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Псевдореферендуми на окупованих територіях не дадуть Росії право на самозахист, - голова делегації Ради у Парламентській асамблеї НАТО Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

"Референдуми" на окупованих територіях ще глибше заженуть Путіна у глухий кут.

Про це заявив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у зовнішньополітичному плані результати псевдореферендумів не будуть визнані ніким зі світових гравців.

"Відповідно, не буде визнане і право росії на самозахист та на використання ядерної зброї. Реакція світу на такий крок буде такою самою жорсткою, якою була б і без "референдумів", - пояснив Чернєв.

Водночас у внутрішньополітичному плані для Росії наслідки проведення псевдореферендумів будуть ще гіршими, додав він.

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"По-перше, втрата територій, які кремль оголосить російськими, буде мати ще більш гнітючий вплив на настрої всередині рф та продемонструє безпомічність і слабкість путіна.

По-друге, втрата анексованих території ще більше затягне війну та посилить внутрішню дестабілізацію в той час, як і частина внутрішніх еліт, і азійські партнери вже прямим текстом вимагають її припинення.

По-третє, за російським законодавством путіну доведеться оголошувати воєнний стан та мобілізацію, що зробить війну ще менш популярною та може призвести до соціального вибуху", - наголосив Чернєв.

Також, за його словами, в економічному плані на Росію чекатиме посилення санкційного тиску та перекриття останніх щілин паралельного імпорту, що ще більш знизить рівень життя росіян та поглибить технологічне відставання РФ від решти світу.

"Крім того, додатковим тягарем для економіки стане необхідність проводити мобілізацію. Війна буде з'їдати все більше ресурсів, значна частина з яких традиційно розкрадатиметься. В результаті ми бачимо просто істеричну поведінку путіна, який хапається за будь-яку можливість зберегти хоча б статус-кво, не кажучи вже про перемогу", - підсумував Чернєв.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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20.09.2022 15:15
+8
пам'ятаю ще до цього великого вторгнення шановний Портніков не раз казав, що при Зелі Україна швидше за все втратить якісь території.

Ми зараз бачимо, до чого привели його травневі шашлики.

Вся надія на ЗСУ і на те, що кремлівський шизофренік не застосовуватиме ЯО від якого відмовилися попередні українські президенти - ********
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20.09.2022 15:22
+6
Не буде ніякого "яо", посольство США у Києві і їхати нікуди не збирається. Це один з основних індикаторів.
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20.09.2022 15:28
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20.09.2022 15:15 Відповісти
Бабу доведеться зберігати - як художествєнну вішалку для голови буйла 😕
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20.09.2022 15:31 Відповісти
Згадую той час коли я був присутнім на відкритті брєжнєвим цієї споруди... Правда тоді я був ще школяром. Маю надію, що побачу ще голову ***** замість щита з гербом
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20.09.2022 15:39 Відповісти
а мені отой концепт памятника Перемоги на фото подобається !

дещо по варварські, але сподіваюсь що з мокшанії буде видно - більше не полізуть
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20.09.2022 17:24 Відповісти
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20.09.2022 15:20 Відповісти
пам'ятаю ще до цього великого вторгнення шановний Портніков не раз казав, що при Зелі Україна швидше за все втратить якісь території.

Ми зараз бачимо, до чого привели його травневі шашлики.

Вся надія на ЗСУ і на те, що кремлівський шизофренік не застосовуватиме ЯО від якого відмовилися попередні українські президенти - ********
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20.09.2022 15:22 Відповісти
Да чо все так ссутся того ЯО. Пусть застосовует. И чем раньше тем лучше, ведь тогда союзники откроют второй фронт и росии *****. Не думаю что принципиально важно умиреть: от пули, снаряда или атомной бимбы
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20.09.2022 15:23 Відповісти
союзники ракети не дають дальністю 300 км, танки свої та літаки - це вся конвенційна зброя. Про який другий фронт ви говорите? Будуть Москві давати прогноз троянди вітрів щоб радіація не дай бог до них не прилетіла - щоб Москва не помилилася
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20.09.2022 15:28 Відповісти
ну мы в ответ захерачим атомную станцию когда роза ветров будет дуть куда нужно. Если на нас после ядерного удара положат ***, то нахер нам такой мир на планете и нахер не всрался. уже будет значит пох. Ведь зачем нам мир без Украины. А если меня убьют то мне воще будет плевать кто там выиграл а то проиграл, ибо уже значения не будет иметь никакого
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20.09.2022 15:34 Відповісти
Щиро кажучи це єдине рішення оголосити що у разі ЯО ми вдаримо у відповідь по АЕС на території РФ.
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20.09.2022 15:38 Відповісти
оркі )(уйла і так можуть захерачити атомку.По дурості. Якщо вони в Чорнобилі окопи в радіоактивній землі рили то яка їм нах "роза вітрів"?
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20.09.2022 15:46 Відповісти
Не буде ніякого "яо", посольство США у Києві і їхати нікуди не збирається. Це один з основних індикаторів.
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20.09.2022 15:28 Відповісти
Залп ракетами Трайдент з роздільними термоядерними блоками по мосвовії верне її до первісного вигляду.
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20.09.2022 15:47 Відповісти
Вита́лий Эдуа́рдович По́ртников

