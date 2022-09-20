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92% українців хочуть об’єднання України до ЄС, 72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Переважна більшість українців виступають за приєднання України до ЄС і НАТО в майбутньому.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
92% опитаних хотіли б, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС – у порівнянні з травнем ця цифра зросла на 2 процентні пункти.
Очікують вступу України до ЄС до 2030 року 85% респондентів. У порівнянні з травнем цей показник знизився на 2 процентні пункти.
Крім того, 79% українців хотіли б вступу України до НАТО до 2030 року, у травні таких було 73%. Очікують приєднання нашої держави до НАТО 69% опитаних у порівнянні з 65% у травні.
Топ коментарі
+13 Castor Boris
показати весь коментар20.09.2022 17:31
+12 foose
показати весь коментар20.09.2022 17:35
+10 Ukraine in War
показати весь коментар20.09.2022 17:30
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Будь ласка, зачекайте...
А що робити?: змінювати ставлення депутатів до людей на місцях як мінімум.
міжнародних справ Канади
Якщо ви перейдете за посиланням в цій статті, то побачите хто замовник
Це удар поддих рашісткой пропаганде
Та й для ОПи ці цифри нічого не значать, якщо вони не співпадають з їхніми забаганками - покладуть на них те, що й на Конституцію та інші закони і продовжать те, що робили до того. Ну може ще скинуться на інше дослідження, з іншими (але схожими) питаннями, де результат їх задовольнить, а інтерпретувати будуть так, як їм треба. Ну а єдиний анал то все рознесе по мізках "какая разніца".
А питання Угорщини при вступі в НАТО може виявитися простішим, чим узгодження договору гарантії між США та КНР... Хто зна, де граблі будуть...
тобто маємо 21% - в них є ті хто ще не визначились, ті хто за інший варіант (наприклад Україна-Польща-Британія), хто наприклад впевнений, що союзи не потрібні а потрібна власна армія здатна на все, і ті хто проти (рахує це загрозою з якихось причин, для них зрозумілих), і т.д.
люди різні і можуть мати власну думку - не треба відразу кричати «гниди» і т.п. Суспільну думку можна змінити, якщо держава поставить це за мету, івідсоток стане вищим.
Олігарх: "500 млн?"
Падаван: "Трошечки більше, потрібно іностранців підключити, нашим уже не вірять"
Олігарх: "Окей 1 млрд і спробуй мені тут по ушам еще поєздіть я тебя на ноль умножу триждьі как минимум"
Та брешуть люди...🤣🤣рaбZeя встала с кален...🦍🦍🤣
"нам своє робити"
****** позорище ...и эти твари кричат НАТО закрый небо !мразота слов нет