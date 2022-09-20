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Путін будував систему 20 років, не варто очікувати на розвал Росії після нього, - голова розвідцентру Сил оборони Естонії Гросберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

марго,гросберг

Російський диктатор Володимир Путін будував свою сьогоднішню систему понад 20 років, а тому не варто очікувати на розвал РФ після його відходу.

Таку думку висловив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг в ефірі каналу ETV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, він не поділяє думки про те, що може статися розпад Росії.

"Путін витратив більш як 20 років на створення системи, яка не сильно зміниться, якщо він піде. РФ не дозволить собі ще одного Горбачова, я в цьому більш ніж впевнений. Навіть якщо одного разу щось станеться з Путіним. Ця система живить себе і підтримує себе таким чином. Якийсь розпад на шматки у вигляді національних держав, Сибір якось окремо – я в це не вірю ні на йоту", – сказав він.

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Він зазначив, що в Росії можливе все, зокрема й потенційний прихід до влади нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова.

"Сьогодні у РФ можливо все. Водночас це звучить настільки неймовірно, що я навіть не уявляю, як російське суспільство і російська владна верхівка під Путіним це проковтнули б. Це дуже цікавий хід думки, але зараз це справді не вкладається в моїй голові", – заявив Гросберг.
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Топ коментарі
+9
Дуже багато прикладів того, як диктатори роками вибудовували свої диктатури, які потім сипалися за тижні або навіть дні.
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20.09.2022 17:03
+8
Хоча він і розвідник і цілий полковник, але його погляду я не поділяю.
Дві попередні державності Росії впали не тому, що хтось почав підривати їхні підвалини, а тому, що ці державності виробили свої ресурси життєдіяльності.
І росія нинішня впаде з тієї ж причини.
Вона вже мертва, просто ще цього не знає.
Що Імперія, що Союз, що Федерація мали своєю основою Брехню, а на цьому фундамент століття не протримаєшся.
Імперія - 200 років
Союз - 73 роки
Федерація - ??
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20.09.2022 17:12
+7
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20.09.2022 17:07
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20.09.2022 17:00 Відповісти
cei girkin prosta tupe zhivotnoe vono dumae sho ihnij biomusor mozhe vygrati voinu s civilizacijei
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20.09.2022 17:06 Відповісти
Он вместе с другими кремлёвскими ястребами записался в короткий список лиц, подлежащих смертной казни от рук самых россиян после разгрома и капитуляции России. По истории России ожидаем страшные пытки с четвертованием в конце.
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20.09.2022 17:32 Відповісти
Отчаяние Гиркина понятно. Он, все-таки, вырос в интелегентной еврейской семье, - хороший книжный мальчик. Знает что такое Гаага, где ему пожизненное корячиться за вполне реальные преступления. Поэтому, он хочет больше жести, он надеется в дыму тотальной войны спрятаться от ЕГО персональной ответсвенности за сбитый МН17 и убийства Рыбака и Поправко. Но каждому свое, Гиркину - гиркина, путину - путина, Чепушиле - Чепушилова. У каждого своя ответсвеность!
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20.09.2022 17:49 Відповісти
Дуже багато прикладів того, як диктатори роками вибудовували свої диктатури, які потім сипалися за тижні або навіть дні.
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20.09.2022 17:03 Відповісти
каци, глядь - ваши дєньгі драпают!..

