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Через наступ ЗСУ багато російських "добровольців" відмовляються воювати, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські "добровольці" відмовляються воювати після успішного наступу українських сил оборони під Харковом.

Про це повідомив на брифінгу представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Кремль робить усе більше зусиль, щоб знайти нових військових і поповнити підрозділи в Україні, каже чиновник. Зокрема, намагаються вербувати ув'язнених у ПВК Вагнера.

"Однак росіяни діють так погано, що новини з Харківської області мотивували багатьох "добровольців" відмовитися воювати", - сказав представник Пентагону.

Загалом Росія не досягає стратегічної мети, зазначив чиновник. Російський диктатор Володимир Путін ставив завдання захопити всю Донецьку область до 15 вересня, але армія РФ явно не впоралася.

Також читайте: У Росії пропонують давати до 10 років колонії за здачу в полон та відмову від участі у бойових діях під час воєнного стану (оновлено)

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+3
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.09.2022 14:51
+2
В этом вся мразотность кацапни. Когда можно безнаказанно грабить, насиловать, пытать, убивать, то они в припрыжку бегут. Но если чувствуют, что получат ответку, то забиваются в норы и жалобно визжат.
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20.09.2022 14:56
+2
ну чому сиріцтво..вони ж молодняк як раз будуть набирати..
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20.09.2022 14:58
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.09.2022 14:51 Відповісти
Русские, присылайте побольше необученного, немотивированного мяса. Мы очень обрадовались, когда узнали про вашу мобилизацию. Украинский народ уже 8 лет воюет и набрался опыта. А вы, пока научитесь, здесь сотнями тысяч поляжете. Скажите спасибо путлеру за счастливое сиротство ваших детей.
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20.09.2022 14:55 Відповісти
ну чому сиріцтво..вони ж молодняк як раз будуть набирати..
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20.09.2022 14:58 Відповісти
Главное что бы гробовые платились, остальное не имеет значение. Бабы еще нарожают
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20.09.2022 15:04 Відповісти
доречі, оту фразу про бабсс сказанув Жуков, а до нього начебто Наполеон і якійсь мокшанській князь
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20.09.2022 15:15 Відповісти
В этом вся мразотность кацапни. Когда можно безнаказанно грабить, насиловать, пытать, убивать, то они в припрыжку бегут. Но если чувствуют, что получат ответку, то забиваются в норы и жалобно визжат.
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20.09.2022 14:56 Відповісти
напомнило классику парашной разведки
"штирлиц бежал в припрыжку. в припрыжке радистка кэт давала радиограмму. она не знала, что радиограмма английский шпион" ))
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20.09.2022 15:03 Відповісти
ще є з закінченням - в припрыжке давали пиво))
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20.09.2022 15:17 Відповісти
До нашого наступу думали шо віина це легка прогулянка .
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20.09.2022 14:57 Відповісти
Невже не хочуть дохнути за *****?
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20.09.2022 15:01 Відповісти
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20.09.2022 15:33 Відповісти
 
 