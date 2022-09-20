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Новини Політика України
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ВР (11730) партія (288) фінансування (993) ЧЕСНО (98)

На фінансування партій у 2023 році виділять 366 млн грн, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партії можуть отримати 366,2 мільйона гривень. Якщо державний бюджет буде затверджено без змін до цієї статті, видатки стануть одними з найнижчих із 2016 року, коли партії почали отримувати держфінансування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "Чесно".

"У гривневому еквіваленті видатки на фінансування партій були меншими лише у 2020 році (284 млн). Натомість у доларовому еквіваленті передбачене на наступний рік фінансування є рекордно низьким і становить від 7,3 млн до 9,3 млн - залежно від того, який курс застосовується при розрахунках (50 і 40 гривень за долар відповідно)", - йдеться в повідомленні.

На фінансування партій у 2023 році виділять 366 млн грн, - ЧЕСНО 01

Водночас, за даними Чесно, не зрозуміло, який принцип було використано при скороченні цієї статті видатків. При визначенні обсягів державного фінансування партій на 2023 рік Мінфін застосував формулу, відмінну від передбаченої законом.

"Чинна формула в законі "Про політичні партії в Україні" виглядає так: 1% від розміру мінімальної заробітної плати множиться на кількість виборців, які брали участь у голосуванні на останніх парламентських виборах (14 759 548). Натомість при складанні проєкту держбюджету на 2023 рік в якості розрахункової величини використали не мінімальну заробітну плату (6500 грн), а розмір прожиткового мінімуму (2481 грн). Саме тому загальний обсяг державного фінансування, закладений у проєкті держбюджету, становить не 959,4 млн, а 366,2 млн.

На фінансування партій у 2023 році виділять 366 млн грн, - ЧЕСНО 02

В Чесно наголосили, що фактичні видатки на фінансування партій у 2023 році будуть нижчими, ніж закладені у проєкті держбюджету. Наприклад, державних коштів не отримуватиме "ОПЗЖ". Влітку за позовом Міністерства юстиції Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив ОПЗЖ, а вже у вересні Верховний суд при розгляді апеляції залишив це рішення без змін. Таким чином, майже 55 млн гривень, передбачених на фінансування ОПЗЖ, залишиться в бюджеті.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
А зачем? Что, эти партии на взносы своих членов и сторонников функционировать не могут? Я например ПРОТИВ, что бы МОИ деньги выделяли партиям "Слуга народа" и "Голос".
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20.09.2022 13:23
+10
А я взагалі проти фінансування партій. З якого дива я повинен платити за те, що повинно фінансуватися за рахунок членів цих партій?
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20.09.2022 13:33
+9
мы на дорогах больше украдем
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20.09.2022 13:24
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А зачем? Что, эти партии на взносы своих членов и сторонников функционировать не могут? Я например ПРОТИВ, что бы МОИ деньги выделяли партиям "Слуга народа" и "Голос".
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20.09.2022 13:23 Відповісти
А я взагалі проти фінансування партій. З якого дива я повинен платити за те, що повинно фінансуватися за рахунок членів цих партій?
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20.09.2022 13:33 Відповісти
Не платіть. Коломойський заплатить..

Але потім ж не бідкайтесь, чому "бариги при владі" і не дивуйтесь, чому "бідних" партій не видно.
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20.09.2022 15:34 Відповісти
Так КАЛ и так слугам платит.
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20.09.2022 15:35 Відповісти
Не платити не виходить. Парламентскі партії фінансуються з держбюджету.
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20.09.2022 15:38 Відповісти
мы на дорогах больше украдем
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20.09.2022 13:24 Відповісти
та вже давно вкрали. А ще непогано заробляють на війні, коли весь світ направляє українцям гуманітарку, а ці "слуги-потвори" перепродують найкраще через свої магазини.
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20.09.2022 14:18 Відповісти
Сироты.
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20.09.2022 13:28 Відповісти
самые нуждающиеся
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20.09.2022 13:30 Відповісти
помиру ходим побираемся на зп учителям, зато воной на чартер к жуже в дубаи отсыпят баблишка
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20.09.2022 13:37 Відповісти
ОПЗЖ!? так нам и надо
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20.09.2022 13:37 Відповісти
Кредит в несколько лярдов выпросим, партии зафинансируем, депутатов обеспечим зарплатой, Раду обеспечим, чинушам бабла. В следующем месяце - новый кредит!
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20.09.2022 13:43 Відповісти
Блін! В нас майже всі партії олігархічні проекти! То ми ще з держбюджету маємо їх фінансувати!
Не хіло так, за зерно 400 хвостиком мільйонів, тут 366 мільйонів! Альо влада!!! У нас війна!!! У нас військові не мають зимового одягу!!! Це що знову гроші куди-небуть аби тільки армію не фінансувати?!!! З вогнем граєтеся "зелені"!!!
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20.09.2022 13:49 Відповісти
Дві партії зрадників-ОПЗЖ та СН отримують найбільше фінансування з бюджету.
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20.09.2022 13:49 Відповісти
Долбоебы,в стране война,а они на агитацию за рога копыта платят,365 ПАРТИЙ.Одна партия пропонує вытираться лопухом,другая бумагой,третья ....Вопрос - зачем они нужны,хватило бы две.
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20.09.2022 14:03 Відповісти
пиявки
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20.09.2022 14:21 Відповісти
а де ці сироти харчуватись будуть? де трухіним-сн на хабарі гроши брати?
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20.09.2022 15:08 Відповісти
В країні війна а ці паскудники граются в вибори і рейтинги ,я жодного депутата від СН не знаю що б він воював ,чи хоча вулантерив.
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20.09.2022 15:31 Відповісти
 
 