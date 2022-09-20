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"Референдум" на окупованих Донеччині та Луганщині хочуть провести з 23 по 27 вересня (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боевики,террористы,лнр,орло

Так званий "референдум" на окупованій частині Луганщини проведуть 23-27 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Референдум про входження "ЛНР" до складу Росії відбудеться з 23 по 27 вересня", - сказав "перший заступник спікера парламенту республіки".

Ватажок Денис Пушилін також повідомив, що "референдум" на окупованій частині Донеччині проведуть з 23 по 27 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо жителі "Донбасу та України" проголосують на "референдумі" за входження в склад РФ - ми їх підтримаємо, - спікер Держдуми Володін. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Це нічого не змінить.
Референдум не зупинить контрнаступ-головне щоб було багато зброї
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20.09.2022 14:35
+15
писец мокшании все ближе.
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20.09.2022 14:34
+13
Пох и на то и на другое. Если на то пошло- то как говорится "сегодня мы, а завтра они". Остопи#дили эти кацапы уже до предела .
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20.09.2022 14:37
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писец мокшании все ближе.
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20.09.2022 14:34 Відповісти
Волевиявлення має форму або прямої згоди чи незгоди (підпис під правочином, документом), або конклюдентних діях чи бездіяльності, за якими третя особа/суд може дійти до висновку про його зміст. Наприклад, якщо Ви один раз оплатили квитанцію за домофон у під'їзді, Вам почнуть нараховувати борг за його користування, хоча договору Ви в очі не бачили і не підписували. Або якщо Ви носите на собі державні символи (тризуб, жовто-блакитну стрічку чи браслет), то в місцях ведення державою бойових дій Ви прирівнюєтеся до комбатанта, навіть якщо при Вас немає зброї і Ваш одяг не нагадує військову форму.

У 2014 році РФ "проковтнула" АР Крим з мовчазної згоди українських високопосадовців тому, що це було в інтересах і РФ, і українських заколотників, які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту, і європейських та американських "донорів", які отримали юридичні підстави уповільнити розвиток РФ.

Захоплення територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відбувалося в інтересах української влади і за її згоди, адже ці території були дотаційними і фактично проросійськими, їх жителі завжди голосували за проросійські політичні сили і їх ставлеників, це було фактично захоплення розташованих там конкуруючих з російськими промислових підприємств і залізниці, якою ці підприємства отримували сировину та якою вивозили готову продукцію.

Розмінування переходів від Кримського півострова до материка теж було здійснено в інтересах української влади, легковажні представники якої домовилися про сухопутний коридор та дніпровську воду до Криму, і щоби пов'язані з СВО події не досліджували прокурори та судді цього Міжнародного кримінального суду у Гаазі, Зеленський понад 1,5 роки не підписує проголосований Верховною Радою України закон про ратифікацію Римського статуту цього Суду.

Але РФ скористалася легковажністю українських політиків, і масштаб її вторгнення перевищив розміри таємних домовленостей.

Якщо легковажні українські політики (не плутати з ЗСУ) не хочуть, щоби їх бездіяльність не була розцінена як колабораціонізм та сприяння РФ у "перевищенні" домовленостей, їм треба власними юридично значимими діями ускладнити реалізацію механізму, який було продемонстровано у 2014 році з АР Крим.

Наприклад, постановою Верховної Ради України територію Луганської і Донецької областей приєднати до Харківської, на якій провести свій референдум про приєднання до РФ.
Тоді не ЗСУ буде йти в наступ і втрачати громадян, а РФ.
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20.09.2022 17:46 Відповісти
@Борисович

>українських заколотників, які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту

