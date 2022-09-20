Псевдореферендуми на окупованих територіях не дадуть Росії право на самозахист, - голова делегації Ради у Парламентській асамблеї НАТО Чернєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Референдуми" на окупованих територіях ще глибше заженуть Путіна у глухий кут.
Про це заявив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у зовнішньополітичному плані результати псевдореферендумів не будуть визнані ніким зі світових гравців.
"Відповідно, не буде визнане і право росії на самозахист та на використання ядерної зброї. Реакція світу на такий крок буде такою самою жорсткою, якою була б і без "референдумів", - пояснив Чернєв.
Водночас у внутрішньополітичному плані для Росії наслідки проведення псевдореферендумів будуть ще гіршими, додав він.
"По-перше, втрата територій, які кремль оголосить російськими, буде мати ще більш гнітючий вплив на настрої всередині рф та продемонструє безпомічність і слабкість путіна.
По-друге, втрата анексованих території ще більше затягне війну та посилить внутрішню дестабілізацію в той час, як і частина внутрішніх еліт, і азійські партнери вже прямим текстом вимагають її припинення.
По-третє, за російським законодавством путіну доведеться оголошувати воєнний стан та мобілізацію, що зробить війну ще менш популярною та може призвести до соціального вибуху", - наголосив Чернєв.
Також, за його словами, в економічному плані на Росію чекатиме посилення санкційного тиску та перекриття останніх щілин паралельного імпорту, що ще більш знизить рівень життя росіян та поглибить технологічне відставання РФ від решти світу.
"Крім того, додатковим тягарем для економіки стане необхідність проводити мобілізацію. Війна буде з'їдати все більше ресурсів, значна частина з яких традиційно розкрадатиметься. В результаті ми бачимо просто істеричну поведінку путіна, який хапається за будь-яку можливість зберегти хоча б статус-кво, не кажучи вже про перемогу", - підсумував Чернєв.
Будь ласка, зачекайте...
дещо по варварські, але сподіваюсь що з мокшанії буде видно - більше не полізуть
Ми зараз бачимо, до чого привели його травневі шашлики.
Вся надія на ЗСУ і на те, що кремлівський шизофренік не застосовуватиме ЯО від якого відмовилися попередні українські президенти - ********
В 1988 году перевёлся на факультет журналистики Московского государственного университета, который окончил в 1990 году (республиканские университеты, которые не имели факультетов журналистики, имели возможность направить 1-2 студентов филологических факультетов на журфак МГУ с третьего курса на третий). В 1992 году окончил аспирантуру кафедры периодической печати МГУ.
С 1989 года по 1995 год - обозреватель учреждённой в это же время «Независимой газеты», специализировался на освещении проблем союзных республик и постсоветского пространства. Собственность структур, близких к Борису Березовскому.
Тому ми повинні негайно бути готовими вдарити у відповіді. На щастя об'єктів на рф які детонувавши перетворять її територію у вимерлу більше чим достатньо.
Буйло референдумами хоче хутенько "застовпити" загарбане і
1. провести мобілізацію (вставай страна огромная, наших бьют)
2. мати виправдання застосування ЯО
ні перше, ні друге не прокатить у нутряного народів - вмирати за луганду не побіжать і ЯО з радістю зустрічати не будуть, бо всі хотять жити, хоч і погано, але довго 😂
кремлінський крис остаточно зажене себе в глухий кут
обвалив сьогодні свій ринок на 10 %!!!
це назло американцям!!!