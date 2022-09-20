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Питання проведення псевдореферендуму на Запоріжжі обговорюють в окупованому Мелітополі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

В окупованому Мелітополі почався так званий "загальнонародний з’їзд громадян", на ньому обговорюють проведення псевдореферендуму.

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі розпочався загальнонародний з'їзд громадян, на якому обговорять питання проведення у Запорізькій області референдуму щодо приєднання до Росії", - пише видання.

Місцеве видання "Ріа-Мелітополь" повдіомляє, що в місто звезли зрадників зі всіх окупованих територій Запорізької області.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
******* по нему химарсом
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20.09.2022 13:03
+17
уявіть-я навіть знаю цих громадян-опзж і всяка подібна ім шваль недобита
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20.09.2022 13:03
+7
На іхньому зібранні повинна бути Бавовна і це обов'язкоао
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20.09.2022 13:05
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уявіть-я навіть знаю цих громадян-опзж і всяка подібна ім шваль недобита
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20.09.2022 13:03 Відповісти
******* по нему химарсом
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20.09.2022 13:03 Відповісти
Ні по ним не треба, треба рядом метрів за 100 вдарити, щоб сами розбіглися і більш не було бажання збиратися.А якщо не дійшло і знову десь зберуться вот тоді і по ним.
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20.09.2022 13:12 Відповісти
надо было еще летолм когда там сходняк был..я б *****....не колышат ..хлеб режут ватный..коцапьи крошки летят..или проиграшь
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20.09.2022 13:54 Відповісти
На іхньому зібранні повинна бути Бавовна і це обов'язкоао
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20.09.2022 13:05 Відповісти
Himars them NOW !
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20.09.2022 13:06 Відповісти
Да хоть на Марсе или Венере. Какая разница, "территория РФ" или нет? И какая разница, если в любой момент времени кацапы взорвут 4 жилых дома гексогеном и обвинят во всем Украину. В любой день на любой стадии мира и сразу же внезапно нападут, будучи полностью готовыми. Это все пустые разговоры и договоры. Обязательное требование к кацапам - это полностью независимый суд и полностью независимые СМИ. Тогда и возможен какой-то мир.

Ну а пока можно обесценить все усилия этих референдумов с помощью нападения на Белгород или Брянск. Показать, что нам плевать, территория РФ или нет, будет атаковать и убивать врага везде, включая и сортиры.
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20.09.2022 13:07 Відповісти
Кацапи вирішили прискоритись
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20.09.2022 13:07 Відповісти
Чим би дурні не тішились...
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20.09.2022 13:09 Відповісти
Ну й що ? Ну проведуть , і що? ЗСУ прийде і буде Україна!
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20.09.2022 13:09 Відповісти
нічому не навчили харківські події
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20.09.2022 13:11 Відповісти
Увеличьте приложенное фото. Зал маленький, часть участников просто стоит в проходах. При этом нашлось место режисерскому пульту посредине зала. Знамена закрывают видимость сцены для зрителей на балконах. Главное во всем этом гребаном событии- это шоу и показуха. Ибо нечем больше компенсировать ущербность самой идеи. ПНХ!
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20.09.2022 13:17 Відповісти
Отже, цих, як і кримчан не ділити на колишні наші громадяни. Просто нищити.
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20.09.2022 13:22 Відповісти
Но есть нюанс. Главой счетной и других комиссий делегируется Залужный В.Ф. Он утвердит сроки проведения, порядок подсчета голосов, и утвердит своей подписью все вышеперечисленное
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20.09.2022 13:26 Відповісти
да но пока херсон запорожская и марик в оккпации..
оловина убита половина вывезена
завезены кацапы семьями и всякие чурки ***********
.. высерки ватников скоро начнуть чтить каких то моторол и маршеровать тугосери в красных беретах..
а зеля сттеропит???еще 8 лет думбабве и нового поколения доунбоссян??
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20.09.2022 13:53 Відповісти
"...в місто звезли зрадників зі всіх окупованих територій Запорізької області..." І чого Хаймерси чекають? Такої слушної нагоди, аби зрадники референдили на концерті Кобзона, іншого разу меже і не бути.
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20.09.2022 13:34 Відповісти
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20.09.2022 13:42 Відповісти
зеленскому арестовичу и жданову не говорите..
все нормально...https://t.me/akzentzp/30411
схавали кринж..
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20.09.2022 13:50 Відповісти
Де, де проходить з'їзд? Потрібні точні координати.
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20.09.2022 13:59 Відповісти
арахімія з єрмаком дали порвду рашистам ,терміново проводити референдуму на окупованих територіях , позаяк вони не знають коли Залужний скаже війскам "Ну що ж хлопці, з Богом ,пора нам вигнати рашиста з української землі, вперед"
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20.09.2022 14:18 Відповісти
Балалайки, кокошніки та НКВДисти з кізяками. Як окупанти "святкували" 195 річчя Бердянська. Обережно, під час перегляду може піти кров з очей.
https://t.me/eto_zp/22304
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20.09.2022 14:53 Відповісти
 
 