Тема наколотих апельсинів не розкрита.
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20.09.2022 18:19 Відповісти
а дальше что?мобилизация или применение ЯО?Или то и другое?
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20.09.2022 14:34 Відповісти
Да, будут ядерным оружием бить по луганску а то суки не хотят пополченцы лнр воевать за пополченцев днр, хотя адин же нарот
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20.09.2022 14:36 Відповісти
Пох и на то и на другое. Если на то пошло- то как говорится "сегодня мы, а завтра они". Остопи#дили эти кацапы уже до предела .
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20.09.2022 14:37 Відповісти
Спочатку загальна мобілізація, "война народная" і ніяких контрактів(вата стане дармовим м'ясом). Далі дасть ся чути
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20.09.2022 14:50 Відповісти
да,скорее всего кремль оторвет ванек от телевизоров и погонит на убой
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20.09.2022 15:08 Відповісти
Саме смішне,що вони це чешуть на повному серьйозі.))
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20.09.2022 14:35 Відповісти
Тут нема нічого смішного. Касабам треба привід для перейменування "спецоперації" в "війну народную"
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20.09.2022 14:54 Відповісти
Це нічого не змінить.
Референдум не зупинить контрнаступ-головне щоб було багато зброї
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20.09.2022 14:35 Відповісти
И тогда жители ЛНР потеряют свою идентичность? А как же быть с наротной милицией? Нет, не делайте этого, одумайтесь голупцы
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20.09.2022 14:35 Відповісти
Насправді це для нас погано, кацапи ж оголосять мобілізацію під приводом того що Україна напала на «русский» Луганськ і закидає нас мільйонами кацапів
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20.09.2022 14:37 Відповісти
где ж стоко техники взять и оружия шоб мильюн кацапав вааружить?
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20.09.2022 14:38 Відповісти
Яку техніку? АК в зуби і в бій, як мобілізованих з «лднр»
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20.09.2022 14:40 Відповісти
такие долго не живут. будем косить их из пулимета, как когдато немцы дидов херачели
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20.09.2022 14:43 Відповісти
Про пулемёты советую прочитать Сражение при Омдурмане. Тогда анличане впервые применив пулемёты максим выкосили 25000 высокомотивированных махдистов, превосходивших англичан вчетверо.
Потери анличан 50 убитыми 400 раненых.

Присылайте ещё мобиков
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20.09.2022 15:02 Відповісти
повод для мобилизации найдут под любым предлогом
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20.09.2022 14:38 Відповісти
А сейчас в раше нет мобилизации?
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20.09.2022 14:38 Відповісти
А зараз чому не оголосять? Для "ємєль" яких почнуть мобілізувати якісь там приводи про "прісаєдінєнія і защіту" до самої сраки.
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20.09.2022 14:40 Відповісти
уже вижу как мацковские педохипстеры челочные на мотолыгах 60 годов с касками 50 годов и без броников едут на штурм большой комышевахи))))поскорее бы на это зрелище посмотреть,эта мобилизация будет концом кацапстана,так что поскорее бы)
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20.09.2022 14:41 Відповісти
Твої пропозиції?
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20.09.2022 14:42 Відповісти
Да, да. Надо срочно останавливать бои за Лиман и отходить из под Лисичанска. А то питун нападет.
Сколько уже идет война, а подобные комменты не переведутся.
Нельзя стрелять по крейсеру моцква, а то питун нападет.
Нельзя стрелять по Крыму, а то питун нападет.
Нельзя взрывать нефтебазы в белгороде, а то питун нападет.
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20.09.2022 14:45 Відповісти
***** в любом случае воевало бы до последнего кацапа. Хоть проводи рехверендум и мобилизацию, хоть не проводи. Главное чтобы у нас снарядов хватило всю ту мразоту уничтожить
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20.09.2022 14:45 Відповісти
и шо? чем они это стадо вооружат? да и качество этого стада какое будет, уже урок из тюрем подоставали, можете представить себе уровень мотивации замшелого руснявого мирняка
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20.09.2022 14:47 Відповісти
смотри , провели референдум , мир его не признает по любому, так как происходит военная операция , то есть война , а это против конституции даже самой раши , мы продолжаем освобождать свою территорию , они заявляют что это территория раши и если на нее зайдут войска Украины то они применять яо , мир говорит - мы не признаем аннексию крыма, луганской и донецкой областей так как это территория Украины и тд, и при малейшем приготовлении для нанесения превентивного ядерного удара мы нанесем удар без предупреждения по обьектам принятия решений , и тд , и все , паРаша сдулась , они никогда не пойдут на применение яо , потому что они гопники а не политики , максимум на что они способны - запугивание и террор , это все чему они научились с октября 1917 года , у них тоже есть дети и семьи , и деньги в западных банках, и недвижимость на западе , и тд , им просто ***** на роиссю и ее народ , они играют в войнушку , для них это не война за принципы и свободу , за детей и матерей , для них это выдуманная ***** , в которую они сами поверили благодаря пропаганде которую сами же и создали , и чем больше они продолжают шевеления в этом болоте , тем глубже погружаются , ...............им ***** однозначно , и они это понимают , по этому и бесятся , но - что ни делает дурак , все он делает не так , ............их будущего нет , личинки от мух , это их пища в ближайшем десятилетии .
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20.09.2022 15:00 Відповісти
Чувак, ядерный снаряд могли нести даже наши Точки-У. Стратегическое оружие никто против Украины использовать не будет, да и вряд ли это возможно: ты можешь стрельнуть с Града в соседний квартал ? Нет, потому что в ТТХ есть не только "до", а еще и "от".

