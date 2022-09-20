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"Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани РФ щодо псевдореферендумів і "воєнний" закон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс

У Європейському Союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

Про це розповів високопоставлений європейський чиновник з Нью-Йорка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Для мене це означає нервозність у Москві, як я думаю, через відкат на фронті. Що стосується "референдуму", то це витає в повітрі вже тижнями, і зрештою вони спробують це зробити, намагаючись досягти хоч якогось успіху, який у будь-якому разі законним не буде. Це те, як я це розумію", - сказав він.

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Що стосується оголошення можливих санкцій для РФ, як і подальшої військової допомоги для України, високопосадовець повідомив, що ЄС "продовжує співпрацювати зі США, Великою Британією, Японією та іншими". "Я не очікую оголошень тут, у Нью-Йорку, але буде засідання Європейської ради в жовтні, де буде просування з питань і санкцій, і військової підтримки", - додав він.

У понеділок депутати Держдуми одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
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Топ коментарі
+32
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20.09.2022 20:22
+9
Нам сообщают инсайд, что обращение путина задерживается из-за того, что он забыл чемодан с говном в туалете. https://t.me/box_of_pandora/22616
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20.09.2022 20:27
+6
Кацали вже публікують карту нового кордону росії від сьогодні))) Але ми то знаємо, що ми їм по губам поводимо та розмажемо, а не такий кордон)
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20.09.2022 20:30
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20.09.2022 20:22 Відповісти
Свастика в центре получается все равно
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20.09.2022 20:45 Відповісти
варіант вижити єдиний
НЕ ПОПАДАТИ ДО ЛАВ ТИХ, КОГО ОПИТУЮТЬ
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20.09.2022 20:46 Відповісти
Диаграмма бессмысленности кацапского жития.
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20.09.2022 20:49 Відповісти
Нам сообщают инсайд, что обращение путина задерживается из-за того, что он забыл чемодан с говном в туалете. https://t.me/box_of_pandora/22616
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20.09.2022 20:27 Відповісти
ЖАХ ЯКИЙ!
а може не з лайном путі?
а може лише з червоною кнопкою?
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20.09.2022 20:48 Відповісти
пыня в угаре думает что по-пацански, как в 90-е, нагнет весь мир. вот что значит изоляция годами - вообще не отдупляет где парассия и где мир
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20.09.2022 20:27 Відповісти
Такой он и есть - урла подворотная, шкет питерский. Обиженный, одним словом.
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20.09.2022 21:16 Відповісти
"Какая агрэссивная собака!" (с)
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20.09.2022 20:30 Відповісти
Кацали вже публікують карту нового кордону росії від сьогодні))) Але ми то знаємо, що ми їм по губам поводимо та розмажемо, а не такий кордон)
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20.09.2022 20:30 Відповісти
для лохов на чукотке замануха) средняя полоса и центр не поведется добровольно посему будут загонять в мобилизацию статьями УК, после чего полками будут сдаваться... пыня идиот
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20.09.2022 20:43 Відповісти
потрібно зебілу подякувати
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20.09.2022 20:47 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Але, де ж ми їх усіх хоронити будемо?!
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20.09.2022 21:18 Відповісти
Щоб не передавати Беню до США Зеля визнає референдуми.
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20.09.2022 20:38 Відповісти
Пам'ятайте, коли військові Katsap мали 3-денний план, потім 30-денний план, потім 60, потім 120, 15 листопада( ), а тепер відкрита паніка / «без паніки»
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20.09.2022 20:42 Відповісти
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20.09.2022 20:45 Відповісти
х@йло нічого не моде зробити з зсу то займається різною х@йнею
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20.09.2022 21:08 Відповісти
Конає, бісяра, смикається у зашморгу, то - добре, болючише йому виходить. Я си тішу))
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20.09.2022 21:24 Відповісти
Скорее раздувают ПУЗЫРЬ ВОЙНЫ И КОНФРОНТАЦИИ....

Интересно как треснет этот пузырь.?..либо сразу дворцовый заговор...либо новый виток войны,снова поражение и лишь после этого.... дворцовый заговор))))
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20.09.2022 21:27 Відповісти
 
 