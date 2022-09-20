Окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та РСЗВ, вибухів у Дніпрі не було, - облрада

Протягом доби російські окупанти тричі обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдень окупанти з артилерії вдарили по Великомихайлівській громаді, що в Синельниківському районі. А надвечір поцілили по Великій Костромці, що у Криворізькому районі. Близько 19 години вечора ворог поцілив з "Градів" по Марганецькій ТГ, що в Нікопольському районі. Без жертв, без руйнувань", - написав голова облради.

Лукашук зауважив, що звуки, які ввечері чули люди у передмісті Дніпра, – це грім. Він пролунав одночасно з сигналом тривоги, який увімкнули через ракетну загрозу зі сторони Донеччини.

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