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Заступника голови Харківської облради Мальованого відсторонено від роботи через російський паспорт

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

мальований

Богдан Мальований, за даними СБУ та ДБР, має російське громадянство.

Про це сьогодні на сесії обласної ради повідомила депутатам голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко, інформує Цензор.НЕТ

19 вересня комісія облради погодила проєкт рішення "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.", що був підготовлений на підставі листів від Служби безпеки України та Територіального управління Державного бюро розслідування. Крім того, сам заступник написав заяву з проханням відсторонити його.

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"Сьогодні надійшла заява від Богдана Мальованого про відсторонення його від виконання службових обов'язків. На підставі листів СБУ та ТУ ДБР, висновку постійної комісії, враховуючи заяву Богдана Мальованого, сьогодні я видала розпорядження "Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.". Надалі чекаємо результатів роботи ДБР та СБУ з цього питання", - сказала голова облради на сесії.

Під час пленарного засідання Богдан Мальований підтвердив, що дійсно написав заяву про відсторонення його від виконання обов’язків заступника голови обласної ради.

Богдан Мальований був обраний заступником голови обласної ради 25 листопада 2021 року.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+16
Оперативненько, и года не прошло.
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20.09.2022 14:55
+16
В Харькове всю кернессовскую шушеру надо чистить, в том числе и мэра, а не делать вид, что ничего не происходит. Наелись уже этих сериалов аля Штепа, теперь вот видим к чему это приводит в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе, в тех же Донецках-Лугансках
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20.09.2022 15:00
+12
И когда та молодая падла успела и ф облраду фступить-купить депутаткий мандат и российский паспорт приобрести??? ... Наферняка моль от слуги народа!!Туда фсякое зелёное гафно пролезло!!!
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20.09.2022 15:01
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Оперативненько, и года не прошло.
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20.09.2022 14:55 Відповісти
А за надання недостовірних даних нічого не буде? А запросити на поліграф?
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20.09.2022 15:08 Відповісти
Он уже в Гоптовке речку форсирует, наверняка.
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20.09.2022 19:09 Відповісти
людям бикКанова було не до
російських пошпортів
-контрабас,бізнес..
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20.09.2022 14:57 Відповісти
У баканова жінка громадянка параші, це він сам підтвердив:

"Моя дружина, українка, жила і вчилася в школі Кривого Рогу. Вступила до ВНЗ на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Потім, із 1998 р. вона живе і працює в Україні з посвідкою на проживання в нашій країні, перебуває в процесі оформлення українського громадянства".
https://censor.net/ua/news/3368386/zastupnyka_golovy_harkivskoyi_oblrady_malovanogo_vidstoroneno_vid_roboty_cherez_rosiyiskyyi_pasport
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20.09.2022 15:27 Відповісти
В Харькове всю кернессовскую шушеру надо чистить, в том числе и мэра, а не делать вид, что ничего не происходит. Наелись уже этих сериалов аля Штепа, теперь вот видим к чему это приводит в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе, в тех же Донецках-Лугансках
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20.09.2022 15:00 Відповісти
В Одессе тоже.
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20.09.2022 15:02 Відповісти
По всій Україні.
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20.09.2022 16:15 Відповісти
У труханова 2 паспорти, але для зеленського він свій.
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20.09.2022 20:13 Відповісти
И когда та молодая падла успела и ф облраду фступить-купить депутаткий мандат и российский паспорт приобрести??? ... Наферняка моль от слуги народа!!Туда фсякое зелёное гафно пролезло!!!
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20.09.2022 15:01 Відповісти
ця шваль від опезеже. Хоча цієї шушери і в слугах уродів вистачає, просто ще не всі засвітилися.
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20.09.2022 15:03 Відповісти
Я так розумію, балотувався від слуг урода
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20.09.2022 15:02 Відповісти
від фельдмана
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20.09.2022 15:05 Відповісти
Я б не був здивований.
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20.09.2022 15:18 Відповісти
Может начали бы со зРады?Сколько там трутней имеют заграничные паспорта,не то что этот желторотик!!!
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20.09.2022 15:06 Відповісти
А хто його призначив ? Пора вже судити і тих , хто пхае во владу колобарантив і сепаров
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20.09.2022 15:08 Відповісти
Які можуть бути питання до Боневтіка? Де вони там риги і особи з російськими паспортами. У "слуг" також таких достатньо.
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20.09.2022 15:11 Відповісти
Я бы не отправлял беженцев из Харькова за границу, лучше бы на жительство к таким как Малеваный определял, а то сначала хлопают в ладоши Кернесу и прочим ********* российским, а потом в Германию и Бельгию едут, вместо того чтобы хлебать свое счастье вместе с Малеванным
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20.09.2022 15:39 Відповісти
Я реально туєю...
Контора, як ви проводили спецперевірку на надання доступу до державної таємниці?
Що, знову халявними "бігунками" відмазались? СЦук понабирали в контору по "жовтій"газеті та за бабло ідіотів. Зла немає.
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20.09.2022 16:02 Відповісти
А почему только сегодня?
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20.09.2022 16:05 Відповісти
Чекав Рускій мір в Харьківській обл, і скільки таких колоборантів?
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20.09.2022 16:07 Відповісти
Судячи з фамілії, він точно "руський"
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20.09.2022 16:54 Відповісти
Так і Труханов, діючий мер Одеси - громадянин рф.
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20.09.2022 18:31 Відповісти
ЗЕлений урод а забрати в цьго підара громадянство "не на часі"?
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20.09.2022 20:24 Відповісти
Якби сам не написав заяву, то його б ніхто і не чіпав. Ну єсть у крєпкавахазяйствєнніка руцкій паспарт, какаяразеіца?
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20.09.2022 20:45 Відповісти
 
 