи! (с)
Потрібно давати кацапам 20 років колоніі
за відмову від участі у бойових діях !
Злобні ідіоти на кацапіі !!
Очень хорошая новость, просто крах целой Кацапии на многие куски. Никто не пойдет воевать за детей олигархов, пухнующий в шмотках из ЦУМа москальского по 3 млн рублей. Вообще никто и никогда. Любая мобилизация и достаточно одного полковника или генерала, чтобы вся армия пошла против старого режима и начала его грабить и убивать.
"полюбила ********* и повесила портрет
утром рано, глядь на стену
***** висит, а бина нет!"
САМИ ПРИ ЭТОМ НЕ ВОЮЮТ.
Где личный пример ? Детей своих вперёд !
Це коли мільйон мітингувальників під вікном!
а мародерство без погрози карається?
або вбивство без мародерства? тощо