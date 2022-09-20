Рада створила тимчасові слідчі комісії щодо сексуального насильства російських окупантів і розподілу гуманітарної допомоги

Верховна Рада на засідання 20 вересня проголосувала за створення ще двох тимчасових слідчих комісій (ТСК).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави (№8031) підтримали 273 народні обранці, а Постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів сексуального насильства, вчиненого внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (№7645) - 295.

Як повідомляє Суспільне, головою першої комісії став "слуга народу" Сергій Козир, другої - "слуга народу", заступниця голови комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марина Бардіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді створять ТСК для перевірки нардепів, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення РФ, - Стефанчук

Нагадаємо, зранку 8 вересня поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського, який займається постачанням авто для ЗСУ.

У нібито завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють також відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.

31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.

На початку червня очільниця одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що Служба безпеки України "відкрила справу" на очолюваний нею фонд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з Монастирським і Клименком щодо справи про продаж автомобілів для ЗСУ: "Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами"

Президент України Володимир Зеленський закликав у разі наявності надати йому інформацію про несправедливі звинувачення волонтерів у незаконній діяльності.