В 1988 году перевёлся на факультет журналистики Московского государственного университета, который окончил в 1990 году (республиканские университеты, которые не имели факультетов журналистики, имели возможность направить 1-2 студентов филологических факультетов на журфак МГУ с третьего курса на третий). В 1992 году окончил аспирантуру кафедры периодической печати МГУ.

С 1989 года по 1995 год - обозреватель учреждённой в это же время «Независимой газеты», специализировался на освещении проблем союзных республик и постсоветского пространства. Собственность структур, близких к Борису Березовскому.
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20.09.2022 15:42 Відповісти
Пропоную у відповідь на референдуми нашим керівникам не завчено бубніть ,,всі злочинці будуть покарані", а оголосити інтернет-референдум по приєднанню білгородщини до України. По результатах референдуму оголосити білгородську область України і, оголосити, що тепер ми маємо право її ,, визволяти ''.
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20.09.2022 15:23 Відповісти
Треба готуватись до симетричних ударів по рф для перетворення росії у випалені радіоактивні болота. Достатньо почитати чи послухати їх лідерів суспільної думки що є імперцями і в яких мільйонні аудиторії з росіян то стає зрозуміло що вони масово накачують своє населення та готують його до застосування ядерної зброї.
Тому ми повинні негайно бути готовими вдарити у відповіді. На щастя об'єктів на рф які детонувавши перетворять її територію у вимерлу більше чим достатньо.
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20.09.2022 15:26 Відповісти
Дядя, де наше ЯО?
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20.09.2022 15:29 Відповісти
У нас його як і в Ізраїля немає. Але якщо треба буде то прийдеться нам його застосувати. Тим не менш в коментарі вище я не згадував ні про яке українське "яо". Благо є "яо" російське яке без охорони (бо її забрали на війну в Україну) і яке краще негайно знищити самопідривом поки воно не попало в руки до якихось радикалів чи нацистів як батальйон рф русич.
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20.09.2022 16:28 Відповісти
Все вірно.

Буйло референдумами хоче хутенько "застовпити" загарбане і

1. провести мобілізацію (вставай страна огромная, наших бьют)
2. мати виправдання застосування ЯО

ні перше, ні друге не прокатить у нутряного народів - вмирати за луганду не побіжать і ЯО з радістю зустрічати не будуть, бо всі хотять жити, хоч і погано, але довго 😂

кремлінський крис остаточно зажене себе в глухий кут
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20.09.2022 15:27 Відповісти
***** верит в свую сказку - всем стоять и бояться
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20.09.2022 15:30 Відповісти
Тільки буйлу не вірять вже навіть азійські деспоти та сатрапи😂
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20.09.2022 15:32 Відповісти
та не потрібен будь-який casus belli для *****, щоб розв'язати будь-яку війну! атомуні, чи звичайну, або гібридну. Інша справа як він може ту війну назвати, щоб запудрити мізки своєму лохторату (в Криму - "вежлівеї человечкі"; на Донбасі - "наротниє республікі"; зараз - "спецоперація") та тим агентам впливу в демократичних державах, де він їх тримає на підсосі-хабарях, типу Шрьодера і ЛіПен.
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20.09.2022 15:38 Відповісти
фуйло референдумами
обвалив сьогодні свій ринок на 10 %!!!
це назло американцям!!!
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20.09.2022 15:51 Відповісти
Цікаво, що не всі розуміють що Україна, де факто давно ядерна держава, ми маємо запаси відпрацьованого ядерного топлива і етері що лишилося після Чорнобиля, для "брудної бомби" Цього цілком вистачить, питання тільки в засобах доставки, но якщо бавовна долетіла до Криму, то й за порєбрік теж може полетіти
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20.09.2022 15:53 Відповісти
Референдум плешака, це до наступу наших значить💥💥💥
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20.09.2022 16:01 Відповісти
Чего-то Пыня ускорил шаг на эшафот! 🏃 Мабудь уже и всираться сил нет! 💩
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20.09.2022 16:11 Відповісти
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20.09.2022 16:24 Відповісти
 
 