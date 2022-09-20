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Лукашенко готовий піднімати військових по тривозі: Не допущу удару в спину Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що його країна готова прикрити Росію, й закликав місцеву владу не боятися піднімати по тривозі війська.

Слова Лукашенка цитує білоруське державне інформагентство Белта, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не треба нам дорікати, що ми там в Україні збираємося воювати та інше. Нам треба захистити свою вітчизну. І що стосується підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по російських військах бути не повинно. І не буде", - сказав Лукашенко.

Він назвав "небезпечно" ситуацію в умовах війни Росії проти України, закликав підконтрольну йому владу нічого не боятися і піднімати по тривозі не лише регулярні війська, але й народне ополчення, яке начебто формується.

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"Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу, значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, значить, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, значить, треба. Треба народне ополчення - перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, значить, треба", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
гітлер довоювався, а ти доп*здишся
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20.09.2022 14:45
+29
не бережеш ти себе григорич
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20.09.2022 14:44
+25
А Україні, наволоч, значить бити в спину можна?
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20.09.2022 14:47
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не бережеш ти себе григорич
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20.09.2022 14:44 Відповісти
"..Не допущу удара в спину России".. А что он спиной назвал, ничего не перепутал? Видимо, он в детстве часто пропускал уроки биологии если до сих пор не может отличить спину от задницы.. )
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20.09.2022 15:32 Відповісти
Можно я уточню? Рашка - это задница, а Бульбостан - дырка в ней.
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20.09.2022 16:04 Відповісти
А шо кто то на Белорусь наступает? Нет! Знает же , что никто- но тявкнул , апутьке приятно.
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20.09.2022 16:31 Відповісти
ой не бере, не береже - получить від "нациків" удар в живіт, замість удара в спину буйла
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20.09.2022 17:51 Відповісти
гітлер довоювався, а ти доп*здишся
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20.09.2022 14:45 Відповісти
Он не гитлер, он муссолини. Гитлер это путин. Их конец будет таким же. одного отравят и спалят, а другого повесят на дереве вверх ногами.
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20.09.2022 14:53 Відповісти
вусатий то Єва Браун
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20.09.2022 18:35 Відповісти
Допискнется.

