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У Росії пропонують давати до 10 років колонії за здачу в полон та відмову від участі у бойових діях під час воєнного стану (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

полонені

Наразі за відмову від участі у бойових діях відповідальності немає.

Про це пише пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Внесені до Держдуми поправки пропонують давати від 2 до 3 років колонії за відмову від участі у бойових діях, а якщо він спричинив тяжкі наслідки - від 3 до 10 років", - йдеться в повідомленні.

Наразі невиконання підлеглим наказу начальника на військовій службі карається строками до 2 років, а з тяжкими наслідками - до 5, окремого покарання за відмову від участі воювати не передбачено.

Також до Держдуми РФ внесено поправки про покарання до 10 років колонії за дезертирство (зараз за нього дають 7 років) або неявку контрактника чи призовника на службу тривалістю понад місяць "у період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій".

Водночас добровільна здача в полон (ст. 352.1) за відсутності ознак держзради каратиметься позбавленням волі на строк до 10 років.

Мародерство із погрозою вбивством (ст. 356.1) каратиметься позбавленням волі на строк до 15 років. Умисне знищення чи пошкодження військового майна загрожує відповідальністю до 10 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, санкції за порушення нових статей Кримінального кодексу РФ діятимуть у разі "мобілізації, військового стану або у воєнний час", а деякі й у період "збройного конфлікту".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
... А тоді з колонії, але вже опущених, відправляти "добровольцями".
😁 Ах, какую страну патєрял!
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20.09.2022 12:37
+30
Кацапія впевнено наближається до свого улюбленого гулагу- одні сидітимуть,інші охоронятимуть.
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20.09.2022 12:40
+23
підтримую,кожен кацап має страждати і у ньогь має бути тільки два варіанта,або відірвані ноги або пляшка в сраці на зоні!!!!третього не дано
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20.09.2022 12:39
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... А тоді з колонії, але вже опущених, відправляти "добровольцями".
😁 Ах, какую страну патєрял!
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20.09.2022 12:37 Відповісти
И это..Добровольцам платить не надо.Профит.
З.Ы.
Кацапы, поменяйте уже вывеску с "Колония" на "Рекрутинговый центр",чесслово.
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20.09.2022 12:46 Відповісти
***** колеблется ввести сразу РАССТРЕЛ.. чего уж церемонится с быдлом.... скорее Рашка распадется от внутренней ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ..
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20.09.2022 12:50 Відповісти
можно расстрел заменить на дидовское "10 лет без права переписки"))
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20.09.2022 12:57 Відповісти
Ловите еще лайфхак-воинские знаки различия накалывайте на фалангах пальцев-так для новобранцев понятнее и привычнее будет.
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20.09.2022 13:16 Відповісти
підтримую,кожен кацап має страждати і у ньогь має бути тільки два варіанта,або відірвані ноги або пляшка в сраці на зоні!!!!третього не дано
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20.09.2022 12:39 Відповісти
Там і так колонія.
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20.09.2022 12:40 Відповісти
Кацапія впевнено наближається до свого улюбленого гулагу- одні сидітимуть,інші охоронятимуть.
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20.09.2022 12:40 Відповісти
Скоро на рашке примут закон что только встал с горшка у тебя будет только два выбора или в армию или в Гулаг. А баб вообще не будут спрашивать хочет она рожать или нет. Даешь каждый год по ******** для родины.
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20.09.2022 12:41 Відповісти
Камсамольці-дабравольці😆
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20.09.2022 12:41 Відповісти
Кацапские терпилы
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20.09.2022 12:42 Відповісти
пусть вводят, быстрее оставшиеся разбегутся пока не ввели
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20.09.2022 12:42 Відповісти
Все как на северной корее. Только еще нужно увеличить срок службы до 20 лет. Правда северная корея последние 50 лет нискем не воюет в отличии от рашки которая воюет постоянно и со всеми. Так что на рашке до дембеля никто не будет доживать
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20.09.2022 12:43 Відповісти
Хех, "расія" завжди була країна-п*дарас, але це вже, *****, якийсь чи "Цирк", чи "Зоопарк", чи якась х*йова резервація для гівноголових анально-патерпевших хомо-медуз...
*************...
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20.09.2022 12:46 Відповісти
какое нах "братоубийсво"
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20.09.2022 12:48 Відповісти
москаль мені не брат(с)
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20.09.2022 12:54 Відповісти
Якщо публікувати біографію тих орків, які не мають родичів в Україні, кого буде більше?
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20.09.2022 13:12 Відповісти
Про це можна було б думати тоді, коли ЗСУ вже б воювали на території рашки, але не тепер.
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20.09.2022 13:35 Відповісти
краще смертну кару відразу, по статті: "Отказался защищать резинову ж.пу"
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20.09.2022 12:47 Відповісти
Як би це давали за відмову "ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ" - ну ще зрозуміло
Але - від бойових дій - на чужій території , у чужій державі ...
Ней кремлівські - своїх дітей і внуків пошлють
Приймемо їх
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20.09.2022 12:47 Відповісти
да пусть хоть расстреливают на расии... чем больше свинопасов будет расстреляно кацапами - тем лучше...
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20.09.2022 12:49 Відповісти
Всё правильно! И переименовать раииськую ********* в ГУЛАГ!

