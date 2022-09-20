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Експрацівника "Укрпошти" в Запорізькій області підозрюють у зраді: передав окупантам автівки підприємства

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

василівка

Колишній працівник передав загарбникам автівки "Укрпошти" на 2,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора

"За даними слідства, колишній механік Укрпошти почав співпрацювати з окупаційною владою РФ у м. Василівка Запорізької області. Він добровільно передав так званій "поліції" матеріальні ресурси підприємства, надавши можливість незаконним збройним та воєнізованим формуванням вільно розпоряджатися автомобілями Укрпошти вартістю майже 2,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. 

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Автор: Марина Макєєва
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таких вішати потрібно на мою думку, тут уже не підійдуть відмовки,що спрівпрацював ніби для того,щоб вижити під час окупації, пішов на це свідомо
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20.09.2022 15:22 Відповісти
Мы не такие. Мы хатим в Европу. Нельзя казнить предателей, жванецкая конвекция, ко-ко-ко. Я лично уже сомневаюсь на счет Европы. Лучше иметь ядерное оружие и вертеть всех на *** и быть вообше внеблоковой страной.
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20.09.2022 15:27 Відповісти
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20.09.2022 15:23 Відповісти
блджад
оцените разницу
один с укрпошти збива літак
а це лайно...
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20.09.2022 15:23 Відповісти
Смілянський,випускай марку.
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20.09.2022 15:26 Відповісти
Нет это явно идиотия-они его пидозрюют,вместо того чтоб болтался на ветке..
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20.09.2022 15:29 Відповісти
Як казав препізедент : "Ідіть в сраку зі своєю підозрою".
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20.09.2022 15:30 Відповісти
Механік не матеріально відповідальна особа і тому передати не може а власник так або керівник.
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20.09.2022 15:47 Відповісти
Якщо добровільно то так, а якщо біля скроні дуло автомата , то ні
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20.09.2022 15:51 Відповісти
 
 