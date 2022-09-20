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В Україні запрацював вебресурс з інформацією про виживання в умовах війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

біженці

Платформа із різноманітним контентом, до розробки якої доєдналися ПРООН та ЄС, доступна для людей з інвалідністю та людей старшого віку.

Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на портал Громадський простір

Як зазначається, на новому вебсайті, що працює для інформування постраждалих від війни українців, представлено інформацію про правила перетину кордону, порядок отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), можливості отримання гуманітарної допомоги та психологічної підтримки під час війни, поради щодо пошуку освітніх можливостей та роботи тощо. Інформація стане корисною як для біженців, так і для внутрішньо переміщених осіб та людей, що не переїздили та залишаються у своїх областях.

Як повідомляє у вівторок відділ комунікацій Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні та сайт Національної асамблеї людей з інвалідністю України, ПРООН та Європейський Союз підтримали запуск цього вебресурсу, максимально адаптованого до потреб людей з інвалідністю та людей старшого віку.

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"Вебсайт, запущений за підтримки наших партнерів із Представництва ЄС в Україні, неодмінно буде надійним вказівником та джерелом критично важливої інформації для всіх, а особливо – для людей з інвалідністю та людей старшого віку", – сказала в.о. постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані.

Сайт розташований за адресою https://dopomoha-info.org.ua/

Автор: Анастасія Потіха
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моют бабло аж гай шумит...
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20.09.2022 18:28 Відповісти
Лучше пізно чим ніколи...

Громадянський захист як такий знищили.

Тепер
"лікар онлайн"

"сховище на вебресурсі"...
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20.09.2022 20:19 Відповісти
Багато людей, що втратили житло, зараз живуть в адміністративних будівлях, та аварійних гуртожитках.
Але звісно, черговий дебільний застосунок, набагато важливіша справа!
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20.09.2022 18:33 Відповісти
аха..інваліди аж побіжать до кордону..треба вивчати правила перетину, бо може в нього тон зо 200 наліком євро під інвалідним візочком або у памперсі
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20.09.2022 19:58 Відповісти
о да... полезен очень, особенно на руинах дома или в подвале, без воды, электрики и интернета...
и для пенсионеров и инвалидов, без лекарств и даже без простых кнопочных телефонов...
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20.09.2022 18:40 Відповісти
рецепти шашличків там є ?
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20.09.2022 18:55 Відповісти
Гниды бабло пилят
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20.09.2022 20:18 Відповісти
 
 