❗️❗️Глава Центрального банка рф Эльвира Наббиулина обратилась к президенту с просьбой об отставке. https://t.me/box_of_pandora/22593
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20.09.2022 17:07 Відповісти
В ответ её посадят в шарашке за полярным кругом с заданием пахать дальше.
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20.09.2022 17:34 Відповісти
**********
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20.09.2022 21:04 Відповісти
Так Україна її розвалить! І байдуже хто там і скільки її будував!
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20.09.2022 17:05 Відповісти
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20.09.2022 17:07 Відповісти
какая глупость и незнание Истории применительно Российской Империи и СССР
Империя пала.... Император сам отрекся от трона передав власть Думе..а потом контрольный выстрел от Ленина в виде Переворота стыдливо названный Революцией 26 октября 1917 года страна погрузилась на 5 лет Гражданской войны революций контрреволюций красного террора белого террора бандитов создания фейковых образований квазигосударств и прочего Голод...СССР вообще распался тихо в ночь за костром трех руководителей крупных республик..поставив Главу СССР и Верховный Совет по факту события..... органы СССР Совет и президент СССР приняли решение о констатации факта прекращения СССР как государства...
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20.09.2022 17:07 Відповісти
Хоча він і розвідник і цілий полковник, але його погляду я не поділяю.
Дві попередні державності Росії впали не тому, що хтось почав підривати їхні підвалини, а тому, що ці державності виробили свої ресурси життєдіяльності.
І росія нинішня впаде з тієї ж причини.
Вона вже мертва, просто ще цього не знає.
Що Імперія, що Союз, що Федерація мали своєю основою Брехню, а на цьому фундамент століття не протримаєшся.
Імперія - 200 років
Союз - 73 роки
Федерація - ??
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20.09.2022 17:12 Відповісти
25?
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20.09.2022 21:45 Відповісти
срср будував систему 70 років
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20.09.2022 17:15 Відповісти
Зняли з язика. СРСР вибудовувався 70 років, а розвалили його за 5 років Горбачова - з 1985 до 1991.
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20.09.2022 18:47 Відповісти
Ми не очікуємо на її розвал, нам треба її ліквідація.
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20.09.2022 17:23 Відповісти
Союз будувався 70 років, і що?
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20.09.2022 17:24 Відповісти
Система, которую 20 лет строил один из величайших придурков во власти, почему-то не должна рассыпаться как карточный домик?! Странная логика...
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20.09.2022 17:25 Відповісти
на ху*вом растворе,нормальную кладку не положишь!
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20.09.2022 17:43 Відповісти
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20.09.2022 17:44 Відповісти
Херовий ти аналітик, розвідник Гросберг
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20.09.2022 18:29 Відповісти
Розвал "совка" можна продемонструвати, серед іншого, тезою "другі захотіли стати першими". І стали в своїх вотчинах, тобто республіках які стали незалежними країнами. Зараз в ********** ситуація повторюється. "Другі", а це силовики, хочуть стати "першими" в окремо взятих ресурсних регіонах ********** і забрати у *********** олігархів усе. Місцеві кримінально-силові елітки вже сидять на "низькому старті" і всі чудово розуміють що після розгрому в Україні будуть санкції до виплати репарацій. Єдиний вихід з ситуації зубожіння це перестати "годувати маскву" і торгувати ресурсами без посередництва крєм(б)ля - "всіх собак" колективним рішенням повісять на *****. Тому чекаємо на "парад суверенітетів". Ну от шойгу вже "бог живий" в Тиві...
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20.09.2022 18:50 Відповісти
Как раз в истории России постоянно наблюдается, что каждая смена власти это всегда кризис, и если еще и внешние причины неблагоприятные, то часто радикальные изменения происходят.
После смерти любого диктатора будь-то Иван Грозный, Петр Первый, Сталин или вот Путин обязательно приходит совершенно другой по типажу человек. И каждый раз "полковники" ждут, что вот-вот режим породит замену и всё будет по-старому и каждый раз происходит жопа )
Так будет и на этот раз.
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20.09.2022 19:07 Відповісти
ссср строили 75 лет, развалили. И этот тоже, надеюсь скоро.
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20.09.2022 19:15 Відповісти
абсурд,моль не строит а подчиняет мокш..
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21.09.2022 00:19 Відповісти
Надо им помочь в этом распаде ... СЛАВА УКРАИНЕ!
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23.12.2022 06:14 Відповісти
 
 