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Голова Військового комітету НАТО Бауер: "Альянс не перебуває у стані війни з Росією"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

роб,бауер

НАТО не перебуває у стані війни з Росією, попри допомогу, яка надається Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання ERR з посиланням на заяву голови військового комітету НАТО, адмірала Роба Бауера виданню.

"Ні. НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Я повинен заявити про це дуже чітко. Якби Росія напала на одну з наших держав-членів, було б цілком ясно, і ми намагаємося дати зрозуміти це Росії з максимальною ясністю, що ми захищатимемо кожну п'ядь території нашого союзника. Тоді буде конфлікт Росії та НАТО. Але до цього моменту НАТО не воює з Росією", - сказав він.

Роб Бауер зауважив, що, дуже важливо, щоб Україна залишилася суверенною державою та Україні вирішувати, чим закінчиться війна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримує дедалі більше сучасної зброї, - голова Військового комітету НАТО Бауер

"НАТО своїми діями підтримує Україну та невід'ємне право України захищатися від країни, яка на неї нападає. Так записано у Статуті ООН. Тому правомірно, що члени НАТО та ще понад 20 інших країн підтримують Україну. Підтримують усіма способами, якими можуть", - додав Бауер.
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Топ коментарі
+5
Настамнєт.
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20.09.2022 13:18
+4
Ви вмиваєте руки і сподіваєтеся, що це оголошення не зробить за вас кремлівський барига, поставивши вас перед фактом? В 1939 році такі ж сподівання у вас були відносно Гітлера - нагадати, чим закінчилося?
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20.09.2022 13:31
+4
Та не бійтеся так, хлопці.
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20.09.2022 14:08
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Настамнєт.
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20.09.2022 13:18 Відповісти
Шифруюця.
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20.09.2022 13:20 Відповісти
Ганна Джи
@So0qbDnFpYg3Gce
·
43 хв
Ржунємагу!😁🤣🤣🤣👍

https://twitter.com/So0qbDnFpYg3Gce/status/1572158586515496962
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20.09.2022 13:24 Відповісти
це НАТО так думає а у хйла ні
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20.09.2022 13:25 Відповісти
Есть сомнения, что если бы кацапы напали на Эстонию 24-го февраля, то США бы вступили в войну. Пятая статья НАТО еще хуже написана, чем ООН. ООН на самом деле имеет рабочий механизм борьбы с правом вето в СовБезе одной страной, и вопрос в том, что никто на генеральной ассамблее не ставит вопрос с бесполетной зоной или же с военным вмешательством, что обязало бы это сделать при положительном голосовании, ни разу такое не ставили, только осуждение и это именно решение США и Великобритании. Так что ООН относительно лучше, чем НАТО. Там ничего такого нету, там "рассмотреть вопрос о помощи 5000 касок и пару топливозаправщиков на обратный билет, который топлива дадут меньше, чем потратили на самолеты эти клоуны". К тому же Эстония опубликовала стратегию США в виде сдачи всех стран Балтии и якобы их освобождении спустя 90-180 суток.

Теперь то конечно гонору прибавилось, как наша армия (без поддержки правительства, депутатов и остальных) вломила кацапам по самое не хочу, уже располовинив их помоечную армейку. А до этого 10 раз плакали, что мы не будет ничего делать, не обижайте нас, пожалуйста.
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20.09.2022 13:29 Відповісти
idi ***** , pridurok
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20.09.2022 14:24 Відповісти
Ви вмиваєте руки і сподіваєтеся, що це оголошення не зробить за вас кремлівський барига, поставивши вас перед фактом? В 1939 році такі ж сподівання у вас були відносно Гітлера - нагадати, чим закінчилося?
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20.09.2022 13:31 Відповісти
Але потрібно готуватись , ракову пкхлину потрібно видаляти інакше труїти буде увесь світ
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20.09.2022 13:33 Відповісти
Госдума единогласно приняла законопроект, который вводит в УК понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
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20.09.2022 13:34 Відповісти
Та не бійтеся так, хлопці.
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20.09.2022 14:08 Відповісти
ce poka.
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20.09.2022 14:25 Відповісти
Звичайно, разом з кацапами віджали у нас 5 тисяч ядерних боєголовок, а тепер одні напали, а інші "нє прі чьом".
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20.09.2022 14:47 Відповісти
 
 