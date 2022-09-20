Заступника голови Харківської облради Мальованого відсторонено від роботи через російський паспорт

Богдан Мальований, за даними СБУ та ДБР, має російське громадянство.

Про це сьогодні на сесії обласної ради повідомила депутатам голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, інформує Цензор.НЕТ

19 вересня комісія облради погодила проєкт рішення "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.", що був підготовлений на підставі листів від Служби безпеки України та Територіального управління Державного бюро розслідування. Крім того, сам заступник написав заяву з проханням відсторонити його.

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"Сьогодні надійшла заява від Богдана Мальованого про відсторонення його від виконання службових обов'язків. На підставі листів СБУ та ТУ ДБР, висновку постійної комісії, враховуючи заяву Богдана Мальованого, сьогодні я видала розпорядження "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.". Надалі чекаємо результатів роботи ДБР та СБУ з цього питання", - сказала голова облради на сесії.

Під час пленарного засідання Богдан Мальований підтвердив, що дійсно написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків заступника голови обласної ради.

Богдан Мальований був обраний заступником голови обласної ради 25 листопада 2021 року.

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