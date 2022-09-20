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92% українців хочуть об’єднання України до ЄС, 72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

україна,єс

Переважна більшість українців виступають за приєднання України до ЄС і НАТО в майбутньому. 

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології та Національного демократичного інституту в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

92% опитаних хотіли б, щоб Україна до 2030 року стала членом ЄС – у порівнянні з травнем ця цифра зросла на 2 процентні пункти.

92% українців хочуть об’єднання України до ЄС, 72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС 01

Очікують вступу України до ЄС до 2030 року 85% респондентів. У порівнянні з травнем цей показник знизився на 2 процентні пункти.

Крім того, 79% українців хотіли б вступу України до НАТО до 2030 року, у травні таких було 73%. Очікують приєднання нашої держави до НАТО 69% опитаних у порівнянні з 65% у травні.

92% українців хочуть об’єднання України до ЄС, 72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС 02

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
у меня родственница есть, ватница до мозга костей. Так она летом жаловалась что эти опросы уже её достали. постоянно звонят и чем-то интересуются. У меня вопрос: как они находят эти маргинальные личности, почему нормальным людям не звонят?
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20.09.2022 17:31
+12
интересно сколько надо еще бомб сбросить чтобы 28% дебилов переубедить?
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20.09.2022 17:35
+10
Супер, ми прийшли до рівня свідомості Польщі 1991 року.
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20.09.2022 17:30
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і знову не пишуть хто замовник і чиїм коштом..або гроші знов зарили, або знову - імітація бурхливаї діяльності
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20.09.2022 17:26 Відповісти
вот і в мене сумніви, думаю в обох випадказх показчик 101%
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20.09.2022 17:28 Відповісти
Добре розуміння. В цілому влада імітую своє існування. Після (1, 2 ,3,4, .... 144) 30 років показали що влада у нас спеціально максимально немічна.
А що робити?: змінювати ставлення депутатів до людей на місцях як мінімум.
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20.09.2022 18:40 Відповісти
Це дослідження стало можливим за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції та Міністерства
міжнародних справ Канади

Якщо ви перейдете за посиланням в цій статті, то побачите хто замовник
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20.09.2022 21:27 Відповісти
блін. не було посилання, на момент мого посту..цензор постійно редагує статті
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20.09.2022 21:32 Відповісти
спасібо, вофка, ти как нікто !
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20.09.2022 17:27 Відповісти
Супер, ми прийшли до рівня свідомості Польщі 1991 року.
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20.09.2022 17:30 Відповісти
у меня родственница есть, ватница до мозга костей. Так она летом жаловалась что эти опросы уже её достали. постоянно звонят и чем-то интересуются. У меня вопрос: как они находят эти маргинальные личности, почему нормальным людям не звонят?
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20.09.2022 17:31 Відповісти
якщо вона вже в базі і тим паче з поміткою, що відповідає на запитання, а не морозиться чи посилає нах, то будуть дзвонити кожен раз
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20.09.2022 17:41 Відповісти
знаєте, в мене номер контрактний, раніше я терпляче відповідала, бо якось тих операторів шкода було..в них плата за кількість задовбаних респондентів..але кілька разів, мабудь, по політичним питанням були не ті відповіді - тепер не дзвонять
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20.09.2022 19:46 Відповісти
интересно сколько надо еще бомб сбросить чтобы 28% дебилов переубедить?
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20.09.2022 17:35 Відповісти
У відповідь на рашискій референдум, маємо провести свій на входження до НАТО
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20.09.2022 17:35 Відповісти
Нашо? То прописане вже в Конституції.
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20.09.2022 17:38 Відповісти
Конституція те одно, а голосування більш ніж 70% населення то вже інше, а можливо навіть і більше
Це удар поддих рашісткой пропаганде
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20.09.2022 17:43 Відповісти
А д'Єрьмак проти! Він он уже майже намалював новий договір про безпеку з якимись там гарантами і ********** його...
Та й для ОПи ці цифри нічого не значать, якщо вони не співпадають з їхніми забаганками - покладуть на них те, що й на Конституцію та інші закони і продовжать те, що робили до того. Ну може ще скинуться на інше дослідження, з іншими (але схожими) питаннями, де результат їх задовольнить, а інтерпретувати будуть так, як їм треба. Ну а єдиний анал то все рознесе по мізках "какая разніца".
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20.09.2022 17:37 Відповісти
Безпековий договір не взаємовиключний з членством в НАТО.
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20.09.2022 17:51 Відповісти
Так, але... "В семи няньок і дитя без ока" чули таке? Припустимо, що в гарантах США і Китай. От як вони будуть домовлятися (а головне скільки часу) якщо, не дай Боже, ще якісь ******* на країну полізуть?
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20.09.2022 17:57 Відповісти
Скільки часу і як домовлятися прописується в Договорі. Невиконання умов однією із сторін не тягне за собою невиконання іншими. Щодо вступу в НАТО - Угорщина скаже "ні". Що далі? Сидіти з голою дупою і очікувати нового вторгнення?
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20.09.2022 18:02 Відповісти
Двосторонні договори простіші і швидші як в узгодженні, так і в підписанні.
А питання Угорщини при вступі в НАТО може виявитися простішим, чим узгодження договору гарантії між США та КНР... Хто зна, де граблі будуть...
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20.09.2022 18:44 Відповісти
Тому і потрібно перестрахуватись.
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20.09.2022 21:25 Відповісти
28% - гниды или самоубийцы⁉️
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20.09.2022 17:37 Відповісти
совкодрочеры......
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20.09.2022 17:51 Відповісти
Ви читали статтю? «79% українців хотіли б вступу України до НАТО до 2030 року» Джерело: https://censor.net/ua/n3368447

тобто маємо 21% - в них є ті хто ще не визначились, ті хто за інший варіант (наприклад Україна-Польща-Британія), хто наприклад впевнений, що союзи не потрібні а потрібна власна армія здатна на все, і ті хто проти (рахує це загрозою з якихось причин, для них зрозумілих), і т.д.
люди різні і можуть мати власну думку - не треба відразу кричати «гниди» і т.п. Суспільну думку можна змінити, якщо держава поставить це за мету, івідсоток стане вищим.
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20.09.2022 18:02 Відповісти
Падаван: "Сір, маємо неприйнятну суспільну думку на рахунок ***"
Олігарх: "500 млн?"
Падаван: "Трошечки більше, потрібно іностранців підключити, нашим уже не вірять"
Олігарх: "Окей 1 млрд і спробуй мені тут по ушам еще поєздіть я тебя на ноль умножу триждьі как минимум"
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20.09.2022 19:32 Відповісти
по этим опросникам нужна депортация 28% на калыму!
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20.09.2022 17:47 Відповісти
В связи с рехверендумом на бамбасі кажуть аналітики та економісти, акції рабZeянскіх компания рухнули за сутки на 770 мільярдів долярів...
Та брешуть люди...🤣🤣рaбZeя встала с кален...🦍🦍🤣
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20.09.2022 18:06 Відповісти
В цілому мати державників такі як в ЕС ... наші не кращі, але

"нам своє робити"
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20.09.2022 18:42 Відповісти
72% виступає за вступ до НАТО, - КМІС
****** позорище ...и эти твари кричат НАТО закрый небо !мразота слов нет
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20.09.2022 18:59 Відповісти
72% за НАТО, а 73% обрали зеглистяру, яка черекала, що туди й у ЄС "міня ні звалі, зачєм мінє туда іттіть"... Бог явно приколіст...
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20.09.2022 19:57 Відповісти
 
 