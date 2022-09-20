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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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банки (956) кредитні картки (28) Росія (47196) санкції (6841) туризм (781) Туреччина (2252)

Вже 2 з 5 великих банків Туреччини не приймають російські карти "Мир"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

карта,мир,туреччина

Туроператори радять росіянам вирушати на відпочинок із запасом готівки. Громадянам РФ важко розплатитися карткою в ресторанах, магазинах та готелях.

Операції з картами "Мир" припинили два великих турецьких банки з п’яти - Is Bankasi та Denizbank. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Причина цього - введення персональних санкцій проти глави російського оператора Національної системи платіжних карток Володимира Комлева.

Росіянам у Туреччині все важче знайти банкомат, щоб зняти готівку. У магазинах, де стоять термінали цих банків, також перестали проходити платежі - російські туристи не можуть розрахуватися за товар. І кількість таких торгових точок стрімко зростає.

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Туристи з Росії, які продовжують відпочивати в Туреччині, отримують рекомендації від туроператорів везти із собою запас готівки - євро та доларів. Також їм пропонують оплатити майбутні екскурсії ще до вильоту на відпочинок. А готелі рекомендують бронювати за системою "все включено" в Анталії, у Стамбулі - як мінімум із сніданками.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
ce sankciji katorije nerabotajut- tak kacapi ?
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20.09.2022 14:05
+8
Кишенькові злодії Туруччини - то ваш зірковий час.
Фас на кацапів з готівкою!
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20.09.2022 14:13
+7
Ще 3, мабуть, теж відваляться...
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20.09.2022 14:08
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ce sankciji katorije nerabotajut- tak kacapi ?
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20.09.2022 14:05 Відповісти
животворящие))))
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20.09.2022 14:11 Відповісти
Сезон вже завершився
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20.09.2022 14:06 Відповісти
Ще 3, мабуть, теж відваляться...
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20.09.2022 14:08 Відповісти
Кишенькові злодії Туруччини - то ваш зірковий час.
Фас на кацапів з готівкою!
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20.09.2022 14:13 Відповісти
Буде як з відключенням банків РФ від свіфт, 95% банків відключили, але 5% залишили і їх повністю вистарчає щоб обслуговувати потреби росіян, не може бути напів санкцій, коли ці дебіли, що їх вводять це зрозуміють...
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20.09.2022 14:18 Відповісти
Не принимают карту "мир",
Но если главный командир
Позовет в последний бой...
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20.09.2022 14:18 Відповісти
Молодці турки - кажуть одне,а роблять як треба в даному випадку.
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20.09.2022 14:27 Відповісти
Кацапи вже давно оформлюють картки Казахстану, навіть, купують казахські ІР. Проблем з міжн.розрахунками і заробітками на міжн.майданчиках не мають. Треба з цим щось робити.
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20.09.2022 14:27 Відповісти
А че вы радуетесь?Если бы их прокатили все 5 банков Туреччины тогда лайк а так пустота одна..
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20.09.2022 15:19 Відповісти
 
 