УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12596 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
2 936 14
НКРЕКП (411) сонячна енергетика (46)

Інвестори в "зелену" енергетику закликають НКРЕКП забезпечити відшкодування протиправних штрафів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

енергетика,зелена

Інвестори у відновлювану енергетику України закликали Національну комісію з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) забезпечити відшкодування протиправно нарахованих штрафів підприємствам зеленої енергетики, які нараховувались з початку 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному зверненні галузевих асоціацій відновлюваної енергетики до голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

Як зазначається, 8 вересня Верховний суд України у справі No 640/4069/21 визнав незаконним застосування дискримінаційної по відношенню до підприємств зеленої енергетики формули розрахунку небалансів, яка робила їх фінансово відповідальними за неефективну торгівельну діяльність іншого субєкта господарювання – ДП "Гарантований покупець".

"Просимо забезпечити відшкодування шкоди, якої зазнали виробники ВДЕ внаслідок оплати частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії "Гарантованого покупця", розрахованої за формулою, передбаченою постановою НКРЕКП від 15.01.2021 No46, що була визнана постановою Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі No 640/4069/21 протиправною", - заявляють інвестори.

Також вони попросили НКРЕКП забезпечити перегляд формули розрахунку частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії Гарантованого покупця з урахуванням висновків щодо застосування норм Закону України "Про ринок електричної енергії", викладених у постанові Верховного Суду.

Як повідомлялося, 8 вересня Верховний суд визнав незаконною і скасував формулу обчислення небалансів, яка покладала відповідальність на підприємства "зеленої" енергетики за те, що ДП "Гарантований покупець" неефективно торгує електроенергією. Відповідно до рішення суду від 8 вересня, розрахунок небалансів має проводитись за старою формулою, яка не враховує похибки торгової стратегії Гарантованого покупця. Враховуючи рішення суду, Українська асоціація відновлюваної енергетики переконана, що обсяги часток відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії Гарантованого покупця, визначені з використанням незаконної формули, мають бути перераховані.

Асоціація сонячної енергетики України (АСЕУ), Українська асоціація відновлюваної енергетики, Українська Вітроенергетична Асоціація - УВЕА, EUEA/Європейсько-Українське Енергетичне Агентство, які об’єднують понад 90% ринку відновлюваної електроенергетики України, звернулися до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Н К Р Е К П) щодо питання відшкодування частки небалансів Гарантованого покупця з боку виробників ВДЕ що виникають у зв’язку з постановою Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі No 640/4069/21. З огляду на це, з метою упорядкування діяльності балансуючої групи Гарантованого покупця, забезпечення законності діяльності НКРЕКП та мінімізації шкоди виробникам ВДЕ асоціації звернулись з проханням:

1️⃣ забезпечити перегляд формули розрахунку частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця з урахуванням висновків щодо застосування норм Закону України "Про ринок електричної енергії", викладених у постанові Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі No 640/4069/21;

2️⃣ забезпечити відшкодування шкоди, якої зазнали виробники ВДЕ внаслідок оплати частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця, розрахованої за формулою, передбаченою постановою НКРЕКП від 15.01.2021 No46, що була визнана постановою Верховного Суду України від 08.09.2022 у справі No 640/4069/21 протиправною;

📌 Повний текст звернення доступний до ознайомлення у прикріплених фото.

Інвестори в зелену енергетику закликають НКРЕКП забезпечити відшкодування протиправних штрафів 01
Інвестори в зелену енергетику закликають НКРЕКП забезпечити відшкодування протиправних штрафів 02

