УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12576 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
4 729 9
полон (1296) військовослужбовці (3944) полонені (1941)

Без засобів гігієни, голять налисо, по десятеро у камері: росіяни не дотримуються Женевських конвенцій щодо жінок-полонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,викрадення

Жінок тримають у тісних камерах та без засобів гігієни. Декому не дозволяють розчісувати волосся або взагалі зрізають його.

Про це розповіли представники ГО "Медійна Ініціатива за права людини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

Журналістка ГО "МІПЛ" Марія Климик розповіла про аналіз свідчень жінок, які перебували у російському полоні. Встановлено кілька ключових ознак, за якими росіяни незаконно затримували їх.

"Я спілкувалася з жінками з різних регіонів – як цивільними, так і військовими. Умови затримання завжди були однакові, особливо якщо це стосувалося цивільних. Тобто вони або брали участь у мітингах, або були у списках, бо були дружинами військових, поліцейських, журналістами або взагалі мали якийсь вплив на суспільство", - повідомила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти захопили в полон пів сотні цивільних українців. Звинувачують у зв’язках з СБУ

Представники ГО розповіли, в яких умовах утримують українських полонених. Найчастіше жінок утримують у підвалах і колоніях. Декого вивозять до Росії.

"Умови утримання були частіше за все однакові – їм не давали якихось засобів гігієни, спеціального ставлення не було. Іноді десять жінок утримували у камерах, розрахованих на двох-трьох осіб. Як утримували чоловіків, так утримували й жінок – хіба що не застосовували фізичне насилля. Після привезення на місце, а особливо до РФ, їх голили налисо, іншим не дозволяли вмитися, розчесати або зв’язати волосся. Не надавалася медична допомога. Тобто до них взагалі не ставилися, як до жінок-полонених, як це прописано у Женевських конвенціях", - розповіла Климик.

Скільки зараз українських жінок перебуває в російському полоні - наразі точно не відомо. За весь час офіційних обмінів буль звільнено 39 жінок - як цивільних, так і військовослужбовиць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Росія домовилися по обмін 200 військовополонених, - Ердоган

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раша, ЧИТАЙТЕ КОЖНУ ЛІТЕРУ
і більше не питайте, чому вас ненавидять
показати весь коментар
20.09.2022 16:57 Відповісти
Головне, що і історію цього разу переписати не вийде. Інтернет пам'ятає все.
показати весь коментар
20.09.2022 16:58 Відповісти
Вийде. Зе зніме відосик як вони готувались до вторгнення і доблєсно звільняли міста, ще й мери колоборанти повернуться , вангую. Втім, вадим Слюсарєв вже повернувся до Харкова і збирає компромат на генералів ЗСУ
показати весь коментар
20.09.2022 17:16 Відповісти
ага
показати весь коментар
20.09.2022 17:12 Відповісти
навіщо постійно згадувати ці конвенції - єдина відповідь на це - рашка і досі в раді безпеки ООН, ось і все..., вона/воно може вирішувати щось за весь мир..., а миру це подобається досі...
показати весь коментар
20.09.2022 17:27 Відповісти
Як мінімум 500 жінок-медиків з Маріуполя утримуються парашею в полоні, абсолютно незаконно, за всіма міжнародними конвенціями вони навіть не є комбатантами. ну але ми ж знаємо, параша плює на все.
Їх близькі намагаються піднімати інформаційну хвилю про це, писали і олені зеленській, але все якось марно(
показати весь коментар
20.09.2022 18:19 Відповісти
Я казав і кажу що московію треба стерти з лиця Землі щоб ніодного їхнього ємбріона не осталось на Землі ця мразь не повинна существовать.
показати весь коментар
20.09.2022 19:10 Відповісти
рашисти все роблять точнісінько як фашисти 1939-1945 рр.
Жіночий концтабір Равенсбрюк ( Ravensbrück), цьому доказ.
показати весь коментар
20.09.2022 22:37 Відповісти
Надо у Скумбрии спросить, може брешуть?
показати весь коментар
21.09.2022 05:18 Відповісти
 
 