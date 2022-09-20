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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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зброя (5750) Укроборонпром (959) Гусєв Юрій (66)

Захоплену в окупантів техніку вивчають та модернізують для використання проти країни-агресора, - Укроборонпром

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

укроборонпром

Україна запровадила процедури з вивчення й модифікації захопленої у російських окупантів техніки та її використання проти самої країни-агресора.

Про це заявив гендиректор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв в інтерв'ю Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є спеціальні науково-дослідні установи, які вивчають усю цю російську техніку та озброєння, і є свої конструкторські бюро, які розшукують цю військову техніку та озброєння з Росії", - сказав він.

Але Гусєв підкреслив, що довгострокова стратегія для України полягає в отриманні іноземних трансферів технологій, наприклад зі США. А також у створенні спільних підприємств зі світовими оборонними компаніями для виробництва більш ефективної зброї.

"З 24 лютого ми працюємо в режимі 24/7. Ми перенесли деякі наші підприємства через проблеми з безпекою та ракетні атаки. Ми працюємо з партнерами, щоб створити тут, в Україні, підприємства з обслуговування та ремонту західної зброї та техніки", - сказав гендиректор концерну.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+3
Останні 3 роки нічого не виділялось на закупівлю нової техніки
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20.09.2022 14:39
+2
А де виділення нормального бюджету на оборонну промисловість та створення держзамовлень? Здається, у період 2014-2019 з цим було набагато краще
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20.09.2022 14:42
+2
Гусєв,так поміняйте назву з "Укроборонпром" на "Трофейна команда" і не тягніть гроші з бюджету собі на зарплатню.Вивчити затрофеєну техніку хлопці на фронті і без вас ,дармоїдів, зможуть.
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20.09.2022 14:47
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Гусев, так где результаты вашей работы, где НАШЕ оружие и боеприпасы?
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20.09.2022 14:36 Відповісти
Останні 3 роки нічого не виділялось на закупівлю нової техніки
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20.09.2022 14:39 Відповісти
А де виділення нормального бюджету на оборонну промисловість та створення держзамовлень? Здається, у період 2014-2019 з цим було набагато краще
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20.09.2022 14:42 Відповісти
"Нормального" бюджета и госзаказа не будет ещё долго в силу вполне ясных и естественных причин, а вот образцы созданные в пресловутых 2014-2019 можно было купить, только где они ( патроны, снаряды, миномётные мины, пулемёты, гранатомёты)?...
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20.09.2022 14:49 Відповісти
Спитайте у Тані Чорновіл та у Пашинського.Вони покажуть,якщо ще не бачили.
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20.09.2022 14:53 Відповісти
на шашлычки съездила, люся?
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20.09.2022 16:17 Відповісти
До Тарана з Хомчаком звертайтесь.І до найсонцесяйного.Гусєв- виконавець
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20.09.2022 14:49 Відповісти
В 2019-2020 Боїнг пропонував на Антонові локалізувати американський Red Howk, але зекоманда спустила все на гальмах

Представники компанії Boeing, ДП "Антонов", ДК "Укроборонпром" та Міністерства оборони України вели перемовини щодо збирання на території України найновішого легкого учбово-тренувального літака. Мова йде про T-X, який зараз прийнятий повітряними силами США на озброєння під назвою Т-7А Red Hawk.Ці перемовини активно проходили весною 2019 року, проте завершились нічим. Як заявив екс-очільник ДП "Антонов" та голова правління британсько-української компанії Air combat evolution Олександр Лось в інтерв'ю Defense Express, причиною провалу домовленості став саботаж
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20.09.2022 16:43 Відповісти
Гусєв,так поміняйте назву з "Укроборонпром" на "Трофейна команда" і не тягніть гроші з бюджету собі на зарплатню.Вивчити затрофеєну техніку хлопці на фронті і без вас ,дармоїдів, зможуть.
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20.09.2022 14:47 Відповісти
Наперед скажу-зрозуміло,що зелупа закатав в асфальт оборонний бюджет,але цікаво-яка зарплатня у Гусєва при умові що він тільки розглядає трофейну зброю,при цьому нічого не виробляючи?
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20.09.2022 14:51 Відповісти
І яка зарплата у голови наглядової ради Укроборонпрому всеукраїнськопризнаного дебіла Милованова?
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20.09.2022 15:08 Відповісти
Кротовня фсб укоборнпром за полгода войны не удосужился наладить выпуск своих ракет дальностью 500-1000км,они как старьевщики захватывают трофеи,модернизуют кацапское гауно-ну стыд и позор!
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20.09.2022 15:02 Відповісти
 
 