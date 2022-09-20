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Гайдай про псевдореферендуми в "ЛДНР": РФ хоче закріпити адмінмежі окупованих територій, поки вони не просунулися у невигідний для неї бік

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай,сергій

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пояснив, чому окупанти поспішають проводити "референдум" на окупованій території Луганщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Враховуючи те, що на полі бою вони програють, то єдине, що їм залишилося, - це саме провести нашвидкуруч "референдуми", звісно, фейкові та з намальованими результатами, щоб приєднати окуповані території України до РФ", - пояснив він.

За словами Гайдая, окупанти хочуть якнайшвидше провести "референдум", щоб закріпити адмінмежі захоплених ними територій по лінії фронту, яка є наразі, поки вона не просунулася у невигідний для них бік.

Крім того, додав Гайдай, коли Україна звільнятиме свої території, Росія завдяки цим "референдумам" зможе заявити про нібито напад України на РФ.

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.

Також читайте: Псевдореферендум на окупованій Херсонщині хочуть провести з 23 по 27 вересня

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
А тьотя Сара хоче негра
заб'ємося, що тьотя Сара нєгра получе швидше, аніж путя визнання цього референдума?
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20.09.2022 15:41
+8
Чтобы прилепить здесь *казус белли* нужно признание территорий в международном формате и ООН. А здесь с таким же успехом мы можем провести референдум о присоединении Москоуской Губернии к КНР
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20.09.2022 15:47
+4
А что еще можно было ожидать от кодла зеленых *********?
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20.09.2022 15:55
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А тьотя Сара хоче негра
заб'ємося, що тьотя Сара нєгра получе швидше, аніж путя визнання цього референдума?
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20.09.2022 15:41 Відповісти
дивлячись, яка Сара, і чиє визнання півн.Корея, Еритрея, Нікорагуа, білосрашка... тощо.
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20.09.2022 15:44 Відповісти
та не потрібен для ***** будь-який референдум, не потрібен йому casus belli, щоб розв'язати будь-яку війну! атомуну, чи звичайну, або гібридну. Інша справа - як він може ту війну назвати, щоб запудрити мізки своєму лохторату (в Криму - "вежлівеї человечкі"; на Донбасі - "наротниє республікі"; зараз - "спецоперація") та сприяти тим агентам впливу в демократичних державах, де він їх тримає на підсосі-хабарях, типу Шрьодера і ЛіПен - випрадовувати каспські злочини.
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20.09.2022 15:42 Відповісти
Чтобы прилепить здесь *казус белли* нужно признание территорий в международном формате и ООН. А здесь с таким же успехом мы можем провести референдум о присоединении Москоуской Губернии к КНР
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20.09.2022 15:47 Відповісти
И да и нет. Путлер патологический трус по жизни. Достаточно его биографии, в которой он пытался отбиваться от дворовой питерской шпаны и пошел на тренировки самбо и уже там познакомился с питерскими гопниками. И весь его "талант" заключается в том, что гопота сейчас правит рабссеей, а быдло правильно головсовывает за эту гопоту, правда теперь уже международную.
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20.09.2022 15:53 Відповісти
какой казус? уже Крым и Белгород наши утюжат - что же оно не отвечает? хватит бред писать про ядерку
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20.09.2022 16:10 Відповісти
Кабмін пропонує дозволити співпрацю з окупаційними адміністраціями https://glavcom.ua/country/politics/kabmin-proponuje-dozvoliti-spivpratsju-z-okupatsijnimi-administratsijami-podrobitsi-876570.html
Скандальні закони вже у Раді https://glavcom.ua/publications/urjad-hotovij-spivpratsjuvati-z-okupatsijnimi-administratsijami-skandalni-zakoni-vzhe-u-verkhovnij-radi-876536.html
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20.09.2022 15:42 Відповісти
А что еще можно было ожидать от кодла зеленых *********?
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20.09.2022 15:55 Відповісти
Треба щоб наш народний президент Володимир Олександрович зібрав терміново "Кримську Платформу".

Водночас на цій зустрічі можна обговорити і ці "референдуми"
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20.09.2022 15:43 Відповісти
Да бомбануть по всем штабам референдумів - і розбегуттся вони як криси
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20.09.2022 15:54 Відповісти
вони посадять туди повернутих на совку бабусь і дідусів з онуками піонерами і на завтра після ударів усілякі Амністи інтернейшен і Червоні Хрести таке виття піднімуть з показами цивільних трупів, що прощай західна зброя
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20.09.2022 16:00 Відповісти
Да похєр і на бабусь і на піонерів
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20.09.2022 16:55 Відповісти
Які там штаби! Зазвичай голосування проводиться за 1 день. Період з 23 по 27 може означати, що мобільні комісії будуть їздити по селам з прикриттям орків й змушувати населення голосувати як сказав путлер.
То як ви думаєте, як за таких обставин люди проголосують? І взагалі, не важливо, як вони проголосують, 75% буде як би не голосували!
І бомбанути по мобільним комісіям проблематично!
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20.09.2022 16:17 Відповісти
Останнім часом ці слабкі владні конвульсії і в цілому новини викликають депресивний стрес.
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20.09.2022 16:00 Відповісти
А што, референдум -это неприступная стена для ВСУ на границе луганской области и донецкой?
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20.09.2022 15:54 Відповісти
Ага! Тобто "закріплення адмінмежі" вже владою ніби сприймається!
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20.09.2022 15:55 Відповісти
да "так же" как в Крыму или Белгороде
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20.09.2022 16:13 Відповісти
капитаночевидность
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20.09.2022 16:09 Відповісти
гайдай какой то терпила
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20.09.2022 16:12 Відповісти
Ну заявить рашка про напад України на її псевдотериторії, далі що? Мобілізація їй вряд чи допоможе, але думаю вона на це піде і війна триватиме далі. А коли вже зовсім не буде ким і чим воювати ядерний удар по позиціях ЗСУ тактичною ядерною зброєю? Чи по Києву тим же? Якщо так станеться, тоді можливо ми й справді останнє покоління України, а можливо й останнє покоління цивілізації взагалі.
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20.09.2022 16:19 Відповісти
США та Великобританія натякнули бункерному, що якщо воно тільки подумає скористатись ядерною зброєю, то відразу получить невідворотну відповідь. Ти щось чув про статтю 5 НАТО. Чи на Прямому аналі таке не обговорюють?
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20.09.2022 19:01 Відповісти
Крім того, додав Гайдай, коли Україна звільнятиме свої території, Росія завдяки цим "референдумам" зможе заявити про нібито напад України на РФ)) https://censor.net/ua/n3368400

Та чи не пох.й що вони там заявлятимуть , про що мова взагалі .? . Невже ми відмовимось від визволення своїх територій , лише тому що кацапи провели там якийсь сраний - рєхвєрєндум ??
Навіщо обговорювати взагалі , ці безглузді витівки кацапні . ??
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20.09.2022 17:12 Відповісти
Гайдай ще той мудозвон - ні вашим ні нашим. Писдить більш ніж треба. Шут гороховий, а не керівник ВЦА.
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20.09.2022 19:07 Відповісти
 
 