"Всегда мечтал умереть за херсонцев": у російських пабліках паніка через можливу загальну мобілізацію

У російських пабліках почалася паніка у у зв’язку із можливою загальною мобілізацією.

Цензор.НЕТ зібрав найцікавіші коментарі, хоча їх там набагато, набагато більше.

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