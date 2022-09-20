Акції російських компаній впали після повідомлення про референдуми на окупованих територіях
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
На повідомлення про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях, російські акції втрачають котирування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
На новинах про оголошення окупантами "референдумів" про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей на російських фондових біржах спостерігається значний обвал.
Так, індекс МосБіржі - один з основних російських фондових індикаторів, вдень у вівторок впав нижче за позначку 2300 пунктів вперше з кінця серпня.
У піку падіння акції "Газпрому", наприклад, впали на 13%, "Роснєфті" - на 10%. На "дно" з кінця серпня опустилися котирування "Газпром нафти", що в першу годину торгів падали більш ніж на 4%, до 410 рублів за акцію. Акції ВТБ просіли на 2,6%, "Сбербанку" — на 1,4%, "Совкомфлоту" — на 3,8%, "Аерофлоту" — на 2,8%.
Будь ласка, зачекайте...
Згідно з планом "спецоперації", невдовзі мають оголосити "ОРДЛО" частиною росії і заявити про загальну мобілізацію. Почнуть за прикладом ОРДЛО відловлювати росіян в різних регіонах росії (з бідних родин) на вулицях і відправляти на передову.
Для хаймарсів принципово нічого не зміниться, а ось на самій росії це викличе соціальний вибух і ефект доміно. З нетерпінням чекаємо, коли путін реалізує цей етап плану https://t.me/operativnoZSU/42941
Тут уже ликвидировать путина, тут уже другого выхода нет.
На державних телеканалах росії, пропагандисти разом з запрошеними політиками, вимагають завдати по Україні ядерного удару.
Або, пропонують завдати ракетного удару по АЕС України.
таких фінтів не зрозуміють ні Індія, ні навіть Чайна, за решту країн світу я мовчу
ідіоти бо:
кульмінаційний момент в військовій стратегії є точкою, в якій військова сила більше не в змозі виконати свою операцію.[1]
У наступі кульмінаційним пунктом відзначається час, коли атакуюча сила більше не може продовжувати своє просування через проблеми з постачанням, протидіючі сили або необхідність відпочинку.[2] Завдання зловмисника - виконати цілі до досягнення кульмінаційного моменту. Завдання захисника, з іншого боку, полягає в тому, щоб довести атакуючу силу до своєї кульмінаційної точки до завершення її цілей.[3]
Поняття кульмінаційної точки було сформульовано Прусська військовий теоретик Карл фон Клаузевіц
Завдання захисника, з іншого боку, полягає в тому, щоб довести атакуючу силу до своєї кульмінаційної точки до завершення її цілей
цілі "спецоперації" як форми інтервенції в Україну зірвано...
Заради успіху, я назвав нашу операцію "Фіаско"!
Кого на улице схватили, тот и доброволец.
https://donpress.com/news/20-09-2022-v-rossii-zayavlyayut-o-vystuplenii-putina-top-chinovniki-rf-nachali-podavat-v
Крч... Здесь два варианта.... Ситуация накаляется, и надувается в большой ВОЕННЫЙ ПУЗЫРЬ...который, может так и не дойти до фронта....лопнет по головотяпству русских или по причине дворцового переворота.....
Либо действительно ВОЙНА... Для 145млн.морально ушатаной русни....выдернуть 1-5млн. алкашов, зека, наркоманов и тунеядов и объяснить это национальный катарсисом...не составит труда...
Но есть другие риски... Чем больше народа на фронте, тем больше нечем обуть, одеть в броники, посадить на технику и дать хорошее оружие......тоесть будут большие потери, дезертирства и другое..... Раха может скатится до времен революции и бунтов 1917года....
Если с каждой детской площадки на России, насильно запаковать в военкомат СТАЮ МЕСТНЫХ АЛКАШЕЙ и ТУНЕЯДОВ...то получится 5 млн.армия...если не больше....
Проще...как ДОНЕЦКИХ МОБИКОВ, из автобусов вытаскивать....
У кого будут деньги, откупаться в военкомате....остальная голыдьба и безденежье, отправится на фронт.....
Українські фрікції.....по самі помідори.