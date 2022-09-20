"Не може бути жодної угоди, яка базувалася б на територіальних поступках з боку України", - Кулеба

Пріоритетом української дипломатії нині є забезпечення українського війська всім необхідним для подальших перемог над РФ на полі бою, що також сприятиме посиленню дипломатичної позиції України

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час панельної дискусії Ради міжнародних відносин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ключовим моментом для України є відновлення нашої територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Не може бути жодної угоди, яка базувалася би на територіальних поступках з боку України", - наголосив очільник МЗС.

Коментуючи можливі сигнали Росії про нібито готовність до переговорів, міністр закликав перш за все задаватися питанням, чому росіяни надсилають чи надсилатимуть такі сигнали. На його переконання, це може свідчити про скрутне становище РФ на фронті та бажання виграти час.

Кулеба вкотре закликав уряди європейських країн пояснювати власним громадянам, що причиною економічних та енергетичних викликів, які постають перед Європою, є не Україна чи санкції проти РФ. Першопричиною проблем є російська збройна агресія, яка загрожує як Україні, так і ЄС.

"Ми чули навіть пропозиції запустити Північний потік-2, щоб поліпшити стан справ - але достатньо подивитися на ситуацію з Північним потоком-1. Канада та Німеччина вирішили послабити певні обмеження щодо РФ, і це жодним чином їм не допомогло. Росія продовжує створювати проблеми з постачанням газу. Попереду ще багато викликів, але ми будемо спільно протистояти ним", - підсумував глава МЗС.

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