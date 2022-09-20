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Треба наростити потужності ОПК, вивчати західну військову техніку та вдосконалювати свою, - Путін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Російська оборонна промисловість має нарощувати виробничі потужності.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час наради щодо розвитку ОПК РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Треба наростити виробничі потужності низки підприємств оборонної промисловості, вивчати західну військову техніку, яка використовується в Україні, вдосконалювати свою, робити це швидко та ефективно", - зазначив він.

Крім того, після запровадження масштабних санкцій проти РФ Путін наголошує на необхідності перевести оборонну промисловість РФ на використання виключно російських складових.

"В оборонній промисловості потрібно провести 100% заміщення імпорту і не знижувати якість виробництва російської техніки", - додав Путін. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готує свій ОПК до тривалої війни в Україні, - ISW

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
поздно, дедушка, - просыпайся, ты обосрался.
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20.09.2022 14:53
+13
Ага, без імпорної електроніки кацапи хіба що арбалети, та бумеранги можуть випускати
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20.09.2022 14:52
+13
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20.09.2022 14:56
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Зацінив, мудило.
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20.09.2022 14:49 Відповісти
Ne mozet imet uma narod,esli ego fjurer idiot!
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20.09.2022 15:00 Відповісти
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20.09.2022 15:10 Відповісти
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20.09.2022 15:14 Відповісти
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20.09.2022 15:24 Відповісти
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20.09.2022 15:27 Відповісти
Арматка??? ВОДЯНОЙ ПЕСТОЛЕТИК!
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20.09.2022 16:01 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.09.2022 14:49 Відповісти
Защитим *********** от мировой демократии.
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20.09.2022 14:50 Відповісти
Ага, без імпорної електроніки кацапи хіба що арбалети, та бумеранги можуть випускати
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20.09.2022 14:52 Відповісти
Зробити нормальний арбалет дуже непросто. Я тестю рік робив.Рукожопих кацапів це непереймає.
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20.09.2022 14:56 Відповісти
кулеметну тачанку ще можуть зробити за прикладом батька Махна, як що ще не всіх коней поїли..
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20.09.2022 15:02 Відповісти
поздно, дедушка, - просыпайся, ты обосрался.
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20.09.2022 14:53 Відповісти
ehh.....a ono i nespit
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20.09.2022 14:56 Відповісти
спить..у чумуйдані)) там ж і сере))
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20.09.2022 15:03 Відповісти
дедушка собрался осуществить две диаметрально противоположные вещи

модернизация впк и импортозамещение
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20.09.2022 15:05 Відповісти
Вони не діаметрально протилежні. США якось справляється з обома .
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20.09.2022 16:24 Відповісти
Виходить олєнєвод і Ко обманули дурачка, розповідаючи про аналоговнєт.
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20.09.2022 14:53 Відповісти
ні..не збрехали..реал ж аналогів тому гівну немає..
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20.09.2022 15:04 Відповісти
путин любит анало говнет!
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20.09.2022 14:55 Відповісти
Ага...придумают Байрактары в 28 махов и гиперракету в 56 махов..типа Стерхолет...🤣🤣🦅🦍
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20.09.2022 14:55 Відповісти
идиот реально не догоняет, что в Х1Х производить "100% свою технику", - задача невыполнимая. путин, - идиот, поэтому, его поражение неизбежно.
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20.09.2022 14:56 Відповісти
у 19 столітті? чи Ви мали на увазі 21? тоді XXI
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20.09.2022 15:05 Відповісти
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20.09.2022 14:56 Відповісти
все своє нікчемне життя воно білося з чємоданамі - гроссгєрманія, носільник собчака, кнопочнік, сральнік. В останньому і закінчить....
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20.09.2022 15:28 Відповісти
А ще треба було ходити в школу та вчити історію.
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20.09.2022 14:57 Відповісти
Сподіваюсь, скоро будете вдосконалювати БТР-152, Т-62 та Т-55, МіГ-21 та МіГ-23, Су-17, Ту-16...
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20.09.2022 14:58 Відповісти
Андрей Мальгин

