Верещук закликала українців не брати участі в псевдореферендумах на окупованих територіях
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Віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулася до українських громадян на тимчасово окупованих Росією територіях та закликала ігнорувати можливі псевдореферендуми, які анонсовані окупаційними адміністраціями.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону.
"Росіяни можуть заявляти все, що завгодно (щодо проведення референдумів про приєднання до РФ на окупованих територіях — ред.). Для нас це не немає жодного значення. А для Росії це посилення санкцій та збільшення військової допомоги для української армії", — сказала вона.
Верещук закликає українських громадян, які зараз вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь у жодних референдумах та "взагалі ігнорувати цей процес".
Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.
Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня.
Будь ласка, зачекайте...
хоча можуть ще довбанути ракетами по виборчих дільницях й волати, що то укропи..а ОБСЄ поїде перевіряти..
зробіть так щоб цієї людинки не було на Ваших сторінках
бо нудить, аж до ригачки...
Любой маломальски дружащий с головой, разгадал этот план: отступить, заманить ЗСУ на территорию, быстренько объявить референдум, и "дарагие рассеяне, Украина вероломно напала на запорожский округ, наше дело правое, военкомат открыт завтра с 8:00, за неявку 10 лет".
И только глупышка Верещук считает что референдум делают, чтобы посчитать сколько хотят в Россию. Все уже давно посчитано и подписано, 96% хотят в РФию, явка 101%.
А як піарилася ця курва на людях, яким вдалося виїхати з окупованих територій! Най Боже поверне тобі все сторицею!
Боже, зроби, най буде твоя ласка! Я ж не для себе, для інших прошу!