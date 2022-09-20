Треба наростити потужності ОПК, вивчати західну військову техніку та вдосконалювати свою, - Путін
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Російська оборонна промисловість має нарощувати виробничі потужності.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час наради щодо розвитку ОПК РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Треба наростити виробничі потужності низки підприємств оборонної промисловості, вивчати західну військову техніку, яка використовується в Україні, вдосконалювати свою, робити це швидко та ефективно", - зазначив він.
Крім того, після запровадження масштабних санкцій проти РФ Путін наголошує на необхідності перевести оборонну промисловість РФ на використання виключно російських складових.
"В оборонній промисловості потрібно провести 100% заміщення імпорту і не знижувати якість виробництва російської техніки", - додав Путін.
Будь ласка, зачекайте...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
модернизация впк и импортозамещение
@andrey_malgin
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2 ч
Наивный Пу хочет и рыбку съесть, и на *** сесть: и проигранную войну быстрей закончить, и оставить за собой "завоеванное". Так не бывает. На *** придется садиться голодным, без рыбки. Об этом есть прекрасная русская сказка. Мерзни, мерзни, волчий хвост.
Уже "будем копировать западную военную технику"?
Илья Ефимович издевался над рабZreянским быдлом ещё в 19 веке...рождённый ползать летать никогда не будет...🦍🦍🦍
и как их разорвало.
да нормально жити