А вот вставить ядерную бч в какую-нибудь Х-101 - это они вполне могут.

Меня интересует другое: ты сейчас как Зеленский до войны - "не нападут, не нападут, упс, напали" - с бравадой полных штанов хочешь чтобы РФия доказала свою епанутость, стерев с лица земли какой-нибудь украинский город. Когда сотрут - ты что скажешь ?
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20.09.2022 18:11 Відповісти
HIMARS у допомогу
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20.09.2022 14:38 Відповісти
Хаймарс - наблюдатель со стороны Украины....
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20.09.2022 14:43 Відповісти
Хочуть таки прискорити наступ? Во придурки! Та тікайте, поки є ще час!
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20.09.2022 14:40 Відповісти
ну ну
газманов в Ізюмі хотів концерт, наші ЗСУ приїхали дивитися, а він не приїхав...
ці хочуть референдума терміново
а те, що від ЗСУ Україна спостерігачів пришле вас не стурбує?
референдум точно буде?
а то наші каски будуть чистити, автомати там... а виборчі комісії не прийдуть...
наші хлопці ж розстроються вщент
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20.09.2022 14:41 Відповісти
Necro Mancer @666_mancer
Впрочем, какая в жопу разница, добавили в Кремле
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20.09.2022 14:42 Відповісти
Какой там рехверендум если на дамбасе уже мужиков нету. Буряты и кадыровцы завезенные будут *галасавать*
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20.09.2022 14:42 Відповісти
І шо раха почне платить свіжеспеченим расеянам гробові, адже далі вони будуть дохнуть за новую родіну?
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20.09.2022 14:43 Відповісти
Нет. И своим не будет. То контрактникам плотили, а терь будут кацапские "мобики". Закончились просто лугандонские
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20.09.2022 14:47 Відповісти
Тоді це прітіснєніє народа бамбаса.
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20.09.2022 14:50 Відповісти
тю а что мешает ******* из химарсов по т.н. "избирательным участкам" и посмотреть сколько ********* после этого придет голосовать, ну или по штабу который готовит "референдум"
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20.09.2022 14:46 Відповісти
СссР дохляк ☠️покончил с собой от Дебилизма,рабZeя закончит ещё хуже...от повального Идиотизма...☠️🦅🦅 курица на гербе рабZeи сдохне от Укола Тризубом моментально...♥️🖤💙💛👍👌💪
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20.09.2022 14:49 Відповісти
Слава ЗСУ ♥️🖤💙💛👍👌💪👍💯🐦🐦
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20.09.2022 14:53 Відповісти
Отлично!
Теперь и малые народы/образования РФ могут спокойно, за 3-5 дней объявить у себя референдумы!
Чечня, Татарстан, Чукотка, Дагестан, Осетия.....
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20.09.2022 14:54 Відповісти
Це прямий виклик Штатам і Заходу. Це вже не захист "народу домбабве" це вже пряма неспровокована анексія в Європі.
 Захід повинен ввести драконівські санкції і повномасштабний ленд-ліз всього починаючи від танків і кінчаючи ракетами середньої дальності та літаками!
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20.09.2022 14:55 Відповісти
И томагавков шоб отсыпали обязательно
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20.09.2022 15:29 Відповісти
да да да...ждите
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20.09.2022 22:00 Відповісти
Усі ці дні артилерія та авіація ЗСУ має працювати в посиленому режимі. Ми маємо зірвати цей плебісцит.
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20.09.2022 15:00 Відповісти
А хто ж із міжнародної спільноти визнає "отета от "голосування? Лукаш - Кім Вжо Пук-Еритрея і М'янма? А ще лнр -визнає днр і навпаки по принципу : "Хвали кума мене- а я тебе"
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20.09.2022 15:04 Відповісти
А они тут при чем ?
Пыне сейчас срочно нужна мобилизация. Если он ее объявит просто так - с него спросят, а **** это ты Пыня полгода нам втирал про СВО по плану. А так, нападение на территорию РФии - casus belli, вперед быдло, в военкоматы.
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20.09.2022 18:13 Відповісти
они понимают что проигрывают и идут на отчаянные шаги. Дальше - "даунбас это россия и мы ударим яо"....
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20.09.2022 15:09 Відповісти
Байден не сказав, що у випадку ядерного удару росії - він ударить у відповідь.
Він сказав що росія просто стане ізгоєм.
Після цього росіяни посміліли.
Після цього вони сказали, що включать окуповані в україні території в состав росії, і в випадку нападу на росію можуть використовувати ядерну зброю.