Інвестори в зелену енергетику закликають НКРЕКП забезпечити відшкодування протиправних штрафів 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
Те що в Україні йде війна-нікого не хвилює.Віддай нам "наше ",а далі як хочеш.І це на фоні підготовки кацапами референдумів.Всі гроші на виконання постанов судів ідуть з бюджету України,як я розумію.
показати весь коментар
20.09.2022 18:02
+1
це Ви про Беню, який кожного місяця з бюджету України забирає по 4-5 мільярдів гривень, які йому простила влада, а які він виграв у татаровського суда?
показати весь коментар
20.09.2022 18:54
+1
а чим заміните ті меговати, які виробляє "зелена енергетика" російським вугіллям чи російським газом?
показати весь коментар
20.09.2022 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
відшкодуйте їм що не можуть два рази продати одну і ту саму електрику
відшкодуйте їм все.
показати весь коментар
20.09.2022 17:48 Відповісти
Те що в Україні йде війна-нікого не хвилює.Віддай нам "наше ",а далі як хочеш.І це на фоні підготовки кацапами референдумів.Всі гроші на виконання постанов судів ідуть з бюджету України,як я розумію.
показати весь коментар
20.09.2022 18:02 Відповісти
це Ви про Беню, який кожного місяця з бюджету України забирає по 4-5 мільярдів гривень, які йому простила влада, а які він виграв у татаровського суда?
показати весь коментар
20.09.2022 18:54 Відповісти
Везде в мире платят за небалансы. Тем более "зиленая енергетика". Сонце и ветер есть-шуруют электрику, которая может и не нужна, вечером здулись-включай ТЭС, утром выключай ТЭС..
показати весь коментар
20.09.2022 18:07 Відповісти
Запихніть ті сонячні панелі собі в дупу! За лайно яке не виробляє ефективно ел.енергію ще й платити втридорога? "Інвестори" №обані! Всрані ділки що вирішили нажитися на державі!
показати весь коментар
20.09.2022 18:19 Відповісти
а чим заміните ті меговати, які виробляє "зелена енергетика" російським вугіллям чи російським газом?
показати весь коментар
20.09.2022 18:56 Відповісти
1. Падіння споживання значно менше ніж уся так звана "зелена енергетика". 2. Ще немає досвіду, що безпечніше переробляти і зберігати використаний уран (а це мізер) і гори старих сонячних панелей, бо вони ще не так давно працюють, але прийде час, коли їх будуть масово викидати. 3. Тим більш їх виробництво зовсім не екологічне. 4. Сама "зелена", це енергія гідроелектростанцій, і дешева, але вони чомусь не рахуються "зеленими". 5. І майже не будують вітряки, як у Європі, бо ставити панелі на родючій землі, яку брали як землю селянського призначення, в наші часи повне безглуздя та злочин. 6. І вітряки потребують реальних вкладень, вони займають мало території, але це доволі капітальна споруда і навантаження на неї сильні і працює цілодобово, а зараз час аферистів, які швидко вклали, відбили гроші, добре заробили і втекли, бо демонтувати ці китайські б/в сонячні панелі та перевозити кудись дорожче ніж кинути.
показати весь коментар
20.09.2022 19:30 Відповісти
І це все? А де вредність від сонячних модуоів, шо вони викидають в повітря двоокису сірки, оксидів азоту і зольного пилу? Жарт звичайно, бо вони не роблять ніяких викидів і виробляють енергію від сонця і не потребують спалення вугілля чи газу. А Ви бачили "сонячний модуль (батарею)"?Що в ньому потрібно переробляти? Сонячна батарея складається з алюмінієвої рами, загартованого скла, двох герметиків (EVA), сонячної панелі, задньої кришки, розподільної коробки.А що, цвітний метал на лом вже не приймають? Скло не приймають? Не говоріть неправди, бо ніколи сільхозугіддя не аикористовуються під СЕС. Під СЕС виділяються неродючі землі і як правило несанкіоновані сміттєзвалища і чанарники, які потім приводяться до ладу. А ще маєте знати, що міні СЕС будуються на дахах будинків, на дахах підприємств, АЗС та інших спорудах.
показати весь коментар
21.09.2022 00:09 Відповісти
Основний елемент, який виробляє електроенергію, забули, а саме кремній. Вилучений та оброблений кремній йде на виготовлення 6-дюймових монокристалічних злитків та пластин з ефективністю всього 20,05%. Але це за новітньою технологією, яка впроваджується у Південній Кореї. Землі відводяться у нас сільськогосподарські, це доведений факт. Баригам від цього бізнесу не до доведення ладу на забрудненій землі. Стосовно дахів, то в жилих районах важко розмістити їх на дахах, щоб була можливість їх ремонту. І це теж не вигідно для тих хто хоче швидко зрубити грошей на цій темі. Подивіться знімки ******** західних міст з літака, панелі є дуже рідко і користі від них дуже мало. А стосовно інших пунктів ви згодні.
показати весь коментар
21.09.2022 02:26 Відповісти
НЕ ПИ...ДИ,демагог!

в Україні є резерви.Зокрема в ядерній енергетиці..

Та й промисловість втрачена на третину.
показати весь коментар
20.09.2022 22:38 Відповісти
Тупорила совкова вата навіть не розуміє, що немає сенсу вигравати військовий битву, якщо буде програна війна за планету.
Для дебілів головне спровадити дитину у школу, нажертися, подивитися квартал95 і щоб усік виграв у бокс...
показати весь коментар
20.09.2022 21:01 Відповісти
панове "зеленоенергетики"!..

перекладаю Загальновідоме " в Україні зараз форсмажор" на зрозумілішу вам мову:/

ПНХ!!
показати весь коментар
20.09.2022 22:35 Відповісти
А форсмажор розповсюджується тільки на "зелену енергетику"? А прості громадяни, які повірили "слугам" і взяли кредити для побудови мінві СЕС, то де їм брати гроші, щоб повертати кретити? Там є "форсмажор"? Для Бені, фрташа, новінського,ахметова, пінчука "форсмажора" немає? А чому така вибірковість?
показати весь коментар
21.09.2022 00:12 Відповісти
Так, бо основну енергію на порядок дешевшу дають АЕС та ГЕС, а маневровні потужності ТЕС.
показати весь коментар
21.09.2022 02:29 Відповісти
 
 