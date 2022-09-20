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Верещук (605) псевдореферендум (181)

Верещук закликала українців не брати участі в псевдореферендумах на окупованих територіях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

верещук

Віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулася до українських громадян на тимчасово окупованих Росією територіях та закликала ігнорувати можливі псевдореферендуми, які анонсовані окупаційними адміністраціями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Суспільне,  про це віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону.

"Росіяни можуть заявляти все, що завгодно (щодо проведення референдумів про приєднання до РФ на окупованих територіях — ред.). Для нас це не немає жодного значення. А для Росії це посилення санкцій та збільшення військової допомоги для української армії", — сказала вона.

Верещук закликає українських громадян, які зараз вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь у жодних референдумах та "взагалі ігнорувати цей процес".

Читайте: "Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани РФ щодо псевдореферендумів і "воєнний" закон

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
кто сдал Чонгар?
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20.09.2022 21:33
+9
пане Бутусов.
зробіть так щоб цієї людинки не було на Ваших сторінках
бо нудить, аж до ригачки...
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20.09.2022 21:40
+8
Ой же дура, РИА Новости уже опубликовало результаты "референдумов"
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20.09.2022 21:33
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в 2014 взяли и сейчас возьмут без принуждения. Это предатели, которых нужно судить. Она что думает что там одни патриоты? Патриотов единицы и то их местные сдают на подвал. Все остальные гниды.
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20.09.2022 21:32 Відповісти
А чого сам не в Україні? А я забув, свою дупу в ЄС пристроїв тепер можна срати в кожній темі ідентичними вкидами. Цікаво як порахував скільки там кого?
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20.09.2022 21:43 Відповісти
він походу української не розуміє - козачок засланий
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20.09.2022 21:47 Відповісти
ты кацапский троль знаешь что правду сказал, так это про таких как ты гнид
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20.09.2022 21:50 Відповісти
Йди братушкам сри в темах. Був би українцем хоть якось би зміг писати українською. Теоретик хренов.
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20.09.2022 22:04 Відповісти
ты свою дупу смотри умник, или уже заплатил. что бы от мобилизации увильнуть.
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20.09.2022 21:48 Відповісти
Я в военкоматі був у цьому році. А ти? Можеш не відповідати, ти лиш би ху*ню писати в подібних темах у подібному тоні. Патріот - хоч би напружився українською писати. так що давай за кораблем
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20.09.2022 22:01 Відповісти
він побратим батальона Монако на братело потапа каменського з мохнатиком ба сліпим пЇю бабкиним
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20.09.2022 22:11 Відповісти
повертайся в УкраЇну козачок найду тобі де язика прикласти
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20.09.2022 22:02 Відповісти
смешной ты гоша, когда тебе будет столько сколько мне то не до военкомата. а вообще. гражданам других стран приезжать и воевать, когда столько бугаев молодых в Европе сидят как беженцы. и представь себе хвастаются и паспортом рефии и смеются.
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20.09.2022 22:10 Відповісти
ну так повертайся на Батьківщину вчити українську або не кизди
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20.09.2022 22:14 Відповісти
Краще заберіть звідси своїх біженців і нехай захищають свою Батьківщину, якщо вони мають її. Тут усі вільно можуть вивчати свої мови, якщо закінчив українську школу, то не забудеш. Це вам не якась різниця.
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20.09.2022 22:32 Відповісти
ось ти і спалився, кацапе) ти б краще прихистив своїх кацапських кдбешних приятелів ніж Українських жінок з дітьми гори в аду
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20.09.2022 22:35 Відповісти
Ну так питання було в тому, що проблема є , це всі розуміють, але потихіше на поворотах з висновками.
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20.09.2022 22:23 Відповісти
кто сдал Чонгар?
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20.09.2022 21:33 Відповісти
Ой же дура, РИА Новости уже опубликовало результаты "референдумов"
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20.09.2022 21:33 Відповісти
"Если бы у нас был такой Путин, я бы проголосовала за него. Он делает добро для России. Он действует в интересах своей страны. Вот бы каждый президент так защищал свою страну." И.Верещук, 17 июля 2020 года, Украинская правда
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20.09.2022 21:35 Відповісти
Це нічого не дасть.Вони все рівно будуть малювати що їм потрібно.Та пофіг на них.Чого всі так це спримають?Підримка ЗСУ і звільненя територій все що нас повинно колихати.Дуже багато честі цьому лайну в масс просторі.
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20.09.2022 21:36 Відповісти
чи то дурна..раїся зробить як завжди - масовка з 50 завезених алкашів і результати - одноголосно за приєднання..

хоча можуть ще довбанути ракетами по виборчих дільницях й волати, що то укропи..а ОБСЄ поїде перевіряти..
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20.09.2022 21:37 Відповісти
пане Бутусов.
зробіть так щоб цієї людинки не було на Ваших сторінках
бо нудить, аж до ригачки...
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20.09.2022 21:40 Відповісти
Боже какая же она тупая.

Любой маломальски дружащий с головой, разгадал этот план: отступить, заманить ЗСУ на территорию, быстренько объявить референдум, и "дарагие рассеяне, Украина вероломно напала на запорожский округ, наше дело правое, военкомат открыт завтра с 8:00, за неявку 10 лет".

И только глупышка Верещук считает что референдум делают, чтобы посчитать сколько хотят в Россию. Все уже давно посчитано и подписано, 96% хотят в РФию, явка 101%.
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20.09.2022 22:00 Відповісти
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20.09.2022 22:03 Відповісти
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20.09.2022 22:04 Відповісти
Армии и народу приходится сражаться с жестокостью на фронте и с тупостью в тылу.
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20.09.2022 22:06 Відповісти
Лише одне питання до цієї Мері Поппінс: що там з захисниками "Азовсталі"?

А як піарилася ця курва на людях, яким вдалося виїхати з окупованих територій! Най Боже поверне тобі все сторицею!

Боже, зроби, най буде твоя ласка! Я ж не для себе, для інших прошу!
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20.09.2022 22:09 Відповісти
верещучка двуличная тварь какого хрена вы прот алкивает законы про работу с сепарами и лугандонцами?
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20.09.2022 22:25 Відповісти
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20.09.2022 22:47 Відповісти
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20.09.2022 22:48 Відповісти
заткни мордяку шльондра фсбшна
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21.09.2022 08:11 Відповісти
Прошла інфа, що уряд з подачі цієї падлюки, подав у Раду законопроект, який дозволить торгівлю з дирляндіями. ****.
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21.09.2022 11:39 Відповісти
 
 