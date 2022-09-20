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Новини Суспільство
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Учасників Майдану вбили українські міліціонери, але це не виключає участі РФ, - Закревська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

евромайдан

Під час судового розгляду у справі Євромайдану було встановлено відсутність будь-якої третьої сили під час подій 20 лютого 2014 року, а учасників протестів вбили українські міліціонери, які свідомо чи несвідомо діяли в інтересах Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила адвокатка родин загиблих героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, під час дебатів у справі щодо 5 беркутівців київської спецроти, яких обвинувачують у розстрілах протестувальників 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській

"Під час розгляду справи Майдану було розвінчано міф про те, що у протестах брали участь спеціально навчені люди, завезені чи проплачені. Це звичайні люди, більшість з яких з вищою освітою і не належала до якихось партій", - сказала вона.

За словами адвокатки, первісна вимога Євромайдану щодо асоціації з ЄС після 30 листопада доповнилася вимогою про притягнення до відповідальності правоохоронців, які свавільно побили людей, згодом додалися вимоги про звільнення керівництва правоохоронних органів, а потім відставка президента і перевибори.

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"Це цілком природний з точки зору соціології процес. Саме дії влади радикалізували цей процес і привели нас з 30 листопада до 20 лютого, коли було вбито 48 людей, понад 80 поранено", - сказала Закревська.

Вона також наголосила, що люди, які брали участь в акціях Євромайдану, в тому числі 20 лютого, перебували там легітимно.

"Вони мали повне право бути там, де були, рухатися Хрещатиком, Інститутською, Європейською площею. В тому, що вони були на місці злочину, не було правопорушення. Саме влада руками правоохоронної системи порушила права людини від початку протестів до фіналу, який ми розглядаємо", —  зазначила адвокатка.

Вона зауважила, що цей факт підтверджений рішенням ЄСПЛ, яке ми досліджували у суді.

"Під час судового розгляду це не були свідчення, це були окремі репліки обвинувачених, з яких я роблю висновок, що вони сприймали протестувальників як ворогів, як комбатантів", - сказала Закревська.

За словами адвокатки, під час судових засідань, учасники процесу встановили, "відсутність будь-якої третьої сили під час подій 20 лютого, стрілянини "своїх по своїх" в обидва боки".

"Ми не встановили жодного вбивства чи поранення в готелі "Україна", ми спростували існування грузинських, американських, литовських, російських та інших "інопланетних" снайперів в готелі "Україна" чи поруч. Це прикро визнавати, але 48 українських громадян вбили саме українські міліціонери. Важливо, щоб це було у вироку, бо суспільство має це знати і усвідомити", — зазначила вона.

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Водночас, адвокатка родин Небесної сотні заявила, що це не виключає участі РФ в подіях Майдану.

"Очевидно, що і до 2013 року і в 2013-2014 рр. під час подій Євромайдану було видно, що у вище керівництво держави були введені агенти впливу РФ. Коли ми досліджували документи і допитували свідків, можна було дійти висновку, що приїжджали правоохоронні органи РФ для консультацій і впливу на політичне керівництво України для протидії протестам", - зазначила Закревська.

Вона наголосила, що Росії потрібен був максимальний контроль над Україною через керівництво держави, керівництво правоохоронних органів.

"Ми бачимо, що і експрезидент, і ексміністр внутрішніх справ, інші учасники цієї спецроти втекли до Росії, де отримали політичний притулок. І саме в інтересах РФ відбувалося придушення протестів. Щоб утримати Україну в полі свого впливу, Росія здійснювала вплив на керівництво України – і обвинувачені свідомо чи не свідомо грали на боці Росії", - заявила адвокатка.

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Нагадаємо, п'ятьох "беркутівців" київської спецроти — Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевськог, Сергія Тамтуру та Олександра Маринченка обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що призвели до загибелі 48 учасників Євромайдану 20 лютого 2014 року в Києві на вулиці Інститутській.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Може вони і діяли в інтересах кацапії, але вони це робили з мовчазної згоди партії регіонів, яку чомусь лише заборонили. Адже вона замішана в масових розстрілах! А це вже кримінальна стаття! Чому оті партійці не понесли кримінальну відповідальність. Чому жодне падло з недобитої партії ригів не загратоване?!!! Оце в мене одне таке запитання до "пороха"!!!
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20.09.2022 17:41
+13
"Молодь за Януковича": як Зеленський і Манжосов за Віктора Федоровича агітували 14.04.2019 23:14

Ну, а списки Портнова, по которым русня вычисляла и убивала АТОшников, волонтеров и активистов, за которые зеленая слизь этого самого Портнова облизала с головы до ног? Где этот ваш зеленый "борцун за справедливость"? Где он ожидает орденка от Дерьмака?
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20.09.2022 18:27
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Може вони і діяли в інтересах кацапії, але вони це робили з мовчазної згоди партії регіонів, яку чомусь лише заборонили. Адже вона замішана в масових розстрілах! А це вже кримінальна стаття! Чому оті партійці не понесли кримінальну відповідальність. Чому жодне падло з недобитої партії ригів не загратоване?!!! Оце в мене одне таке запитання до "пороха"!!!
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20.09.2022 17:41 Відповісти
Тому шо порох засновник цієї партії. А ворон ворону око не виклює. Це будо зрозуміло , коли Медведчук з бойко літали чартером до Московії для участі в пропагандистських шоу, та після цього спокійно повертались до Київа.
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20.09.2022 17:54 Відповісти
"Молодь за Януковича": як Зеленський і Манжосов за Віктора Федоровича агітували 14.04.2019 23:14

