Псевдореферендум на окупованій Херсонщині хочуть провести з 23 по 27 вересня

Так званий "референдум" не території окупованої Херсонщини загарбники планують провести з 23 по 27 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Референдум щодо входження Херсонської області до складу Росії пройде з 23 по 27 вересня", - сказав зрадник України Володимир Сальдо.

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