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Рада створила тимчасові слідчі комісії щодо сексуального насильства російських окупантів і розподілу гуманітарної допомоги

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депутат,вр

Верховна Рада на засідання 20 вересня проголосувала за створення ще двох тимчасових слідчих комісій (ТСК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави (№8031) підтримали 273 народні обранці, а Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (№7645) - 295.

Як повідомляє Суспільне, головою першої комісії став "слуга народу" Сергій Козир, другої - "слуга народу", заступниця голови комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марина Бардіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді створять ТСК для перевірки нардепів, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення РФ, - Стефанчук

Нагадаємо, зранку 8 вересня поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського, який займається постачанням авто для ЗСУ.

У нібито завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють також відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.

31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.

На початку червня очільниця одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що Служба безпеки України "відкрила справу" на очолюваний нею фонд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Монастирським і Клименком щодо справи про продаж автомобілів для ЗСУ: "Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами"

Президент України Володимир Зеленський закликав у разі наявності надати йому інформацію про несправедливі звинувачення волонтерів у незаконній діяльності.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+2
Ну якщо там слуги очолюють то вже все під ковпаком ОП. Будуть знаходити "злочини" під замовлення ОПи
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20.09.2022 16:44
+2
Різні ТСК немають ніякої юридичної сили її висновки не несуть покарання ВСЕ ЦЕ __БЛА--БЛА,ЩОБ ВІДВОЛІКТИ НАС ВІД ПРОБЛЕМ,а також щоб "заговорити" злочини СН.
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20.09.2022 17:00
+1
ТСК зелені створюють тоді, коли вважають, що кал, яким вони вимазують людей жидкуватий.
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20.09.2022 16:52
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Вже є претенденти на розподіл гуманітарки?
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20.09.2022 16:33 Відповісти
Ну якщо там слуги очолюють то вже все під ковпаком ОП. Будуть знаходити "злочини" під замовлення ОПи
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20.09.2022 16:44 Відповісти
комісія по гуманітарці утворена дерьмаком для передення стрілок з маркітантів Старуха та Ази на інших волонтерів, зараз фонд Пороха теж напружився. Потерпілим там точно буде Гнусавий.
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20.09.2022 16:51 Відповісти
Інтер щойно показав Старуха по телемарафоні.
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20.09.2022 17:01 Відповісти
Шановні форумчани-шила в мішку не утаїш,давайте почитаєм висновки ТСК.Тоді вже почнем собачитись.А то в нас Притула злодій і наживається,а хтось,хто не на слуху-білий і пухнастий.І не треба "..сплетен в виде версий...". Статтю "кража на доверии" ще ніхто не відміняв.
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20.09.2022 18:12 Відповісти
Шановний а як закопала нагло не зважаючи на докази з десяток шил по вагнірівцям суга коломойского Безуглая очолювающая ТСК ВР і все тіш і благодать всі звинувачення до одного Бутусова тому що в головній ролі ціеї справи слуга коломойского зеленський
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20.09.2022 18:34 Відповісти
Пане Василенко,а давайте зараз без пафосу і близько до сьогодення. Зараз ,в якійсь мірі,Ердоган почав говорити те,щоб нам хотілося.В нього нема іншого виходу.Це в якійсь мірі-заслуга бульбофюрера луки.Лука заарештував і віддав вагнерівців *****.Я не думаю,що в кгбістській Білорусі не знали хто ті здорові,військової виправки бійці заселилися в готель. А якщо б операція пройшла?Ми б отримали 20-30 виродків,а імідж України був би опущений нижче плінтуса.Лука не дасть збрехати-він таку операцію здійснив,знявши оппозіціонера з літака.А ми б зняли бандитів і виродків,з турецького літака.Став би Ердоган на наш бік?А якщо б загинув хтось в літаку?
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20.09.2022 22:29 Відповісти
Це все домисли, а по факту о чом і був мій допис ТСК при нинішній владі працюе як прикаже ОП і для цього руководитель ТСК не фахівець, а хто небудь зі слуг коломойского тому сподіватись що вони щось там розлідують марно
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21.09.2022 10:50 Відповісти
ТСК зелені створюють тоді, коли вважають, що кал, яким вони вимазують людей жидкуватий.
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20.09.2022 16:52 Відповісти
Різні ТСК немають ніякої юридичної сили її висновки не несуть покарання ВСЕ ЦЕ __БЛА--БЛА,ЩОБ ВІДВОЛІКТИ НАС ВІД ПРОБЛЕМ,а також щоб "заговорити" злочини СН.
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20.09.2022 17:00 Відповісти
так, ТСК створюють для димової завіси - проведено розслідування, є висновки про Іловайську трагедію і ... нічого
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20.09.2022 18:41 Відповісти
 
 