Гутерріш на сесії Генасамблеї ООН закликав не заважати експорту добрив з РФ
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Генсек ООН Антоніу Гутерріш у виступі на сесії Генеральної асамблеї організації в Нью-Йорку назвав корабель, який транспортував українське зерно до Африки, символом того, що світ може досягти за умов спільних дій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Гутерріш мав на увазі MV Brave Commander, який наприкінці серпня доставив на Африканський Ріг 23 тисячі тонн пшениці в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.
"Дехто може назвати це дивом на морі. Насправді це багатостороння дипломатія в дії", - додав Гутерріш.
Він нагадав, що ініціатива, в рамках якої РФ розблокувала порти України, відкрила шлях для безпечного плавання десятків суден з українським продовольством.
Разом з тим, потрібні дії для стабілізації світового ринку добрив.
"Важливо продовжувати усувати всі перешкоди, що залишилися для експорту російських добрив і їх інгредієнтів, включаючи аміак. Ця продукція не підпадає під санкції - і ми досягаємо прогресу в усуненні непрямих наслідків", - сказав він.
"Якщо зараз не вжити заходів, глобальний дефіцит добрив швидко перетвориться на глобальний дефіцит продовольства", - попередив Гутерріш.
Нагадаємо, за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС перед початком Генасамблеї ООН високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС не запроваджував жодних санкцій на поставки на зовнішні ринки продовольства та добрив російського виробництва, але міжнародні ринкові оператори, залучені до таких поставок, самі не хочуть мати справу з країною, яка вбиває і викрадає мирне населення у сусідній країні та провокує глобальну продовольчу кризу.
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https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/cherez-gruziyu-v-rf-jdut-neskinchenni-potoki-tovariv-na-kordonah-vishikuvalisya-probki-z-fur-video.htm
ініціатива, в рамках якої РФ розблокувала порти України, відкрила шлях для безпечного плавання десятків суден з українським продовольством. ... - цитата
а какая ж ****** их заблокировала??? не святаяраха часом???? это напомнить гутеришка не желает?
совсем попутал причины и последствия ???
Або презервативи...
"Бренд" вже розкручений.
Совбез ООН выдвинул гутерриша на пост генсека
ЧЕТВЕР 06 ЖОВТНЯ 2016 20:53
Совет безопасности ООН единогласно поддержал кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша на пост генерального секретаря организации, передает Reuters.
Цікаво, президент Байден тоді був віце-президентом, а в Україні був 2 рік війни... домовленість була із путіним та Китаєм.
Цікаво, від Байдена буде заява про промовам гутерріша?!)
А CNN не хоче показати реакцію на обличчях представників G7?!)) Ох на керували...
якщо рЄшала, то хай його і проРішають по-скорому
До речі, щось ніц не чутно ні Олжульки, ні про нього. З чого б то?..
Таки так, не чутно.
Думаю, що вони одразу з'являться після перемоги. Будуть відкривати новий політичний сезон.