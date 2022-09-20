Гайдай про псевдореферендуми в "ЛДНР": РФ хоче закріпити адмінмежі окупованих територій, поки вони не просунулися у невигідний для неї бік
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пояснив, чому окупанти поспішають проводити "референдум" на окупованій території Луганщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Враховуючи те, що на полі бою вони програють, то єдине, що їм залишилося, - це саме провести нашвидкуруч "референдуми", звісно, фейкові та з намальованими результатами, щоб приєднати окуповані території України до РФ", - пояснив він.
За словами Гайдая, окупанти хочуть якнайшвидше провести "референдум", щоб закріпити адмінмежі захоплених ними територій по лінії фронту, яка є наразі, поки вона не просунулася у невигідний для них бік.
Крім того, додав Гайдай, коли Україна звільнятиме свої території, Росія завдяки цим "референдумам" зможе заявити про нібито напад України на РФ.
Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
заб'ємося, що тьотя Сара нєгра получе швидше, аніж путя визнання цього референдума?
Скандальні закони вже у Раді https://glavcom.ua/publications/urjad-hotovij-spivpratsjuvati-z-okupatsijnimi-administratsijami-skandalni-zakoni-vzhe-u-verkhovnij-radi-876536.html
Водночас на цій зустрічі можна обговорити і ці "референдуми"
То як ви думаєте, як за таких обставин люди проголосують? І взагалі, не важливо, як вони проголосують, 75% буде як би не голосували!
І бомбанути по мобільним комісіям проблематично!
Та чи не пох.й що вони там заявлятимуть , про що мова взагалі .? . Невже ми відмовимось від визволення своїх територій , лише тому що кацапи провели там якийсь сраний - рєхвєрєндум ??
Навіщо обговорювати взагалі , ці безглузді витівки кацапні . ??