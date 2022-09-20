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Гутерріш на сесії Генасамблеї ООН закликав не заважати експорту добрив з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш у виступі на сесії Генеральної асамблеї організації в Нью-Йорку назвав корабель, який транспортував українське зерно до Африки, символом того, що світ може досягти за умов спільних дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Гутерріш мав на увазі MV Brave Commander, який наприкінці серпня доставив на Африканський Ріг 23 тисячі тонн пшениці в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.

"Дехто може назвати це дивом на морі. Насправді це багатостороння дипломатія в дії", - додав Гутерріш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експортна географія України майже повернулася до стану на 24 лютого, але завантаження портів не досягло ще й половини норми, - МЗС

Він нагадав, що ініціатива, в рамках якої РФ розблокувала порти України, відкрила шлях для безпечного плавання десятків суден з українським продовольством.

Разом з тим, потрібні дії для стабілізації світового ринку добрив.

"Важливо продовжувати усувати всі перешкоди, що залишилися для експорту російських добрив і їх інгредієнтів, включаючи аміак. Ця продукція не підпадає під санкції - і ми досягаємо прогресу в усуненні непрямих наслідків", - сказав він.

"Якщо зараз не вжити заходів, глобальний дефіцит добрив швидко перетвориться на глобальний дефіцит продовольства", - попередив Гутерріш.

Також читайте: У Нью-Йорку стартують дебати 77-ї сесії Генасамблеї ООН

Нагадаємо, за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС перед початком Генасамблеї ООН високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС не запроваджував жодних санкцій на поставки на зовнішні ринки продовольства та добрив російського виробництва, але міжнародні ринкові оператори, залучені до таких поставок, самі не хочуть мати справу з країною, яка вбиває і викрадає мирне населення у сусідній країні та провокує глобальну продовольчу кризу.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+47
купленый *****
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20.09.2022 17:31
+32
Йди на йух, старий пень
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20.09.2022 17:32
+25
Я надеюсь, все в Украине понимают, шо аммиакопровод гораздо опаснее, чем газо- и нефрепроводы в случае попадания русской ракеты или диверсии.
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20.09.2022 17:33
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купленый *****
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20.09.2022 17:31 Відповісти
Рідор із підорів підор!!!!!
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20.09.2022 18:15 Відповісти
Ще одна ссучена істота продалася оркам.
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20.09.2022 18:22 Відповісти
Йди на йух, старий пень
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20.09.2022 17:32 Відповісти
Гандон.
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20.09.2022 17:33 Відповісти
Пора выходить из оон по моральным и этическим причинам. Хватит терпеть унижения от продажных уродов.
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20.09.2022 17:33 Відповісти
спі спокойно, дорогой таваріщ...
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20.09.2022 17:33 Відповісти
Я надеюсь, все в Украине понимают, шо аммиакопровод гораздо опаснее, чем газо- и нефрепроводы в случае попадания русской ракеты или диверсии.
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20.09.2022 17:33 Відповісти
Главное что бы это понимал один небритый хрипатый поц.Ермак может убедить его в обратном.
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20.09.2022 17:48 Відповісти
Антоха, скільки ***** тобі платить?
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20.09.2022 17:34 Відповісти
No money involved. They just sleep together. And enter each other's back door.
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20.09.2022 17:36 Відповісти
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20.09.2022 17:44 Відповісти
ось вона правда - будь-яка дія рашки тепер розглядається тільки як жест доброї волі, як праця на стабілізацію чого завгодно.., думаю, що скоро ми та наша боротьба будемо заважати миру у всьому світі...
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20.09.2022 17:34 Відповісти
It's clear as a day now that Hitler would have a chance of winning WWII with this kind of people around back then. Just kill the people in one part of the world, but please provide some VW cars or some looted stuff to the other part of the world so they don't die. This is so fucked up on so many levels.
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20.09.2022 17:34 Відповісти
Через Грузію в РФ йдуть нескінченні потоки товарів: на кордонах затори з фур. Відео
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/cherez-gruziyu-v-rf-jdut-neskinchenni-potoki-tovariv-na-kordonah-vishikuvalisya-probki-z-fur-video.htm
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20.09.2022 17:35 Відповісти
ООН - самая бесполезная и импотентная организация. Что-то типа клуба любителей хомячков.
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20.09.2022 17:36 Відповісти
Цей генсек та його застаріла кончена організація не можуть забезпечити мету, заради якої ця організація була створена. Май повагу до себе або реформуй її, викинувши звідти рашистську недоімперію, або звільняйся
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20.09.2022 17:36 Відповісти
ух тыжка...
ініціатива, в рамках якої РФ розблокувала порти України, відкрила шлях для безпечного плавання десятків суден з українським продовольством. ... - цитата
а какая ж ****** их заблокировала??? не святаяраха часом???? это напомнить гутеришка не желает?
совсем попутал причины и последствия ???
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20.09.2022 17:37 Відповісти
В ООН Всі куплені, всі і все там продається . Нікому не потрібна організація, користі ніякої. Одні збитки
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20.09.2022 17:38 Відповісти
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20.09.2022 17:39 Відповісти
кремлевская подстилка по методичке ***** все мечтает устроить Анкару-5 по фомлуле Штаны-маера...
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20.09.2022 17:42 Відповісти
Можем выслать тебе 200тых орков, лучшее удобрение от ЗСУ!!
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20.09.2022 17:42 Відповісти
а этот придурошный португальский левак социалист все о своем, нах ты там нужен, импотент
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20.09.2022 17:43 Відповісти
Российский военный корабль это в ту сторону--->
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20.09.2022 17:44 Відповісти
старий імпотент, йди *****!
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20.09.2022 17:44 Відповісти
Тот ещё старый засранец ...
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20.09.2022 17:44 Відповісти
Все международные организации спонсировались рашкой все эти годы. Многие партии, политики, журналисты, лидеры общественных мнений Европы и мира, тоже получали кэш от русни. Русня продвигала в премьеры и президенты своих людей. Вот сейчас мир и пожинает плоды.
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20.09.2022 17:46 Відповісти
Судячи з останніх виборів, Україна не є винятком із цих країн.
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20.09.2022 17:49 Відповісти
Судячи з риторики Банкової, гундос вже накинув оком на місце Гутерріша.
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20.09.2022 17:46 Відповісти
А мир в лице ООН может не только о жратве для африканцев подумать, но и о жизнях украинцев? ООН не в курсе, что в Украине война. Причем член СовБеза ООН напала на другого члена СовБеза ООН. Из пяти стран-членов две воюют. Пох..р всем, главное пожрать.
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20.09.2022 17:48 Відповісти
Треба якусь "рвотну" мікстуру назвати "Гутерріш"...
Або презервативи...
"Бренд" вже розкручений.
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20.09.2022 17:48 Відповісти
Експорт добрив з рашки йде з двадцять четвертого лютого...Удобрили вже київську,сумську,чернігівську та харківську області...Зараз удобряють херсонську,але враховуючи що там і так чорноземи то скоро їх звідтам випердолять удобряти їнші місця...
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20.09.2022 17:52 Відповісти
рашистський членосос в ООН називався "Гутерірш" Поки не будуть звільнені всі до єдиного захисники "Азову" Гутєрріш разом з рашистом (будет кушайт с.с с с-"сало?" "Сало найн- салу,,,а"
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20.09.2022 17:52 Відповісти
Какая же это блевотная организация ОН . Просто .здец!
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20.09.2022 17:58 Відповісти
дело не в организации - а в ее гнилом, купленном кацапскими наркодилерами - руководстве
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20.09.2022 18:05 Відповісти
старий підер
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20.09.2022 18:11 Відповісти
От гандурас, а не хочеш закликати кацапів піти з України за їхнім кораблем, щоб не вбивали наших людей????????
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20.09.2022 18:12 Відповісти
Просто пішов на йух,старий мудак.
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20.09.2022 18:17 Відповісти
Його заяву "не заважайте експорту добрив з рф" слід розуміти "допоможіть рашці заробити грошей на нові ракети"
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20.09.2022 18:18 Відповісти
вибл*док, що б до твоїх дітей "русській мір" прийшов, в усій красі.
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20.09.2022 18:19 Відповісти
Ну промови антоніу гутерріша це вже квіточки... ягідка- хто висунув цього "лідера **********" на посаду))

