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Питання проведення псевдореферендуму на Запоріжжі обговорюють в окупованому Мелітополі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Мелітополі почався так званий "загальнонародний з’їзд громадян", на ньому обговорюють проведення псевдореферендуму.
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"У Мелітополі розпочався загальнонародний з'їзд громадян, на якому обговорять питання проведення у Запорізькій області референдуму щодо приєднання до Росії", - пише видання.
Місцеве видання "Ріа-Мелітополь" повдіомляє, що в місто звезли зрадників зі всіх окупованих територій Запорізької області.
Топ коментарі
+21 Gozzalik salonu
показати весь коментар20.09.2022 13:03
+17 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар20.09.2022 13:03
+7 Amber
показати весь коментар20.09.2022 13:05
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Ну а пока можно обесценить все усилия этих референдумов с помощью нападения на Белгород или Брянск. Показать, что нам плевать, территория РФ или нет, будет атаковать и убивать врага везде, включая и сортиры.
оловина убита половина вывезена
завезены кацапы семьями и всякие чурки ***********
.. высерки ватников скоро начнуть чтить каких то моторол и маршеровать тугосери в красных беретах..
а зеля сттеропит???еще 8 лет думбабве и нового поколения доунбоссян??
все нормально...https://t.me/akzentzp/30411
схавали кринж..
https://t.me/eto_zp/22304