@andrey_malgin

·

2 ч

Наивный Пу хочет и рыбку съесть, и на *** сесть: и проигранную войну быстрей закончить, и оставить за собой "завоеванное". Так не бывает. На *** придется садиться голодным, без рыбки. Об этом есть прекрасная русская сказка. Мерзни, мерзни, волчий хвост.
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20.09.2022 14:59 Відповісти
Дурак думкою багатіє. Слава ЗСУ!
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20.09.2022 14:59 Відповісти
Хмырь мавзолейный вернёт Диму Рогозина из космоса...и Димон покажет американцам кузькину матку...от Япона матки..хотя до японцев быдлу путлера не достать и через 100, веков...там давно не страна Дураков...🤣🤣🤣
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20.09.2022 14:59 Відповісти
"Треба наростити виробничі потужності..." І для чого, аби Пуйлостан отримав ще 50, 100 тис., мільйон іздохлих zондер-карателів, а Пуйлофюрер нарешті лом у дупу?
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20.09.2022 15:04 Відповісти
Количество двухсотых и трехсотых можно увеличит, но не другое. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.09.2022 15:08 Відповісти
То уже не "нет аналогов в мире"?
Уже "будем копировать западную военную технику"?
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20.09.2022 15:09 Відповісти
Коли Zелі на пюпітр суфлера напишуть таке гасло?
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20.09.2022 15:09 Відповісти
Картина Репина Бурлаки на Волге...
Илья Ефимович издевался над рабZreянским быдлом ещё в 19 веке...рождённый ползать летать никогда не будет...🦍🦍🦍
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20.09.2022 15:10 Відповісти
Ну і ***** воно тобі? Тобі ж вже скоро здихати, як і іншим кремлівським дегенератам
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20.09.2022 15:13 Відповісти
Коли ти вже здохнеш паскуда? а разом з тобою і "русский мир".
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20.09.2022 15:13 Відповісти
Х....о даже не задумывается,что если поднимать рошисцское качество опк,то 70% там работающих необходимо расстрелять.И в первых рядах ликвидировать путлера.
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20.09.2022 15:15 Відповісти
А как же "аналогов нет" ? Не аналогов нет - мозгов нет... И слава Богу
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20.09.2022 15:22 Відповісти
Стопе, а ***** вивчати західну зброю, якщо у вас там все і так аналоговнєт і кручєвсєх? На холєру вам ті технології загнівающєво запада?
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20.09.2022 15:27 Відповісти
Лапти с реактивными двигателями это самое то.
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20.09.2022 15:37 Відповісти
Изучай веревку с мылом, электричекий стул и яды которыми будут травить не забудь что еще есть гильотина и просто топор
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20.09.2022 15:39 Відповісти
Вдосконалити ви зможете хіба що гумову дупу...
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20.09.2022 15:41 Відповісти
И модернизировать чемодан. Не ядерный.
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20.09.2022 15:43 Відповісти
Приехала наша делегация к финнам на завод. Фантастика! А мы, потрясённые увиденным, только один вопрос коллегам - финнам задали: Скажите, а почему вы нам всё это показываете? Не боитесь, что мы скопируем без патента? Мастер-финн только рассмеялся от нашей ещё совковой бестолковости: "Пока вы скопируете наши станки, у нас на заводе два поколения танков сменятся. А вот японцев у нас строгий приказ в цех не пускать!"
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20.09.2022 15:56 Відповісти
Пусть наглядно изучают американскую технику по тому, что прилетело
и как их разорвало.
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20.09.2022 16:07 Відповісти
Куди досконаліше? І так аналоговнєт вже років 20.
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20.09.2022 16:26 Відповісти
Лаптями забросают?😧
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20.09.2022 16:28 Відповісти
это сколько же лет нужно было твердить всему миру про АНАЛогов нет , что бы сейчас признать , что у них все вооружение просто - АНАЛ , скорее всего будет точно так же как с импортозамещением и остальной ****** , которую они вливают в уши своему быдлу , ..............короче - денег нет , но вы сосите.
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20.09.2022 16:40 Відповісти
Дед раздуплился на седьмой месяц войны)) по ходу все закончится снятием с хранения т55.
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20.09.2022 16:44 Відповісти
изучать западную технику - то есть ТЫРИТЬ, тырить и еще раз тырить технологии.
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20.09.2022 16:52 Відповісти
******** экран крестить шоб он здох до утра
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20.09.2022 17:56 Відповісти
придушіть хтось цього маразматика,
да нормально жити
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20.09.2022 19:21 Відповісти
Что-то он такими текстами только и говорит. Сгорела дамба с водой - надо улучшать качество и свойства воды и делать это быстро и качественно.
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20.09.2022 20:22 Відповісти
 
 