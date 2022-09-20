ВР звернулася до світової спільноти через агресію РФ у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці

Рада звернулася до ООН, ОБСЕ, Європарламенту та інших організацій щодо незаконних дій Росії в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За це звернення проголосували 329 нардепів.

"Цією заявою Верховна Рада України засуджує та констатує незаконні дії російської федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, на тимчасово окупованих територіях, які мають системний характер з лютого 2014 року", - йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, парламент також звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо засудження агресії РФ в Чорному та Азовському морях.

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