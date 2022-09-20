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Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі гаубиці, гармату "Гіацинт - С", 3 "Гради" та склад з боєкомплектом, - ВМС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вмс

19 вересня військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ВМС.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 самохідні гаубиці "Акація", самохідну артилерійську гармату "Гіацинт - С", 3 реактивні системи залпового вогню "Град", самохідну гаубицю "Мста-С" та склад з боєкомплектом", - йдеться у повідомленні.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Також читайте: Морські піхотинці минулої доби знищили ворожий танк, 3 броньовані машини та гаубицю "Мста-С", - ВМС

Автор: Ірина Дашківська
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20.09.2022 12:50 Відповісти
А, вот де я вас надыбала! Курите на здоровье...
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20.09.2022 12:50 Відповісти
Морська піхота ні дня без улову -- низькии уклін.
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20.09.2022 12:51 Відповісти
Військово-Морські Сили Збройних Сил України, Ви мужні Героі
і молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.09.2022 13:01 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.09.2022 13:36 Відповісти
 
 