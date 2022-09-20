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Новини За кордоном
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Акції російських компаній впали після повідомлення про референдуми на окупованих територіях

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

москбіржа

На повідомлення про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях, російські акції втрачають котирування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

На новинах про оголошення окупантами "референдумів" про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на російських фондових біржах спостерігається значний обвал.

Так, індекс МосБіржі - один з основних російських фондових індикаторів, вдень у вівторок впав нижче за позначку 2300 пунктів вперше з кінця серпня.

У піку падіння акції "Газпрому", наприклад, впали на 13%, "Роснєфті" - на 10%. На "дно" з кінця серпня опустилися котирування "Газпром нафти", що в першу годину торгів падали більш ніж на 4%, до 410 рублів за акцію. Акції ВТБ просіли на 2,6%, "Сбербанку" — на 1,4%, "Совкомфлоту" — на 3,8%, "Аерофлоту" — на 2,8%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Газпром" вирішив не виплачувати дивіденди. Його акції після цього впали на 30%

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
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20.09.2022 16:35
+11
Ситуация развивается стремительно. К концу недели симоньянша анонсировала "ядерную войну или победу". "Референдумы", принудительная мобилизация, призывы к свержению власти в Украине, активизация тут их посипак, и остальная сегодняшняя дичь, намекают на кульминацию. Победа будет за ЗСУ!!!Готовимся!!!
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20.09.2022 16:39
+11
Кирилл Стремоусов заявил, что после проведения референдума мобилизацию в регионе проводить не будут. Власти будут формировать добровольческие отряды.

Кого на улице схватили, тот и доброволец.
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20.09.2022 16:44
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20.09.2022 16:35 Відповісти
"Спецоперація" агента путіна по розвалу росії йде за чітким планом.
Згідно з планом "спецоперації", невдовзі мають оголосити "ОРДЛО" частиною росії і заявити про загальну мобілізацію. Почнуть за прикладом ОРДЛО відловлювати росіян в різних регіонах росії (з бідних родин) на вулицях і відправляти на передову.

Для хаймарсів принципово нічого не зміниться, а ось на самій росії це викличе соціальний вибух і ефект доміно. З нетерпінням чекаємо, коли путін реалізує цей етап плану https://t.me/operativnoZSU/42941
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20.09.2022 16:40 Відповісти
шмутин шаломов чинайский шпион ,,
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20.09.2022 16:46 Відповісти
Имеет ли право ядерная страна угрожать ядерным оружием безъядерной стране для захвата ее территорий?

Тут уже ликвидировать путина, тут уже другого выхода нет.
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20.09.2022 16:37 Відповісти
Про які права, чи відсутність прав, може йти мова, якщо ми маємо справу з країною-терористом?
На державних телеканалах росії, пропагандисти разом з запрошеними політиками, вимагають завдати по Україні ядерного удару.
Або, пропонують завдати ракетного удару по АЕС України.
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20.09.2022 16:43 Відповісти
таки да,

таких фінтів не зрозуміють ні Індія, ні навіть Чайна, за решту країн світу я мовчу
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20.09.2022 16:45 Відповісти
Ситуация развивается стремительно. К концу недели симоньянша анонсировала "ядерную войну или победу". "Референдумы", принудительная мобилизация, призывы к свержению власти в Украине, активизация тут их посипак, и остальная сегодняшняя дичь, намекают на кульминацию. Победа будет за ЗСУ!!!Готовимся!!!
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20.09.2022 16:39 Відповісти
"намекают на кульмінацию" - прєлестно-чудєсно !
ідіоти бо:

кульмінаційний момент в військовій стратегії є точкою, в якій військова сила більше не в змозі виконати свою операцію.[1]

У наступі кульмінаційним пунктом відзначається час, коли атакуюча сила більше не може продовжувати своє просування через проблеми з постачанням, протидіючі сили або необхідність відпочинку.[2] Завдання зловмисника - виконати цілі до досягнення кульмінаційного моменту. Завдання захисника, з іншого боку, полягає в тому, щоб довести атакуючу силу до своєї кульмінаційної точки до завершення її цілей.[3]

Поняття кульмінаційної точки було сформульовано Прусська військовий теоретик Карл фон Клаузевіц
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20.09.2022 16:51 Відповісти
"многоходовочнік" із курсів КГБ книжок не читає і військову спрау не вивчає... а дарма
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20.09.2022 16:53 Відповісти
а вот наш Генштаб і Генерал Залужний військову справу теорію знають !

