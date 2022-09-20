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Окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ, вибухів у Дніпрі не було, - облрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Протягом доби російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдень окупанти з артилерії вдарили по Великомихайлівській громаді, що в Синельниківському районі. А надвечір поцілили по Великій Костромці, що у Криворізькому районі. Близько 19 години вечора ворог поцілив з "Градів" по Марганецькій ТГ, що в Нікопольському районі. Без жертв, без руйнувань", - написав голова облради.

Лукашук зауважив, що звуки, які ввечері чули люди у передмісті Дніпра, – це грім. Він пролунав одночасно з сигналом тривоги, який увімкнули через ракетну загрозу зі сторони Донеччини.

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Автор: Володимир Янченко
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Фирменный стиль Путла: с опозданием показывать обращение, записанное пару дней назад. "И пусть весь мир подождет, а я покайфую, как они напрягаются". *****, что тут еще скажешь? Бункерные деды сейчас решают: какой именно вариант показать: жесткий или средний?
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20.09.2022 20:45 Відповісти
 
 