Не можна таких слабких заяв робити щодо росії!

Він вже перед війною казав, що не буде втручатися в війну. Росія осміліла і напала.
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20.09.2022 15:14 Відповісти
Треба просити америку надати нам ядерну парасольку. щоб у разі застосування яз росією проти україни - америка зразу вдарила у відповідь.

Адже саме Америка забрала у нас в 1994 році яз, через це ми не можемо зараз самі себе ядерно захистити, тому хай дають нам ядерні гарантії.

Тоді кацапи зразу перестануть говорити про яз.
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20.09.2022 15:22 Відповісти
америка не хочет. ВЫ еще этого не поняли?
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20.09.2022 22:02 Відповісти
Могут проводить референдум у себя в стране, дома , в туалете , а не на захваченой убийствами территории Украины, такой референдум все равно для международного права ничего не значит,а хотят кого то освободить Украина не кого не держит в отличии от РФ , но что желающих не сильно много было , а сюда их ни кто не звал, Будапештский меморандум не знают, который сами и подписали , а обстреливать ядерные электростанции они по по какому референдуму ?
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20.09.2022 17:07 Відповісти
Агонія.
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20.09.2022 17:39 Відповісти
Йоу!
Та невже ж я дочекався часу коли у орків все так погано з ракетними носіями і в наявності у них залишились тіки ті шо несуть ядерні заряди?!
*****, здулись, мокшани...
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20.09.2022 17:58 Відповісти
не розумію чому всі переймвються референдумом. Яка різниця що вони роблять або не роблять. Що це змінює? та нічого взагалі. Війна триває .Кацапів стає все меньше і це головне.
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20.09.2022 18:10 Відповісти
Может потому что после референдума, на 50% увеличивается вероятность применения ядерного оружия на территории Украины ? Хотя не бойся, эпицентр все равно будет не в США.
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20.09.2022 18:15 Відповісти
Не мели дурниць. Навіть карлік уже не бряцає ядеркою, тому що зрозумів шо не проканає. А ти усе ще боїшся))
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20.09.2022 18:40 Відповісти
Дело не только в ядерке. С российской стороны, СВО отличается от войны в плоскость которой они хотят перевести.

С т.з. театра военных действий - скажи, ты не задумывался, почему ты сидишь со светом, с интернетиком, с водой, хотя ракет у них дохера и накрывают они любую точку Украины ?

Не задумывался, почему наши диверсанты спокойно подрывают там автомобили, а не лежат на КПП с пулей в голове ?

Почему не бомбят административные здания, хотя во время войны все цивилизованные страны (США) это делают ? ОГА у меня в Николаеве и Харькове - это исключение, скорее острастка слишком разговорчивых.

Окрiм ядерки, любий друже, нажаль у *********** е багато iншого, що можна використовувати на нашiй територii i це буде дуже боляче. Наприклад ФАБ-1000, яку вони використовують у Сирii:



Але схоже ти просто подалi вiд фронту, тому такий смiливий. А ось МИ в Миколаевi добре розумiемо цiну прильоту навiть маленькоi C-300.
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20.09.2022 19:50 Відповісти
А ты что, считал их ракеты? Не так уж и дохера, если для тэц используют редкостный кинжал. И потом, это игра в обе стороны. При таких раскладах мы тоже можем легко найти в приграничных областях кучу целей.

И ты уж либо перелогинься, либо не пались так сильно. Даже не можешь определиться, на каком языке писать свои страшилки))
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20.09.2022 23:26 Відповісти
Ну так щоб на поржати.В кремлі їх на х@й послали прямим текстом навіть по тв.
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20.09.2022 18:15 Відповісти
Забудьте про референдум.Забудьте про ядерку яку не примінять інакше ця війна стане зовсім іншою і тоді капець русні буде по їх всій території.Насрати що вони там хочуть.ЗСУ йде звільняти територію.А вони обісрані от і все.
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20.09.2022 18:19 Відповісти
Путін таки випросить удари з боку США, Британії та України ядерними бомбами і ракетами по москві, своєму бункеру та іншим російським містам.
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20.09.2022 18:37 Відповісти
Нагадаю ми нанесли ракетні удари по Криму.Що?НІЧОГО !Схавала русня і мовчки тікала і тікає.Все що вони можуть.Ці розмови про ядерну зброю забудьте.
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20.09.2022 18:44 Відповісти
 
 