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Франція (1969) Макрон Емманюель (1053) псевдореферендум (181)

Макрон про російські псевдореферендуми на окупованих територіях: "Цинізм та провокація"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував наміри Росії провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх "провокацією" і "цинізмом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

"Це ще одна провокація, яка, на наш погляд, не матиме жодних наслідків для нашої позиції: Росія повинна піти з території України та дотримуватися визнаних кордонів", – наголосив французький президент.

"Організація референдумів на територіях, які постраждали від бомбардувань, де люди були змушені тікати, є ознакою цинізму", – додав він.

Також читайте: Міжнародна спільнота не визнає результатів російських псевдореферендумів на території України, - Шольц

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Нам как то насрать что там рашка будет за рехверендумы выдумывать. Главное чтобы не остановилось наше наступление и никто из наших партенеров не начал давить на Украину вынуждая к переговорам с московскими нацистами
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20.09.2022 20:49
+14
макроша, шо таке?
а подзвонити?

ти шо, справді обідився??
то путя ж не хотів тебе образити, не плач!
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20.09.2022 20:51
+9
ЕС вырастили орка в кремле а теперь удивляются откуда оно взялось...
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20.09.2022 21:05
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Нам как то насрать что там рашка будет за рехверендумы выдумывать. Главное чтобы не остановилось наше наступление и никто из наших партенеров не начал давить на Украину вынуждая к переговорам с московскими нацистами
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20.09.2022 20:49 Відповісти
Нужны огнеметы, чтобы массово утилизировать зомбимобиков)))
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20.09.2022 20:51 Відповісти
Українці не бажають ніяких переговорів.
Ми боремося за свою свободу,нам допомагають друзі.
У наших бійців сильна мотивація,вони незламні.
Наша громада допомагає армії,чим може.
Тільки на полі бою доказуємо свою перевагу і чавимо ворога далі...
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20.09.2022 21:27 Відповісти
макроша, шо таке?
а подзвонити?

ти шо, справді обідився??
то путя ж не хотів тебе образити, не плач!
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20.09.2022 20:51 Відповісти
Та дзвонив але пуйло нє соізволіл відповісти.
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20.09.2022 21:00 Відповісти
Даже не верится, что такой человек, как макарон мог стать президентом великой некогда нации. Теперь эта некогда великая нация погибает от засилья зверушек со всех континентов.
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20.09.2022 21:15 Відповісти
"Засилие зверушек" началось уже давно перед приходом Макрона. У французов кореннные жители бывших колоний Франции считаетс такими же французами как коренные французы. Потому в Франции полно алжирцев, марокканцев и виетнамцев. Просто теперь понаехали ещё и создали критическую массу.
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20.09.2022 21:32 Відповісти
Потому среди первоклассников а этом году такмало лиц коренной французской национальности.
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20.09.2022 23:08 Відповісти
Как то так. Теперь в массе добавились пришельцы из всяких Нигерий и Пакистан, которые приплыли в надувных лодках через Средиземное море.
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20.09.2022 23:16 Відповісти
Пройшовся і проїхався по частині Франції-ніде ознак смерті нації не помітив.Люди привітні,при зустрічі можуть просто привітатися."Звєрушкі" з усіх континентів прекрасно себе почувають і поважають руки,які їм дають жити,працювати і не відчувати турбот.Ця "погібающая" нація дуже турботливо, по богатому, зустріла і приголубила наших біженців з України.Крім грошей на картку,медичної страховки-2 рази на тиждень, саме громадяни Франції ,дають всім біженцям, безплатно, гуманітарну допомогу....
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20.09.2022 22:00 Відповісти
Рад за вас. И за макарона тоже. пасибо зверушкам, не дадут Франции пропасть.
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20.09.2022 23:06 Відповісти
макарон лучше бы оружия отсыпал а не философствовал с пыней по полтора часа по телефону лягушатник хренов
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20.09.2022 20:52 Відповісти
Он это я надеюсь,Путлеру по телефону обьяснил???
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20.09.2022 20:56 Відповісти
Куйло не взяло трубку.
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20.09.2022 20:58 Відповісти
Тут не цинизм, а повышение ставок от Путина. Мол если дальше пойдете отвоевывать, то мы будем считать это нападением на россию.

