Макрон про російські псевдореферендуми на окупованих територіях: "Цинізм та провокація"

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував наміри Росії провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх "провокацією" і "цинізмом".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

"Це ще одна провокація, яка, на наш погляд, не матиме жодних наслідків для нашої позиції: Росія повинна піти з території України та дотримуватися визнаних кордонів", – наголосив французький президент.

"Організація референдумів на територіях, які постраждали від бомбардувань, де люди були змушені тікати, є ознакою цинізму", – додав він.

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Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.