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Латвія (857) Рінкевич Едгар (143) псевдореферендум (181)

Глава МЗС Латвії: Відповіддю на псевдореферендуми окупантів мають стати санкції та зброя для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рінкевич,едгар

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що відповіддю на "референдуми" Росії мають стати запровадження нових санкцій та постачання додаткової зброї Україні.

 Про це він написав у твіттер, передає Цензор.НЕТ

За його словами, Росія просувається вперед з організацією фальшивих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, але міжнародне співтовариство має відкинути цей крок.

Він зазначив, що у відповідь мають бути нові санкції проти РФ, а Україна має отримати більше зброї для звільнення своєї території.

"Ми мусимо сказати "ні" російському шантажу", - написав дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гайдай про псевдореферендуми в "ЛДНР": РФ хоче закріпити адмінмежі окупованих територій, поки вони не просунулися у невигідний для неї бік

Російські пропагандистські ЗМІ сьогодні поширили інформацію про те, що підконтрольні Кремлю терористи ЛДНР "ухвалили рішення" щодо проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької та Луганської області у період між 23 та 27 вересня.

Автор: Анастасія Потіха
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vot za cevo hlopca ja i progolosuju 01.10.22 . nadejus on ostanetsa na svoem postu.
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20.09.2022 16:02 Відповісти
 
 