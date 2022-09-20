Путін будував систему 20 років, не варто очікувати на розвал Росії після нього, - голова розвідцентру Сил оборони Естонії Гросберг
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Російський диктатор Володимир Путін будував свою сьогоднішню систему понад 20 років, а тому не варто очікувати на розвал РФ після його відходу.
Таку думку висловив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг в ефірі каналу ETV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, він не поділяє думки про те, що може статися розпад Росії.
"Путін витратив більш як 20 років на створення системи, яка не сильно зміниться, якщо він піде. РФ не дозволить собі ще одного Горбачова, я в цьому більш ніж впевнений. Навіть якщо одного разу щось станеться з Путіним. Ця система живить себе і підтримує себе таким чином. Якийсь розпад на шматки у вигляді національних держав, Сибір якось окремо – я в це не вірю ні на йоту", – сказав він.
Він зазначив, що в Росії можливе все, зокрема й потенційний прихід до влади нинішнього глави Чечні Рамзана Кадирова.
"Сьогодні у РФ можливо все. Водночас це звучить настільки неймовірно, що я навіть не уявляю, як російське суспільство і російська владна верхівка під Путіним це проковтнули б. Це дуже цікавий хід думки, але зараз це справді не вкладається в моїй голові", – заявив Гросберг.
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Империя пала.... Император сам отрекся от трона передав власть Думе..а потом контрольный выстрел от Ленина в виде Переворота стыдливо названный Революцией 26 октября 1917 года страна погрузилась на 5 лет Гражданской войны революций контрреволюций красного террора белого террора бандитов создания фейковых образований квазигосударств и прочего Голод...СССР вообще распался тихо в ночь за костром трех руководителей крупных республик..поставив Главу СССР и Верховный Совет по факту события..... органы СССР Совет и президент СССР приняли решение о констатации факта прекращения СССР как государства...
Дві попередні державності Росії впали не тому, що хтось почав підривати їхні підвалини, а тому, що ці державності виробили свої ресурси життєдіяльності.
І росія нинішня впаде з тієї ж причини.
Вона вже мертва, просто ще цього не знає.
Що Імперія, що Союз, що Федерація мали своєю основою Брехню, а на цьому фундамент століття не протримаєшся.
Імперія - 200 років
Союз - 73 роки
Федерація - ??
После смерти любого диктатора будь-то Иван Грозный, Петр Первый, Сталин или вот Путин обязательно приходит совершенно другой по типажу человек. И каждый раз "полковники" ждут, что вот-вот режим породит замену и всё будет по-старому и каждый раз происходит жопа )
Так будет и на этот раз.