А вот как Европа в этой новой ситуации будет себя вести, большой вопрос. Даст ли Европа необходимое вооружение Украине для деоккупации, это большой вопрос и проверка на прочность.
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20.09.2022 20:58 Відповісти
Как погодка в москве?
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20.09.2022 21:01 Відповісти
умнющий рома в Англии окопался, судя по флагу....хотя может и троляка мезкая раз пыня с большой буквы, то троляка...и идет нах
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20.09.2022 21:08 Відповісти
Таваріщ майор, скрепя сєрдце, смог заставіть сєбя напісать "Украіна" с бальшой букви. Дважди пєрєркрєстівшись і прачітав "отчє наш", напісал "расіся" с маленькой. Но напісать "путен" с малєнькой так і не смог сєбя заставіть, нєсматря ні на што!
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20.09.2022 21:06 Відповісти
школа, мля....воспитание не позволило
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20.09.2022 21:09 Відповісти
ЕС вырастили орка в кремле а теперь удивляются откуда оно взялось...
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20.09.2022 21:05 Відповісти
Макрон, ти б ото краще своїй бабі робив приємно, а не ***** наярював))
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20.09.2022 21:07 Відповісти
Цинізм ,це коли зараз за допомогою французкої оптики, (яка постачалася з 2015)на русо танках стріляють по нашим !
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20.09.2022 21:08 Відповісти
Правильно, Емануель. Для убедительности угости его жабкой
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20.09.2022 21:11 Відповісти
Агонія кремлівського фюрера поки що продовжується , але це початок
кінця правління кривавого клопа 😡
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20.09.2022 21:15 Відповісти
А ну-ка все дружно налегли на Макрона!!! Давить его гневными комментами!!! А зеледент белый и пушистый, бесстрашно продавливая законы на основе сталинского приказа №200...
Сталин И.В.
Приказ Верховного Главнокомандующего
20 октября 1944 года
[№ 200]
https://c21ch.newcastle.edu.au/stalin/orders/chapt200.htm
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20.09.2022 21:16 Відповісти
Загалом у нас є тиждень. За тиждень окуповані території будуть оголошені територією РФ і буде поставлений ультиматум, або виводите війська з території цих областей, або ядерний удар. І я впевнений що пуйло застосує ядерну зброю. У нього немає вибору. Тому у нас є тиждень щоб не допустити ніяких референдумів, насамперед в Херсонській та Запорізькій областях. Хоча якщо у нас будуть успіхи у звільненні територій та зриві референдуму то він може прийняти ці території і без референдуму. Замкнуте коло виходить.
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20.09.2022 21:17 Відповісти
ВВС в 19:48:

Перша західна реакція на "референдуми" досить передбачувана

-Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що країна не визнає їхніх результатів.
-Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що "референдум, організований Росією, нічого не вартий".
-Спікер Білого дому заявив: "Референдуми, які організує Росія, є образою принципів суверенітету та територіальної цілісності".
-"Оскільки Росія просуває фейкові референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно і ясно: Ми ніколи цього не визнаємо", - заявила прем'єр Естонії Кая Каллас.
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20.09.2022 21:23 Відповісти
Харківська "буря в пустелі"

Судячи з того, що доводиться читати в коментах, всього масштабу Харківського наступу суспільство так і не осягнуло.
У більшості громадян картинка складається, певно, така. Був собі фронт. А потім вийшов Залужний (варіант - Сирський), махнув шаблею, і пішли хоробрі козаченки у наступ, а вороженьки стали гинути як роса на сонці. В реальності, звісно все не так.
Наступ під Харковом був результатом довгої і кропіткої роботи величезного колективу Генштабу та ставки главкома Залужного.
Отже. Що було зроблено?

По-перше, від самого початку вторгнення, генерал Залужний повернув до Генштабу генералів і офіцерів, звільнених ЗЕленою владою з суто політичних мотивів. Найвідоміший приклад - генерал Віктор Муженко. Повернення Муженка мало стратегічне значення, і ми побачимо чому.