Каждому кацапу - номер на фуфайке, ушанку и кирзаки! И опустить в лагере...

Плавильной дологой идёте, товалисчи! (с)
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20.09.2022 12:49 Відповісти
Всього 10 років ?
Потрібно давати кацапам 20 років колоніі
за відмову від участі у бойових діях !

Злобні ідіоти на кацапіі !!
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20.09.2022 12:49 Відповісти
Немає різниці. РФ не буде стільки існувати.
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20.09.2022 12:55 Відповісти
стадо баранов все проглотит и пойдет подыхать ...рабы *****
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20.09.2022 12:51 Відповісти
Агонія **********! Коли вже цей гавелдик розчиниться в землі? Треба дустом щільно посипати!
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20.09.2022 12:52 Відповісти
За мародерство до 15 лет. Ха-ха-ха. Смертный приговор себе подписали. В прямом смысле этого слова. Кто за вас вообще воевать пойдет? Воевать на агрессивную бессмысленную войну в империи идут за военной добычей, должностями и изнасилованиями. И ничем иным. Зачем кому-либо ехать в мерзлый окоп, когда на Тверской улице в Москве просто рай чем поживиться можно? Зачем генералам воевать, если сыновья Патрушева и Медведева уже ждут своих должностей и генералам ничего не достанется? Вместо этого они легко могут завоевать весь Кремль.

Очень хорошая новость, просто крах целой Кацапии на многие куски. Никто не пойдет воевать за детей олигархов, пухнующий в шмотках из ЦУМа москальского по 3 млн рублей. Вообще никто и никогда. Любая мобилизация и достаточно одного полковника или генерала, чтобы вся армия пошла против старого режима и начала его грабить и убивать.
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20.09.2022 12:52 Відповісти
Верной дорогой идёте товарищи ))))
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20.09.2022 12:53 Відповісти
охохо..баклани, скоріше здавайтесь!)))
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20.09.2022 12:53 Відповісти
надо ещё ввести поправку, о издании "**************" и законодательно закрепить наличие отрядов "**********". и будут остатки рожающих бабов, на остатках деревень, с руинами когда то "золотых бревенчатых изб" распевать уже новую частушку
"полюбила ********* и повесила портрет
утром рано, глядь на стену
***** висит, а бина нет!"
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20.09.2022 12:53 Відповісти
гениально а потом приедет на зону повар хйла и заберет всех на фронт и так по кругу до последнего кацапа
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20.09.2022 12:54 Відповісти
Цей неадекват готуе гарматне м'ясо й спiшить з псевдореферендумами... Думаю, ситуацiя його пiджимае. Цiкаво, як вiдреагують орки. Вони не дуже хочуть воювати,судячи з постiв, тiльки кричать "пульнуть по центрам решения й критической инфраструктуры"...Думаю, цi закони тiльки вiдiб'ють бажання оркiв йти в армiю.
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20.09.2022 13:09 Відповісти
Кожен автор проекту має сформувати БТГ і власноруч очолити.
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20.09.2022 13:14 Відповісти
Навіщі ці обережні кроки - одразу розстріл.
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20.09.2022 13:15 Відповісти
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20.09.2022 13:20 Відповісти
и документик уже есть. сталинский Приказ НКО СССР от 28.07.1942 № 227 "ни шагу назад"
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20.09.2022 13:21 Відповісти
Символічно, і того разу цей наказ був після драпа з під Харкова.
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20.09.2022 13:24 Відповісти
Авторы этих законов радуются, натравливая граждан России на граждан Украины.
САМИ ПРИ ЭТОМ НЕ ВОЮЮТ.
Где личный пример ? Детей своих вперёд !
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20.09.2022 13:24 Відповісти
Чомусь згадався січень 2014 року, коли партія регіонів в агонії терміново проголосувала за заборону мітингів в Україні.

Це коли мільйон мітингувальників під вікном!
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20.09.2022 13:25 Відповісти
"Мародерство із погрозою вбивством"...
а мародерство без погрози карається?
або вбивство без мародерства? тощо
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20.09.2022 13:33 Відповісти
1941 = 2022
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20.09.2022 13:35 Відповісти
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20.09.2022 13:55 Відповісти
Свиням потрібен цар.
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20.09.2022 13:57 Відповісти
Ну всё, голубой писец теперь руZZким. Счас минутку их молча стоя пожалею, а теперь скажу: Нефиг было допускать такую власть над собой, нефиг было воротить свой пятак от европейских ценностей, от западной демократии, от интеграции в мировое сообщество. А то понимаш ты, им "пиндосы" не такие, им "гейропейцы" не подходят, им "укропы" укропом воняют. Шо? Заварили кашу? Кушяйте, не обляпайтесь...
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20.09.2022 14:00 Відповісти
Країна кончених терпіл-рабів! Зустрічайте 1938!!!!
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20.09.2022 14:01 Відповісти
Тогда для пленных рабов путина выход один только один будет чтобы остаться в живых. Это сдаваться в плен и вступать в ряды ВСУ и бить имперцев путина.
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20.09.2022 14:18 Відповісти
Ну от і добре ЗСУ не будуть нікого брати в полон.
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20.09.2022 19:14 Відповісти
 
 