https://www.youtube.com/watch?v=cBkWhkAZ9ds
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20.09.2022 14:53 Відповісти
Скажемо, так то у нього застереженння по Фрейду. Напевно задумав Смоленськ під шумок захопить
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20.09.2022 15:30 Відповісти
напхайте йому в дупу бульби щоб заспокоївся.
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20.09.2022 15:49 Відповісти
Ты гнида вонюая пойдешь в небытие вместе с ******
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20.09.2022 14:45 Відповісти
Шось вусатий розходився останнім часом. Мабуть вовочка присовує активніше в картопляний анус.
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20.09.2022 14:45 Відповісти
Мені здається, що цей чіпсовий відправить війська як тільки ми розпочнемо наступ у Херсоні або у Луганській області
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20.09.2022 14:46 Відповісти
А в нього є війська?
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20.09.2022 14:59 Відповісти
Он думает, что у него и ополчение есть
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20.09.2022 16:46 Відповісти
Якщо ми будемо просуватися - то ні. Він козел, але не ідіот. Чуйка у нього як у щура.
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20.09.2022 15:28 Відповісти
Таки хоче сидіти в Гаазі поряд з *уйлом
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20.09.2022 14:46 Відповісти
А Україні, наволоч, значить бити в спину можна?
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20.09.2022 14:47 Відповісти
Походу, китайцы и северокорейцы БК кацапам подбросили. Усатая шлюха уж больно возбуждена.
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20.09.2022 14:48 Відповісти
Нет, это Аргентина порошка подбросила
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20.09.2022 15:37 Відповісти
три найбільші пистюки-диктатори **********: Лука-пюрер, *****, Ердоган.
Піськов, Дімон, і Кляча Лавруша їм лише складають конкуренцію.
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20.09.2022 14:49 Відповісти
а этот шиз все сильнее и сильнее бежит на месте, - аж вспотел от изнеможения=)
Колхан, до тебя, мудака, тоже очередь дойдет, - жди)
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20.09.2022 14:49 Відповісти
"прикрити резинову дупу параші" )) вусатий пропарашноанальний віхоть ))
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20.09.2022 14:50 Відповісти
Павелко!
Чому ти не лдобіював відсторонення бульбашів з УЄФА і ФІФА?
Тобі повилазило?
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20.09.2022 14:50 Відповісти
Навалит кучи на рубежах в надежде что никто не захочет по дерьму топать.
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20.09.2022 14:50 Відповісти
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20.09.2022 14:50 Відповісти
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20.09.2022 15:22 Відповісти
Так пусть же Красная сжимает властно свой член мозолистой рукой!
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20.09.2022 16:05 Відповісти
Как поднимутся, так и лягут...
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20.09.2022 14:53 Відповісти
І ще раз підтверджую: через Білорусь жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по Україні не повинно бути . І не буде", - це брехливе білоруське прорашистське чмо , раніше обіцяло"зеленим не лохам"
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20.09.2022 14:54 Відповісти
Кстати, а Украина собирается с беларашкой вводить запрет на поездки и торговлю. Или только может лозунги толкать чтобы другие страны напрягались и санкции против беларашистов вводили?
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20.09.2022 14:55 Відповісти
bulbo-reih vsbesilsa opjatj
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20.09.2022 14:55 Відповісти
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20.09.2022 14:55 Відповісти
Мразота колхозна!
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20.09.2022 14:55 Відповісти
Ти ***** карту покажи!
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20.09.2022 14:57 Відповісти
Лукашеску попав в капкан, - сам себе перехитрив, сам себе і загнав в капкан! Тепер Путіну подає "гудкі в туманє - демонструє "вєрность"! Б*дить! Нєкуда дєваться с подводной лодки в лесах Беларуси...
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20.09.2022 15:00 Відповісти
Тепер х**у має полегшати, його резинову попу надійно прикриє бубльбашенко. Схоже, що тарган динамить х**а з нападом на Україну як шольц з поставками танків.
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20.09.2022 15:00 Відповісти
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20.09.2022 15:01 Відповісти
Еще одна обезьяна вылезла. Смотри Гнида чтобы твое ополчение тебя самого под руки не привело в Гаагу
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20.09.2022 15:01 Відповісти
Смех смехом,а "референдум",заявление кремлеских клоунов и колхозника может говорить нам о том,что рф готовит мобилизацию и последующую за ней "священную войну"
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20.09.2022 15:06 Відповісти
Якщо цього боятись, тоді апріорі Україна немає перемогти. Священну войну треба з чимось воювати, а не побиратись в кндр та ірані.
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20.09.2022 15:27 Відповісти
ну так и погонят ванек на убой-в это и суть кремлевской "священной войны"
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20.09.2022 15:30 Відповісти
Що саме ще повинен вчинити самозванець мудіщєв проти України, для хоча б якої реакції нашої влади?
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20.09.2022 15:08 Відповісти
Кричи не кричи, а денег больше нет. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.09.2022 15:10 Відповісти
Що воно несе цей бульбофюрер маріонетка .
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20.09.2022 15:15 Відповісти
Проснулося чмо...
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20.09.2022 15:18 Відповісти
Бульбофюрер придурковатий, ти не спина, а дупа *****.
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20.09.2022 15:23 Відповісти
Хай тренується й надалі. Дивно, не написав, що відразу відправить білорусів на війну з Україною. Тоді б можна було без роздумів нанести по ним превентивний удар...
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20.09.2022 15:25 Відповісти
Если луку правильно процитировали, то весь смысл его сообщения в т ом, что с территории белоруси по мокшании никто удар не нанесет. Ну так вроде бы никто и не собирался.
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20.09.2022 15:26 Відповісти
Все верно, фактически он сказал - в Украину я нифига не пойду, буду защищать рубежи-кордоны с флангов - от нападения Польши, Стран Балтии...)
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20.09.2022 15:35 Відповісти
ЛУКАШЕНКО СТАРАЯ КУКЛА !!!
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20.09.2022 15:34 Відповісти
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20.09.2022 15:34 Відповісти
Единственное что может спасти Картофельного батьку то это как раз удар в спину Орды.
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20.09.2022 15:46 Відповісти
Очень петуха соседского напоминает-тот тоже ни с того ни с сего кукарекать начинает. В суп бы его, гада. Это я о петухе.
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20.09.2022 16:22 Відповісти
Гнида, предоставил территорию своей страны для нападения на нас! Отвечать придётся, мразь оно трусливая!
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20.09.2022 16:53 Відповісти
придурок выпустил новое видео об угрозе от украины...там просто смерш нация
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20.09.2022 17:57 Відповісти
що б ти здох падло
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20.09.2022 18:01 Відповісти
пора вже закінчувати з тою соаєтською республікою.На що то одоробало розраховує,путькін йому вже не допоможе.
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20.09.2022 18:58 Відповісти
Во дурак.....
кАбзон "зовет"))))
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20.09.2022 19:54 Відповісти
Яку ще спину..?? отримаеш піздюлей у лоба..підхуйлан тарганний!
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21.09.2022 00:15 Відповісти
От гімнюк старий
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21.09.2022 07:23 Відповісти
 
 