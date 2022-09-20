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Ні "референдуми", ні гібридна "мобілізація" нічого не змінять, Україна продовжить звільняти свої території, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія як була, так і залишається державою-агресором.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії", - наголосив міністр.
Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.
Також псевдореферендум проведуть 23-27 вересня на окупованій частині Херсонщини.
Топ коментарі
+9 Castor Boris
показати весь коментар20.09.2022 15:49
+8 Владислав Васильченко
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+6 arye z.
показати весь коментар20.09.2022 15:52
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https://www.youtube.com/watch?v=AXu_iJbvJuM&ab_channel=serjant308
Тут треба продовжити: "ані відосіки гундосого", "ані зелена зрада" нічого не змінять.
Змінять тільки ВСУ, волонтери і наша спільна праця заради перемоги.
Смерть кацапам на нашій рідній землі.
Нехай проводять а їх будуть і далі гнати- просто Путін ще не зрозумів що референдум нічого не значить і будуть гнати далі
Американский Институт изучения войны (ISW) высказывал сомнение в том, что обращения пророссийских марионеточных властей окупированных украинских територий следует считать новым маневром Кремля, а не их собственной инициативой. Эксперты указывали на то, что российские силы не контролируют полностью Донецкую и даже Луганскую области. Частичная аннексия на данном этапе также поставит Кремль в странное и даже унизительное положение - ведь ему придется требовать, чтобы украинские войска не оккупировали "российскую" территорию (в ситуации, когда Россия не сможет обеспечить выполнение своего требования). Остается неясным, готов ли Владимир Путин поставить себя в такое безвыходное положение ради сомнительной выгоды, ведь ему легче только угрожать НАТО и Украине эскалацией, на которую он вряд ли пойдет на нынешнем этапе, считают эксперты ISW.
Другое мнение высказала политолог Татьяна Становая. "Разговоры про немедленный референдум - это абсолютно однозначный ультиматум России Украине и Западу. Для гарантирования "победы", Путин готов немедленно провести референдумы, чтобы получить право (в его понимании) использовать ядерное оружие для защиты территории России" - написала она в своем телеграм-канале. По мнению Становой, "Путин не хочет выигрывать эту войну на поле боя. Путин хочет заставить Киев сдаться без боя". Она также обращает внимание, что, судя по сообщениям СМИ, еще неделю назад Кремль полагал, что "референдумы" состоятся ближе к концу года, если вообще состоятся. "Иными словами, это не план, это срыв плана", - описала она нынешнюю ситуацию с "референдумами".
https://zn.ua/ukr/POLITICS/tak-vihljadaje-strakh-rozhromu-u-zelenskoho-vidreahuvali-na-oholoshennja-psevdoreferendumiv.html
Ну-ну.
Дурень думкою багатіє!!
Слава Захисникам України та Волонтерам!!