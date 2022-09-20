Якщо жителі "Донбасу та України" проголосують на "референдумі" за входження в склад РФ - ми їх підтримаємо, - спікер Держдуми Володін. ВIДЕО

Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін підтримує проведення так званого "референдуму" щодо входження окупованих територій України до складу РФ.

Про це він заявив сьогодні під час засідання Держдуми, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у разі, якщо мешканці "Донбасу та України" нібито "проголосують за", Росія підтримає їх.

"Якщо жителі Донбасу та України під час вільного волевиявлення висловляться, що хочуть бути у складі Росії, ми їх підтримаємо", - зазначив Володін.

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