УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12169 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
22 784 107
Держдума (675) окупація (5829) Росія (47196) Володін (78) псевдореферендум (181)

Якщо жителі "Донбасу та України" проголосують на "референдумі" за входження в склад РФ - ми їх підтримаємо, - спікер Держдуми Володін. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спікер російської Держдуми В’ячеслав Володін підтримує проведення так званого "референдуму" щодо входження окупованих територій України до складу РФ.

Про це він заявив сьогодні під час засідання Держдуми, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у разі, якщо мешканці "Донбасу та України" нібито "проголосують за", Росія підтримає їх. 

"Якщо жителі Донбасу та України під час вільного волевиявлення висловляться, що хочуть бути у складі Росії, ми їх підтримаємо", - зазначив Володін.

Також читайте: Рашисти на окупованій Херсонщині просять "негайно провести "референдум"

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
А чого б вам в Чечні реперендум не провести ? Чи в Татарстані ?
показати весь коментар
20.09.2022 14:04
+39
До дупи думка купки запроданців. ЗСУ має на це свою думку!
показати весь коментар
20.09.2022 14:06
+31
*********** ***** НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ ПО НОВОЙ да идите вы *****
показати весь коментар
20.09.2022 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Они за 2 дня ужесточили Законодательство, а Украина за 8 лет не может навести порядок в своем Законодательстве!
Дети коллаборантов поступают без экзаменов в ВУЗы, семьи спокойно живут в Украине, получают пенсии и переводят туда всем знакомым.
показати весь коментар
20.09.2022 22:24 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2022 22:25 Відповісти
Кацапи лякають світ тим, що оголосивши наші землі своїми - оголосять нам війну і завдадуть ядерних ударів. Це тупо гра на понт. Удари тактичними боєголовками по військам не дадуть ефекту, бо війська розосереджені, удар по місту буде болісним але ці удари точно призведуть до масованого удару США по всім військово-політичним об'єктам кацапіі і знищення її як держави. Тому, що завтра кацапи скажуть що Європа має капітулювати і прийняти кацапськє керівнцтво під загрозою подібних ударів.
показати весь коментар
20.09.2022 22:26 Відповісти
Звичайно ,що підтримаєте:морально,матеріально))коли вони вже нарешті всі до вас туди переїдуть.Точніше жони і дєті,бо мужей ви вже всіх пустили на гарматне м'ясо.
показати весь коментар
20.09.2022 23:25 Відповісти
Та без сумніву, що буде 99%. Сумнівно за "вільне волевиявлення".
показати весь коментар
21.09.2022 08:22 Відповісти
спіішать, бо дири вже на низькому старті. а так вважають. що за тиждень справляться з паперами.
показати весь коментар
21.09.2022 22:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 