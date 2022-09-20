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"Всегда мечтал умереть за херсонцев": у російських пабліках паніка через можливу загальну мобілізацію
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У російських пабліках почалася паніка у у зв’язку із можливою загальною мобілізацією.
Цензор.НЕТ зібрав найцікавіші коментарі, хоча їх там набагато, набагато більше.
Топ коментарі
+62 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар20.09.2022 17:27
+53 Алекс Мышкевич
показати весь коментар20.09.2022 17:10
+41 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар20.09.2022 17:10
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Будь ласка, зачекайте...
"Если Путин решит все же провести мобилизацию в ближайший год - у него с этим не будет вообще никаких проблем.
У него уже сейчас нет никаких проблем с пополнением личного состава. В военкоматах полно желающих подписать контракт. Срочники готовы переходить на контракт через одного....
А как только объявили набор - в военкоматах были толпы. Толпы! Я это видел своими глазами.
Если Путин будет платить сейчас хотя бы тысяч пятьдесят - от желающих поехать мочить бандеровцев у него отбоя не будет.
Поверьте мне".
"
Моральний дух у орків дуже низький....
Молодь не хоче вмирати за царя.Глубінка пішла на війну заради заробітку,а перетворилися на 200-х....підзаробили нехіло...
Ви нікчемна нація,яка завдяки кремлівському покидьку підписала собі вирок.
Краще залишіться живими за поребріком,хоч в помийці,ніж перетворитися на двухсотого в сміттевому мішку...