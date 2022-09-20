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Через наступ ЗСУ багато російських "добровольців" відмовляються воювати, - Пентагон
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Російські "добровольці" відмовляються воювати після успішного наступу українських сил оборони під Харковом.
Про це повідомив на брифінгу представник Пентагону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Кремль робить усе більше зусиль, щоб знайти нових військових і поповнити підрозділи в Україні, каже чиновник. Зокрема, намагаються вербувати ув'язнених у ПВК Вагнера.
"Однак росіяни діють так погано, що новини з Харківської області мотивували багатьох "добровольців" відмовитися воювати", - сказав представник Пентагону.
Загалом Росія не досягає стратегічної мети, зазначив чиновник. Російський диктатор Володимир Путін ставив завдання захопити всю Донецьку область до 15 вересня, але армія РФ явно не впоралася.
Топ коментарі
+3 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар20.09.2022 14:51
+2 Мобильный крематорий
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+2 Марина Кравець
показати весь коментар20.09.2022 14:58
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
"штирлиц бежал в припрыжку. в припрыжке радистка кэт давала радиограмму. она не знала, что радиограмма английский шпион" ))