По-друге, ворог був зупинений і знесилений ешелонованою обороною і правильно виконаним відступом. В той час, як наші нитики різної міри патріотичності хором нили «ми кидаємо свої землі ворогу», «як можна?!», «ой, серце кров'ю обливається!», Залужний спокійно й упевнено зробив те що мусив. Заодно, країні був продемонстрований дивовижний майстер-клас, що треба робити з нитиками - ігнорувати.

По-третє, був підготовлений резерв. Під Харковом відмітили цілі підрозділи, які воювали на натівській техніці і з натівською зброєю. Всіх цих людей треба було сформувати, навчити, підготувати до ведення наступальних дій. Це було зроблено.

По-четверте, збройні сили України ВПЕРШЕ змогли провести маневри значними силами війська вздовж фронту і з тилу, та так що про це не дізнався ворог. Тут очевидно, залізничні і автомобільні служби ЗСУ видресирували Мінінфраструктури, примусили їх працювати на армію і не патякати язиками зайвого. Одне це, як на мене - неймовірний подвиг.

По-п'яте, була проведена шикарна спецоперація з дезинформування противника. Спершу горлали про підготовку наступу на Херсон, при чому склад сил і засобів знав кожен миколаївський таксист. Потім заговорили, що Херсон напрямок не основний, і примусили Москву зосередити увагу на Донбасі. Потім таки почали наступ на Херсон і примусили Москву закинути туди їхні резерви. Потім завдали удари по об'єктах у Криму, і примусили Москву загнати в Крим залишки їхніх резервів. А потім врізали під Харковом де удару ніхто не чекав. Окремо треба відмітити, що про плани українського командування не проспівав жоден «демократичний журналіст», і не дізнався жоден російський агент на верхніх поверхах влади. Там де російських посіпак знайшли в оточенні Баканова, особистого друга Зеленського. Як Залужному вдалося це, я просто не розумію. Єдине що можу сказати - це мистецтво!

По-шосте, ЗСУ ущент зруйнували твердження, ніби українці гарно обороняються але погано наступають. Під Харковом ЗСУ реалізували практично свою «Бурю в пустелі», досконалі дії рейдових груп танків і десанту.
Такі рейдові удари - фірмовий стиль генерала Муженка.
Реалізовані вони були дивовижно, українські командири діяли твердо і ініціативно, а солдати - мужньо до нахабства. Під ударами ЗСУ, фронт окупантів посипався і армія РФ виконала те саме, що й Червона армія у 1941 р. Вона неорганізовано драпонула.
Я переконаний, що ЗСУ звільнили територій набагато більше, ніж планували у найбільш сміливих своїх планах.

По-сьоме. ЗСУ вчасно зупинилися! Це важливо. Історія знає безліч випадків, коли захопившись переслідуванням ворога, армія оголювала власні фланги, здобувала удар, і перемога перетворювалася на шалену поразку. Такого не можна допустити. Армія мусить зупинитися, обладнати позиції, приготуватися до контратак ворога. Зрештою, СБУ, МВС і ДСНС треба перевірити звільнені території. Це теж час і ресурси.
Але. Наступ триває, просто у менших обсягах. ЗСУ форсували ріку Оскол і закріпляються, явно для подальшого наступу. Іде наступ біля Херсону. А Генштаб продовжує планувати. Що саме - дізнаємося у свій час. І не раніше.
Осягніть все це. І ви усвідомите, ЩО насправді зробили ЗСУ і команда генерала Залужного.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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20.09.2022 21:24 Відповісти
А звідки і хто повинен був наносити удар по наших військах? Зі сторони Росії там не було жодного ударного угрупування. Наша стрімка перемога стала неочікуваною для усіх і для нас у тому числі. Те що планували на місяць виконали за декілька днів. Після чого військо стало не знаючи що робити далі. Замість того щоб йти далі почали розбирати трофейну техніку. Наче нема кому техніку забрати крім ударних угрупувань. Російська армія посипалася, це розуміють усі, навіть росіяни. Тому і хочуть прикритися ядерною зброєю прийнявши окуповані території до свого складу.
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20.09.2022 21:36 Відповісти
Фига, даже макарона достало
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20.09.2022 22:18 Відповісти
 
 