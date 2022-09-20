Глава МЗС Латвії: Відповіддю на псевдореферендуми окупантів мають стати санкції та зброя для України

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич заявив, що відповіддю на "референдуми" Росії мають стати запровадження нових санкцій та постачання додаткової зброї Україні.

Про це він написав у твіттер, передає Цензор.НЕТ

За його словами, Росія просувається вперед з організацією фальшивих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України, але міжнародне співтовариство має відкинути цей крок.

Він зазначив, що у відповідь мають бути нові санкції проти РФ, а Україна має отримати більше зброї для звільнення своєї території.

"Ми мусимо сказати "ні" російському шантажу", - написав дипломат.

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Російські пропагандистські ЗМІ сьогодні поширили інформацію про те, що підконтрольні Кремлю терористи ЛДНР "ухвалили рішення" щодо проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької та Луганської області у період між 23 та 27 вересня.