На фінансування партій у 2023 році виділять 366 млн грн, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Партії можуть отримати 366,2 мільйона гривень. Якщо державний бюджет буде затверджено без змін до цієї статті, видатки стануть одними з найнижчих із 2016 року, коли партії почали отримувати держфінансування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "Чесно".

"У гривневому еквіваленті видатки на фінансування партій були меншими лише у 2020 році (284 млн). Натомість у доларовому еквіваленті передбачене на наступний рік фінансування є рекордно низьким і становить від 7,3 млн до 9,3 млн - залежно від того, який курс застосовується при розрахунках (50 і 40 гривень за долар відповідно)", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними Чесно, не зрозуміло, який принцип було використано при скороченні цієї статті видатків. При визначенні обсягів державного фінансування партій на 2023 рік Мінфін застосував формулу, відмінну від передбаченої законом.

"Чинна формула в законі "Про політичні партії в Україні" виглядає так: 1% від розміру мінімальної заробітної плати множиться на кількість виборців, які брали участь у голосуванні на останніх парламентських виборах (14 759 548). Натомість при складанні проєкту держбюджету на 2023 рік в якості розрахункової величини використали не мінімальну заробітну плату (6500 грн), а розмір прожиткового мінімуму (2481 грн). Саме тому загальний обсяг державного фінансування, закладений у проєкті держбюджету, становить не 959,4 млн, а 366,2 млн.

В Чесно наголосили, що фактичні видатки на фінансування партій у 2023 році будуть нижчими, ніж закладені у проєкті держбюджету. Наприклад, державних коштів не отримуватиме "ОПЗЖ". Влітку за позовом Міністерства юстиції Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив ОПЗЖ, а вже у вересні Верховний суд при розгляді апеляції залишив це рішення без змін. Таким чином, майже 55 млн гривень, передбачених на фінансування ОПЗЖ, залишиться в бюджеті.

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