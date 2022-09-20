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ВР звернулася до світової спільноти через агресію РФ у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депутат,вр

Рада звернулася до ООН, ОБСЕ, Європарламенту та інших організацій щодо незаконних дій Росії в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За це звернення проголосували 329 нардепів.

"Цією заявою Верховна Рада України засуджує та констатує незаконні дії російської федерації в районах Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, на тимчасово окупованих територіях, які мають системний характер з лютого 2014 року", - йдеться у повідомленні.

За словами Гончаренка, парламент також звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо засудження агресії РФ в Чорному та Азовському морях.

Також читайте: Росія може поцілити ракетами з Чорного моря у будь-яку область України, не варто нехтувати повітряними тривогами, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
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А ДЕ засудження ПРОВЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ В окупованих землях України ?
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20.09.2022 16:10 Відповісти
вони чекають наказу від Зе-Єрмака, що говорити і заявляти. Мудрий і простий нарід так ненавидів своїх виборних представників - вимагав зняти не доторканність, розігнати, повісити тощо, що перетворив свій парламент на безвільне та покірне стадо - як у рашке
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20.09.2022 16:15 Відповісти
Михаил Подоляк.

"Они думают, что незаконный "референдум" поможет остановить HIMАRS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, необходимое для организации побега, на новое шоу? Попробуйте... Будет интересно...".
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20.09.2022 16:18 Відповісти
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20.09.2022 16:20 Відповісти
не прошло и полгода
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20.09.2022 16:23 Відповісти
Таке відчуття,що більше ніж"ПР"-досвідченна в ВР немає партій.
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20.09.2022 16:24 Відповісти
почему сейчас, а не лет так через восемь?
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20.09.2022 16:49 Відповісти
***, і це на сьомому місяці повномасштабної війни?
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20.09.2022 17:20 Відповісти
 
 