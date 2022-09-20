Без засобів гігієни, голять налисо, по десятеро у камері: росіяни не дотримуються Женевських конвенцій щодо жінок-полонених

Жінок тримають у тісних камерах та без засобів гігієни. Декому не дозволяють розчісувати волосся або взагалі зрізають його.

Про це розповіли представники ГО "Медійна Ініціатива за права людини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Журналістка ГО "МІПЛ" Марія Климик розповіла про аналіз свідчень жінок, які перебували у російському полоні. Встановлено кілька ключових ознак, за якими росіяни незаконно затримували їх.

"Я спілкувалася з жінками з різних регіонів – як цивільними, так і військовими. Умови затримання завжди були однакові, особливо якщо це стосувалося цивільних. Тобто вони або брали участь у мітингах, або були у списках, бо були дружинами військових, поліцейських, журналістами або взагалі мали якийсь вплив на суспільство", - повідомила вона.

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Представники ГО розповіли, в яких умовах утримують українських полонених. Найчастіше жінок утримують у підвалах і колоніях. Декого вивозять до Росії.

"Умови утримання були частіше за все однакові – їм не давали якихось засобів гігієни, спеціального ставлення не було. Іноді десять жінок утримували у камерах, розрахованих на двох-трьох осіб. Як утримували чоловіків, так утримували й жінок – хіба що не застосовували фізичне насилля. Після привезення на місце, а особливо до РФ, їх голили налисо, іншим не дозволяли вмитися, розчесати або зв’язати волосся. Не надавалася медична допомога. Тобто до них взагалі не ставилися, як до жінок-полонених, як це прописано у Женевських конвенціях", - розповіла Климик.

Скільки зараз українських жінок перебуває в російському полоні - наразі точно не відомо. За весь час офіційних обмінів буль звільнено 39 жінок - як цивільних, так і військовослужбовиць.

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