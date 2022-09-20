Влада Миколаївської області має план евакуації у разі аварії на Південноукраїнській АЕС, - Кім
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Наразі загрози ядерної катастрофи немає.
Про це 20 вересня в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи вчорашній ракетний удар по території Південноукраїнської АЕС, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є плани евакуації у разі аварії на ПАЕС, адже це об’єкт підвищеної небезпеки й він давно розроблений. Є транспорт, окремий гарнізон, все, що стосується і 30-кілометрової зони, і далі. Усі маршрути складені. Але, на мою думку, Росія має зовсім з'їхати з глузду, щоб допустити ядерну катастрофу, тому що це буде крах для неї", - сказав Кім.
Також очільник області зазначив, що росіяни завдали удар 19 вересня по території АЕС ракетами з комплексу "Іскандер". Ці ракети є високоточними.
"Це свідчить про те, що вони усвідомлено били не по самому об'єкту, а щоб спробувати шантажувати Україну і схилити до переговорів", - наголосив Кім.
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А вот у Курской АЭС, до которой достают экскалибуры, да и лететь несколько минут чуть что. Там как раз можно бахнуть. Можно ДРГ 50 человек закинуть, усыпить газом работников и охрану и дальше устроить Чернобыль, потом самолетом сразу распылить аэрозоль, который вызовет ветер в сторону Москвы и дожди там же, чтобы все упало у них. Легко это проделать.
Кимушка ты наш ненаглядный, если "план" по возвращению питьевой воды в городе состоит в стометровых очередях возле машин (и это летом) и баклажек - то представляю какой ваш план эвакуации.
Скажете сидеть дома, закрыть шторки, и ждать эвакуации в ад или рай ?