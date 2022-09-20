Захоплену в окупантів техніку вивчають та модернізують для використання проти країни-агресора, - Укроборонпром

Україна запровадила процедури з вивчення й модифікації захопленої у російських окупантів техніки та її використання проти самої країни-агресора.

Про це заявив гендиректор концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв в інтерв'ю Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас є спеціальні науково-дослідні установи, які вивчають усю цю російську техніку та озброєння, і є свої конструкторські бюро, які розшукують цю військову техніку та озброєння з Росії", - сказав він.

Але Гусєв підкреслив, що довгострокова стратегія для України полягає в отриманні іноземних трансферів технологій, наприклад зі США. А також у створенні спільних підприємств зі світовими оборонними компаніями для виробництва більш ефективної зброї.

"З 24 лютого ми працюємо в режимі 24/7. Ми перенесли деякі наші підприємства через проблеми з безпекою та ракетні атаки. Ми працюємо з партнерами, щоб створити тут, в Україні, підприємства з обслуговування та ремонту західної зброї та техніки", - сказав гендиректор концерну.

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