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війна (56332) ООН (2759) права людини (580) смерть (6550)

Вже відомо про загибель майже 6 тисяч цивільних в Україні від 24 лютого, але реальні цифри є значно вищими, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,ексгумація

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 - поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

Зауважується, що реальні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою та багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

За даними УВКПЛ ООН, більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаударами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 391 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 760 - поранені, - Офіс генпрокурора

Серед загиблих, за даними ООН, 379 дітей, серед поранених - 663.

Автор: Анна Судак
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ООН, это вiдомо каждому украинцу. Только в отличие от вас, украинцы не требуют на эти "подсчеты" штаб-квартиры и финансирования.

Планировалась организация по охране мира на Земле, а превратились в шлюх с калькуляторами.
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20.09.2022 13:25 Відповісти
Судя по взносам в их фонд-шлюхи элитные.
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20.09.2022 13:28 Відповісти
И?Какие действия предпримешь, занюханное ООН?Или так и будешь молча подсчитывать жертвы?
Счетовод х@ев.
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20.09.2022 13:26 Відповісти
То який у нас зараз ступінь занепокоєння?
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20.09.2022 13:48 Відповісти
Довбане ООН, в Маріуполі тільки 29 тис мінімум.
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20.09.2022 13:52 Відповісти
зато 7млрд долл/мес экономили с октября, зЕлень так заявила
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20.09.2022 14:05 Відповісти
 
 