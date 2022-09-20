УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12912 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
1 420 5
НАТО (5130) Столтенберг Єнс (1343) псевдореферендум (181)

НАТО також не визнає псевдореферендуми на захоплених Росією територіях України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Псевдореферендуми окупантів в Україні не мають жодної легітимності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг написав у Twitter.

"Псевдореферендуми не мають ніякої легітимності й не змінюють характеру агресивної війни Росії проти України. Це – подальша ескалація в путінській війні. Міжнародна спільнота має засудити таке кричуще порушення міжнародного права й посилити підтримку України", – заявив генсек.

Також читайте: Шольц засудив наміри РФ провести псевдореферендуми на окупованих територіях України

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Референдуми, проведені на окупованих територіях окупантами, не мають ніякої юридичної сили.
показати весь коментар
20.09.2022 19:42 Відповісти
Та ніхто його не визнає, навіть так звані союзнички рашкостану.
показати весь коментар
20.09.2022 19:42 Відповісти
Нехай про плани узаконення чогось через референдуми на окупованій озброєними захопниками терміново - через дві доби !!! - свому лікарю розкаже
Може той - лікар - йому правильний діагноз - вкаже
показати весь коментар
20.09.2022 21:53 Відповісти
оккупация,и прочие действия в Ukraine,это военные преступления хунты-бвндита с болот мацковии. Режим сдерживания-Толстые гиниралы НАТЫ неосознают опастности подворотни кремля
показати весь коментар
21.09.2022 00:14 Відповісти
 
 