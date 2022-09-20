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Миколаївська область (1821) Півде́нноукраї́нська АЕС (48) Кім Віталій (452)

Влада Миколаївської області має план евакуації у разі аварії на Південноукраїнській АЕС, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

Наразі загрози ядерної катастрофи немає.

Про це 20 вересня в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, коментуючи вчорашній ракетний удар по території Південноукраїнської АЕС, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є плани евакуації у разі аварії на ПАЕС, адже це об’єкт підвищеної небезпеки й він давно розроблений. Є транспорт, окремий гарнізон, все, що стосується і 30-кілометрової зони, і далі. Усі маршрути складені. Але, на мою думку, Росія має зовсім з'їхати з глузду, щоб допустити ядерну катастрофу, тому що це буде крах для неї", - сказав Кім.

Також очільник області зазначив, що росіяни завдали удар 19 вересня по території АЕС ракетами з комплексу "Іскандер". Ці ракети є високоточними. 

"Це свідчить про те, що вони усвідомлено били не по самому об'єкту, а щоб спробувати шантажувати Україну і схилити до переговорів", - наголосив Кім. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстрілом Південноукраїнської АЕС росіяни намагалися примусити Україну до переговорів, - Кім

Автор: Марина Макєєва
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Мда,30 км зона, після вибуху в Чорнобилі два рази цю відстань міняли....
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20.09.2022 12:47 Відповісти
Разные реакторы, да и нету условий для взрыва при повреждении АЭС. Будет выброс вверх, но он, во-первых, даже около станции не сильно загрязнит, но дальше ветром полетит выброс по ветру и это уже выше 30км, но именно в конкретную область узкую. Бесполезно делать зону безопасности выше, надо именно быть на связи и получить конкретные карты, а дальше уже задраивать окна, дышать через вентиляцию с фильтром и сидеть дома, пока все не упадет на землю, конечно яблочки собирать уже поздно будет. Но там может полететь и на 200км запросто и упасть именно там, а рядом у станции будет относительно чисто.

А вот у Курской АЭС, до которой достают экскалибуры, да и лететь несколько минут чуть что. Там как раз можно бахнуть. Можно ДРГ 50 человек закинуть, усыпить газом работников и охрану и дальше устроить Чернобыль, потом самолетом сразу распылить аэрозоль, который вызовет ветер в сторону Москвы и дожди там же, чтобы все упало у них. Легко это проделать.
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20.09.2022 13:22 Відповісти
у них є тільки плани. вже шість місяців пройшло , а воду не можуть нормальну подати, з кранів тече якесь неочищене лайно. "влада", бльдь, піарщики йбані.
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20.09.2022 13:03 Відповісти
в предсмертной агонии ***** разброд и шатание в его армии нельзя исключать ракетного удара по АС и другим гидротехническим сооружениям это орки...
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20.09.2022 13:08 Відповісти
Планы ?

Кимушка ты наш ненаглядный, если "план" по возвращению питьевой воды в городе состоит в стометровых очередях возле машин (и это летом) и баклажек - то представляю какой ваш план эвакуации.

Скажете сидеть дома, закрыть шторки, и ждать эвакуации в ад или рай ?
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20.09.2022 13:13 Відповісти
Ага, про неможливість війни росії проти України зеленський теж говорив. Росія може підірвати АЕС і звинуватити в цьому ВСУ
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20.09.2022 13:31 Відповісти
В те, що влада має "план" вже давно ніхто не сумнівається.
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20.09.2022 14:20 Відповісти
 
 