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В окупованому Криму на адмінмежі з Херсонщиною війська РФ будують фортифікаційні споруди
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На адмінмежі з Херсонською областю фіксують зведення фортифікаційних споруд для російських військ.
Про це повідомляє Представництво Президента України в АРК, інформує Цензор.НЕТ.
"На адмінмежі з Херсонською областю помічено зведення фортифікаційних споруд для особового складу та важкої техніки російських військ", - йдеться в повідомленні.
Водночас в окупованому Криму на заправках вішають об’яви, де шукають "добровольців" до російської 810-ї бригади морської піхоти для виконання завдань "спеціальної військової операції", за даними Генштабу ця бригада втратила 85% особового складу.
Топ коментарі
+14 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.09.2022 13:40
+13 Garry Grant
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+13 Ksenia VB
показати весь коментар20.09.2022 13:47
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Будь ласка, зачекайте...
І скіфське золото не вивезли, і літак Мрію кинули під бомби- щоб менше допомоги привозили.
Багато кого кинули.
11 лютого 2020 року Президент Зеленський призначив Єрмака керівником Офісу президента України[30][31].
Тож головне - правильно підготовуватися. І хаймарсами по тим укріпленням гатити не будуть 100%. Нахєра? Кацапські свині самі звідтри здриснуть, як побачать, що ні одна вантажівка з БК та навіть продуктами з-за хаймарсів не може до тих укріплень дістатись... "відважні захисники Бресту" - звісно, в них, скрєпа. Але бути такими ж в них не готові навіть 1% особового складу армії, навіть з кадрових...
Типа, по исследованию товара по критерию - "цена-качество".
Картина следующая, самые бесполезные - ВДВ.
Столько, сколько тратят на обучение этих "парашютистов" и какая от них была отдача - так это вообще мусор.
Все эти десантники, спецназовцы и морские пехотинцы используются как самые обычные мотострелки.
не проявили себя ни танки, не авиация и ни ракеты.
А самый эффективный род войск тот, на которую в 21-м веке уже махнули рукой - артиллерия
- протидіяти авіації засрашки на 1000% від того, що очікувалось;
- протидіяти ракетним обстрілам засрашки (50-75% ракет збиваються);
- знищувати штурмові піхотні та броньовані підрозділи (це просто пісець - розмотали 2000+ танків за півроку та майже 5000 ББМ!!!);
Єдине, що не змогло ЗСУ - це від самого початку війни мати паритет у артилерії. І то - останній 1.5 місяці вже навіть щодо цього експерти мовчать і не кажуть у кожному другому реченні "в них переважаюча арта". Насичення контрбатарейними, високоточними та далекобійними засобами в рази знизило ефективність арти засрашки.
Це я до того, що дане дослідження не стосувалося питань моралі, хто агресор, а хто жертва, хто правий, а хто не правий, а розглядалося за абсолютною величиною - з точки зору ефективності родів військ у реальній війні.
А тепер давайте абсолютні цифри, які вам так подобаються... Отже, на листопад 2021 року біля кордонів України зосереджено було (пізніші цифри мені ліньки шукати, беру перше, що знайшов):
1300 танків - знищено 2200. Отже знищено більше 100%. Ефективність нульова.
3700 ббм - знищено 4700. Отже знищено більше 100%. Ефективність нульова.
1300 артсистем - знищено 1323. Отже знищено більше 100%. Ефективність нульова.
Чорномарський флот - знищено 14 суден. Флотилія здриснула в Новороссійськ. Ефективність нульова.
Невідома кількість літаків та гелікоптерів. Знищено 470. Не залітають далі 1-5 км від лінії фронту. Не можуть бомбити інфраструктуру. Ефективність нульова.
150'000 вояків. Знищено напряму 55'000. Поранених повинно принаймні 150'000. Ефективність нульова.
380 РСЗВ - знищено 318. Отже знищено 84%. Застосовують переважно проти цивільних об'єктів. Отже ефективність - десь біля нуля.
Як вам така арифметика?
Отже, ні один рід військ засрашки не показав саме у військовому сенсі хоч якусь реальну ефективність. Навіть арта. ЗСУ ніде не втратило керованості, ніде артою засрашки вщент не знищена, ніде не втратило можливостей надавати гідну відсіч всім родам та типам військ засрашки. А чи не це і є реальна оцінка ефективності будь-яких військ засрашки? Відповідь проста: всі армія засрашки, без виключень, НЕЕФЕКТИВНА ВЗАГАЛІ. Навіть в вашому "абсолютному" вимірі. Бо ефективність вимірюється відсотком втрат та величиною досягнених результатів відносно поставлених цілей. У засрашки практично у всіх родах військ втрати - більше 100% від кількості ресурсів/військ, які планувались для виконання задач. Отже ефективність - нульова.
HIMARS, подлетай !
Нічого...."пропехнемо" її Українським фалосом!!!