Завдання захисника, з іншого боку, полягає в тому, щоб довести атакуючу силу до своєї кульмінаційної точки до завершення її цілей

цілі "спецоперації" як форми інтервенції в Україну зірвано...
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20.09.2022 16:56 Відповісти
Це як у Проктора з "Поліцейської академії".
Заради успіху, я назвав нашу операцію "Фіаско"!
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20.09.2022 16:56 Відповісти
ну таки да - красива, але безглузда смерть
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20.09.2022 16:57 Відповісти
плешивый опять всех переиграл.... ))
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20.09.2022 16:39 Відповісти
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20.09.2022 16:41 Відповісти
а он не сказал что нес на сковородке? По-моему это многих интересовало..
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20.09.2022 16:52 Відповісти
а вот український пес, який ту ногу вхопив - на відео він висовує пащеку із кущів
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20.09.2022 17:02 Відповісти
🤣🤣🤣👍👍👍
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20.09.2022 17:28 Відповісти
Кирилл Стремоусов заявил, что после проведения референдума мобилизацию в регионе проводить не будут. Власти будут формировать добровольческие отряды.

Кого на улице схватили, тот и доброволец.
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20.09.2022 16:44 Відповісти
Одоброволили. Хотя наши военкомы (особенно бывшие менты, вертухаи и прочие, одного лично знаю) этим тоже грешили, особенно поначалу. И на броню ложили хер.
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20.09.2022 16:52 Відповісти
Йой, а шо то сі стресло?
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20.09.2022 16:46 Відповісти
На фоне новостей из дурдома в дурдоме упали акции
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20.09.2022 16:50 Відповісти
председатель центрального банка РФ Эльвира Наббиулина обратилась к Путину с просьбой об отставке.
https://donpress.com/news/20-09-2022-v-rossii-zayavlyayut-o-vystuplenii-putina-top-chinovniki-rf-nachali-podavat-v
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20.09.2022 16:52 Відповісти
Знову? І знову не відпустить?
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20.09.2022 17:07 Відповісти
Указанные проценты падения на биржах данных юр- лиц что перечислены, не страшны в целом, было и больше. Там с нового года санкции начнут уже давить на удавку. Поможет ли нам по времени--- вот вопрос?
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20.09.2022 16:57 Відповісти
Здесь влияют не только референдумы, но и закон про мобилизацию.... фактически СВО превращается в подготовку к полноценной ВОЙНЕ, даже в терминологии русни... Словечками типо ХЛОПОК, ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ...это все будет сложно прикрыть....

Крч... Здесь два варианта.... Ситуация накаляется, и надувается в большой ВОЕННЫЙ ПУЗЫРЬ...который, может так и не дойти до фронта....лопнет по головотяпству русских или по причине дворцового переворота.....
Либо действительно ВОЙНА... Для 145млн.морально ушатаной русни....выдернуть 1-5млн. алкашов, зека, наркоманов и тунеядов и объяснить это национальный катарсисом...не составит труда...
Но есть другие риски... Чем больше народа на фронте, тем больше нечем обуть, одеть в броники, посадить на технику и дать хорошее оружие......тоесть будут большие потери, дезертирства и другое..... Раха может скатится до времен революции и бунтов 1917года....
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20.09.2022 17:21 Відповісти
в рашке нет никаких 145 млн населения - хватит эту мульку кремелвскую пихать
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20.09.2022 18:27 Відповісти
Даже если 100млн... Россия и экономически и социально ушатана....+режим... Насобирать на войну 5млн.алкашей, наркоманов и других дохлых тунеядов, для режима никаких проблем....

Если с каждой детской площадки на России, насильно запаковать в военкомат СТАЮ МЕСТНЫХ АЛКАШЕЙ и ТУНЕЯДОВ...то получится 5 млн.армия...если не больше....
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20.09.2022 19:14 Відповісти
могут насобирать? так чего же ***** 200 тысяч не насобирали или 500 хотябы? хватит эти мантры кацапские разводить
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20.09.2022 21:05 Відповісти
Потому что 200К заманивали...Но за деньги не все хотят воевать...

Проще...как ДОНЕЦКИХ МОБИКОВ, из автобусов вытаскивать....
У кого будут деньги, откупаться в военкомате....остальная голыдьба и безденежье, отправится на фронт.....
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20.09.2022 21:14 Відповісти
мля ГДЕ ОНИ? почему они драпали как сайгаки хватит бред писать кацап..
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20.09.2022 21:22 Відповісти
Сам кацап
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20.09.2022 21:23 Відповісти
да я то могу доказать что нет - а вот ты нет - я тут вашего бота нюхом чую
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20.09.2022 21:24 Відповісти
акции балалаек кокошников валенков и бареели фекальных сталоктитов...упали униз..а вот активы портянок поднялися у верх
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20.09.2022 17:29 Відповісти
Досить пі...ти як погано зараз москалям.досить танцювати про Харківський контрнаступ (який за постами СМІ провели американці).Наберіться духу та не дайте провести референдум хоча б в Херсоні...(я звичайно не героям лінії бойових дій зараз).Що за влада,***,що не веде боїв за відвоювання захопленого!
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20.09.2022 17:57 Відповісти
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20.09.2022 18:04 Відповісти
.....кацапські акції.
Українські фрікції.....по самі помідори.
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20.09.2022 18:43 Відповісти
 
 