Совбез ООН выдвинул гутерриша на пост генсека

ЧЕТВЕР 06 ЖОВТНЯ 2016 20:53

Совет безопасности ООН единогласно поддержал кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша на пост генерального секретаря организации, передает Reuters.

Цікаво, президент Байден тоді був віце-президентом, а в Україні був 2 рік війни... домовленість була із путіним та Китаєм.

Цікаво, від Байдена буде заява про промовам гутерріша?!)

А CNN не хоче показати реакцію на обличчях представників G7?!)) Ох на керували...
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20.09.2022 18:29 Відповісти
Все йшло до великої війни, такими домовленостями путін перевіряв Захід, а Китай це бачив... що там по F-16?))
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20.09.2022 18:44 Відповісти
да пішов ти ***** старий підор, про наших полонених краще турбуйся гандон
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20.09.2022 18:31 Відповісти
Guterres, there is a mechanical contraceptive used to prevent unwanted pregnancy and sexually transmitted diseases!
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20.09.2022 18:35 Відповісти
старик Козлодоев устал и желает в сортир ))
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20.09.2022 18:40 Відповісти
Этот старпёр желает в наблюдательный совет лукойла или роснефти
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20.09.2022 18:46 Відповісти
ЗСУ вже заготували більше 50000 російських добрив. Якщо потрібен їх експорт - можемо організувати!
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20.09.2022 19:10 Відповісти
гундареш виявився ще то гундереш...
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20.09.2022 19:25 Відповісти
***, воно хто Секретар ООН чи " рЄшала" ***** ?
якщо рЄшала, то хай його і проРішають по-скорому
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20.09.2022 19:26 Відповісти
Вдавися аміаком, падло
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20.09.2022 19:26 Відповісти
Гутерриш, ПШНХ!!!
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20.09.2022 20:22 Відповісти
*******!!! *********!!!
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20.09.2022 21:19 Відповісти
Шо то не поспішають возити добрива, бо як платити будуть і через кого.
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20.09.2022 21:50 Відповісти
Дайте йому Віагру!
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20.09.2022 21:58 Відповісти
...і замкніть в одній спальні з Олєжулькою Ляшком.
До речі, щось ніц не чутно ні Олжульки, ні про нього. З чого б то?..
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20.09.2022 23:28 Відповісти


Таки так, не чутно.

Думаю, що вони одразу з'являться після перемоги. Будуть відкривати новий політичний сезон.
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21.09.2022 00:01 Відповісти
 
 