Ну, а списки Портнова, по которым русня вычисляла и убивала АТОшников, волонтеров и активистов, за которые зеленая слизь этого самого Портнова облизала с головы до ног? Где этот ваш зеленый "борцун за справедливость"? Где он ожидает орденка от Дерьмака?
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20.09.2022 18:27 Відповісти
Перестань повторять херню. Да, он был в числе основателей, а потом отошел. А у тебя разве не было так, что был основателем чего-то, что кардинально поменялось, когда ты ушел оттуда? Вот если Порошенко был чуть ли не до последнего дня с ней и подписывался под ее действиями - а такого не было, было абсолютно наоборот. И получается, что Вы манипулируете.
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20.09.2022 19:00 Відповісти
Пане Вовк,а тут 98% маніпулює.Простотак,для хайпу.Ось Мурза-"Молодь за Януковича".Прекрасно,гади зелені,на каштан на Хрещатику-згоден.Керівник "Молоді регіони"-Льошик Гончаренко-одне з облич,майже саме патріотичне,-партії Європейська Солідарність.На каштан?Ні,він помінявся,він все осознав і засудив свої дії...То може гади зелені,як і Льошик?Ні-на каштан...
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20.09.2022 20:35 Відповісти

гнида Шуфрич ,в Раде до сих пор , возглавляет - комитет по СВОБОДЕ СЛОВА ‼️Бойко , Левочкины по Монако шляются туда-сюда границу пересекают с Фирташем встречаются
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20.09.2022 19:51 Відповісти
Задай це запитання новому генпрокурору від партії (кремлівських консервів) Свобода.
Адже це він мав розслідувати
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20.09.2022 19:53 Відповісти
Як там зараз цi тварюки що втекли до Москви? Як iм зараз спиться?
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20.09.2022 17:48 Відповісти
Хто втік, Портнов повернувся в 2019 році, медведчук після 2019 став із мільйонера- мільярдером, може Татаров чи Єрмак (креатура Портнова і помічник рига Ельбруса Тадеєва) втекли?
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20.09.2022 19:49 Відповісти
А🤡🤢🎪 рассказывал про "ЭБОНИТОВЫЕ ПАЛОЧКИ"
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20.09.2022 19:56 Відповісти
А тепер ще раз перечитай статтю. Тут мова шла про мiлiцонерiв що стрiляли на Майданi.
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21.09.2022 11:28 Відповісти
Татаров і йому подібні?
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20.09.2022 19:39 Відповісти
А еще убили 23 мента. Это просто была бойня толпы с толпой. Без всякой политики. В таких условиях это произошло бы везде, даже в "цивилизованном" мире.
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20.09.2022 19:46 Відповісти
Не бреши ‼️Там зверствовали рашистские гебнявые , руководившие татаровым Смирновым, портновым и всей бандой ОПЗЖ
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20.09.2022 19:54 Відповісти
Конечно были те которые дергали за нитки, но люди просто люди, и менты и майдановцы.

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20.09.2022 20:01 Відповісти
Anton, а потім ти будеш дивуватися, за що тебе депортували в Мурманск?
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20.09.2022 20:06 Відповісти
Дуже гівняне намагання відокремити москакалів від сволоти з беркуту.
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20.09.2022 19:46 Відповісти
А будинок Профспілок де був склад ліків Майдану і поранені- штурмували і спалили мєнти під керівництвом чоловіка Верещучки.
Є у Зєлі хоч хтось в команді не з поплічників ригів януковича-портнова?
Досі цікаво що примушує тих хто процшов Майдан, голосувати за Зе...
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20.09.2022 19:47 Відповісти
Кому-то нужна была бойня. Начался резкий всплеск насилия уже после того как Ярош вместе с "зарубежными партнерами" договорился об уходе Яныка. Это банально могли быть орлы Тягнибока или с той же вероятностью могли быть русские.
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20.09.2022 19:55 Відповісти
Не вірю жодному її слову, для чого взагалі це зараз, щоб у людей, одурманених війною, не було можливості адекватно відреагувати на цю статтю, людей цинічно вбивали, снайпера, пострілами в шию, поранених добивали, людей які намагалися допомогти пораненим, також убивали, людей ще продовжували убивати навіть після того як усе було закінчено, і ці люди не були небезпечними. Скажу прямо, як би, ті хто прийшов на місце яника, не були у цьому замішані, справа була б давно розслідувана.
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20.09.2022 20:22 Відповісти
Поки до влади не прийде проукраїнська сила (а такі на усіх минулих виборах ледве долали 5% бар'єр), жодна справа проти вати не буде доведене до справедливого рішення.
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20.09.2022 20:55 Відповісти
Нужна партия настоящих патриотов прошедших КОШМАРЫ и Ужасы ВОЙНЫ, которые уже не будут продаваться олигархату и сопли жевать , а действовать решительно ‼️

проукраинские после Майдана от "свободы" прокурор Махницкий , оказался НЕГОДЯЕМ и НЕ СДЕЛАЛ НИ ХРЕНА ! Аваков первым долгом УБИЛ настоящего патриота Сашка Белого , а потом продался Каламойше
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20.09.2022 21:41 Відповісти
Украинские милиционеры??? Российские убийцы переоделись в форму милиционеров и убивали Украинцев. А все повесили на овоща Януковича и на Беркут.
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20.09.2022 21:08 Відповісти
Я був раніше думки що це робилиакож і росіяни, але я доверяю Евгенії Закревськой.
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20.09.2022 21:53 Відповісти
верно всё заявила.
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21.09.2022 03:41 Відповісти
 
 