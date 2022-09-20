12 735 67
Рашисти планують провести "референдум" на окупованому Запоріжжі та перейменувати область у "Запорожский край"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники планують провести псевдореферендум також на окупованій території Запорізької області.
Про це заявив так званий "представник місцевої адміністрації" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у разі "входження регіону до складу РФ" його варто перейменувати в "Запорожский край".
Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня.
Також псевдореферендум проведуть 23-27 вересня на окупованій частині Херсонщини.
Топ коментарі
+41 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.09.2022 16:01
+31 Денис 3e2e187b
показати весь коментар20.09.2022 16:04
+19 Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар20.09.2022 16:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У 2014 році РФ "проковтнула" АР Крим з мовчазної згоди українських високопосадовців тому, що це було в інтересах і РФ, і українських заколотників, які Кримом розрахувалися за визнання РФ українського перевороту, і європейських та американських "донорів", які отримали юридичні підстави уповільнити розвиток РФ.
Захоплення територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відбувалося в інтересах української влади і за її згоди, адже ці території були дотаційними і фактично проросійськими, їх жителі завжди голосували за проросійські політичні сили і їх ставлеників, це було фактично захоплення розташованих там конкуруючих з російськими промислових підприємств і залізниці, якою ці підприємства отримували сировину та якою вивозили готову продукцію.
Розмінування переходів від Кримського півострова до материка теж було здійснено в інтересах української влади, легковажні представники якої домовилися про сухопутний коридор та дніпровську воду до Криму, і щоби пов'язані з СВО події не досліджували прокурори та судді цього Міжнародного кримінального суду у Гаазі, Зеленський понад 1,5 роки не підписує проголосований Верховною Радою України закон про ратифікацію Римського статуту цього Суду.
Але РФ скористалася легковажністю українських політиків, і масштаб її вторгнення перевищив розміри таємних домовленостей.
Якщо легковажні українські політики (не плутати з ЗСУ) не хочуть, щоби їх бездіяльність не була розцінена як колабораціонізм та сприяння РФ у "перевищенні" домовленостей, їм треба власними юридично значимими діями ускладнити реалізацію механізму, який було продемонстровано у 2014 році з АР Крим.
Наприклад, постановою Верховної Ради України територію Запорізької області приєднати до Дніпропетровської, на якій провести свій референдум про приєднання до РФ.
Тоді не ЗСУ буде йти в наступ і втрачати громадян, а РФ.
и по военной конвенции россии будет защищать их ядерным оружием.
Одеть сапог потяжелей и давить колорадов недобитых.
@bryhynets
·
1 ч
Покаи ми обговорюємо контрнаступ і референдум, який намагається організувати окупант, в Києві активізувалась 5 колона( Ні, ви нас не приспали… ми все бачимо
Я вас давно попереджав! Для орди головне - південь України!
Пусть только заикнется об ЯО.