ВР звернулася до світової спільноти через агресію РФ у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рада звернулася до ООН, ОБСЕ, Європарламенту та інших організацій щодо незаконних дій Росії в Чорному та Азовському морях.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За це звернення проголосували 329 нардепів.
"Цією заявою Верховна Рада України засуджує та констатує незаконні дії російської федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, на тимчасово окупованих територіях, які мають системний характер з лютого 2014 року", - йдеться у повідомленні.
За словами Гончаренка, парламент також звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо засудження агресії РФ в Чорному та Азовському морях.
Будь ласка, зачекайте...
"Они думают, что незаконный "референдум" поможет остановить HIMАRS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, необходимое для организации побега, на новое шоу? Попробуйте... Будет интересно...".