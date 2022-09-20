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війна (56365) депортація (632) діти (4402) Росія (47196) сироти (73) Верещук (605)

Росія незаконно вивезла з України понад дві тисячі дітей, позбавлених батьківського піклування, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Українська влада намагається повернути дітей, позбавлених батьківського піклування, яких після повномасштабного вторгнення РФ незаконно вивезла до держави-агресора.

Про це під час поїздки на Харківщину розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними розвідки, якими володіє Верещук, на 1 вересня окупанти незаконно вивезли до РФ понад 2 тисячі дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Те, що нам відомо з джерел розвідувальних, ми говоримо про 2161 дитину. Це те, що нам відомо станом на 1 вересня. Це діти, позбавлені батьківського піклування, ми називаємо їх "статусні діти". Скільки батьківських дітей, дуже важко сказати. З них, до речі, 55 ми вже повернули", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України", - заява МЗС

"Немає достеменної цифри, це лише приблизна інформація і факти. Ми їх перевіряємо, групуємо і невідкладно звертаємося до Російської Федерації. Ми розцінюємо - і міжнародне право нам це дозволяє - як насильницьке вивезення українських дітей на територію агресора. І очевидно, що це злочин. І очевидно, що він буде мати кваліфікацію і будуть притягнуті до відповідальності. Але зараз наше завдання - знайти тих дітей, їхнє місце розташування і вимагати повернення", - пояснила віцепрем'єрка.

Росія намагається оформити на частину українських дітей опікунство.

"У нас є дані, що Росія готує декого з них у певні опікунські сім'ї, як вони це називають, якісь форми усиновлення, я хочу ще раз заявити: це абсолютно неприйнятно. Ми не дозволяли як держава усиновлювати і в якійсь формі забезпечувати проживання наших дітей на території держави-агресора. Ми вимагаємо повернути наших дітей, звертаємося до міжнародної спільноти з вимогою зробити все, щоб Росія заплатила, тобто посилити санкції, за те, що сьогодні наші діти незаконно перебувають на території Російської Федерації", - сказала Верещук.

Під час перемовин щодо повернення дітей назад в Україну, українська влада звертається до РФ, надає прізвища дітей та інформацію про їхніх опікунів.

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"Опікун їде на територію Росії, це складає приблизно 10 днів, він чи вона мусять поїхати туди і забрати дитину і вивезти її. Ми все це супроводжуємо, Міністерство, я особисто це контролюю, і таким чином нам вдалося врятувати 55 дітей", - сказала Верещук.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+3
то что кацапы - скоты, это очевидно.
а вот то что украинская власть вовремя не позаботилась об эвакуации этих детей и никто не понес за это наказание, похоже на сговор и предательство
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20.09.2022 17:26
+2
11 лютого 2022 року.

ЗМІ повідомили про евакуацію документів із Генпрокуратури.

В телевізорі тут же з'явилась Венедиктова.

Генеральна прокуратура України не займається евакуацією документів установи в інші регіони України, оскільки немає жодного серйозного ризику вторгнення Росії.
ОГПУ працює в штатному режимі.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі програми «Право на владу».
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20.09.2022 17:37
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...бо тільки вкраденим дітям вони напевно завадять стати українцями, не вбиваючи їх фізично - https://www.youtube.com/watch?v=ldzU4rvSRCY&t=2410s&ab_channel=%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%2C%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%21Look%2Cthatistheartist%21
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20.09.2022 17:03 Відповісти
Це гра в довгу: своє стадо вже "розумнішає" та своїх дітей продає за винагороду меньше, але якщо потрапити в застінки фрейдівського типу - вже будеш як біоробот та кинуть вбивати етнічні біомаси. Орки - це не нація: це вирощені тварини для геноциду. Вхідний матеріал не важливий.
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20.09.2022 18:34 Відповісти
Мы придем за своими детьми
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20.09.2022 17:19 Відповісти
Чому ви із презедентом їх не евакуювали?
Бо то не ваші діти.
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20.09.2022 17:23 Відповісти
11 лютого 2022 року.

ЗМІ повідомили про евакуацію документів із Генпрокуратури.

В телевізорі тут же з'явилась Венедиктова.

Генеральна прокуратура України не займається евакуацією документів установи в інші регіони України, оскільки немає жодного серйозного ризику вторгнення Росії.
ОГПУ працює в штатному режимі.

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі програми «Право на владу».
показати весь коментар
20.09.2022 17:37 Відповісти
то что кацапы - скоты, это очевидно.
а вот то что украинская власть вовремя не позаботилась об эвакуации этих детей и никто не понес за это наказание, похоже на сговор и предательство
показати весь коментар
20.09.2022 17:26 Відповісти
а не по твоим ли открытим коридорам , шо мордор перся целыми кононами .. жаль тебя тварь не вывезли ...
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20.09.2022 17:44 Відповісти
Якщо ви знали про війну як сказав Боневтік, то чому не вивезли цих дітей?, боялись порушити економіку?, але свої повивозили іуди.
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21.09.2022 06:38 Відповісти
 
 