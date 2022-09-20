Проведення псевдореферендумів – це інформаційна операція Кремля, - Пентагон

Оголошення російськими маріонетками на Донбасі про проведення "референдумів" щодо приєднання до Російської Федерації є відволіканням уваги після успішного контрнаступу України.

Про це сказав на брифінгу речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Це просто інформаційна операція, покликана відволікти увагу від важкого становища, в якому зараз перебувають російські військові", – сказав Райдер. Він назвав псевдореферендуми частиною російської "гри".

Представник Пентагону зазначив, що референдуми не викличуть довіри та не вплинуть на підтримку США України.

"Ніхто не довірятиме таким фіктивним референдумам, і США, звичайно ж, не визнають результатів будь-яких фіктивних голосувань", – сказав Райдер. "Ми продовжимо працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб надавати їм необхідну підтримку", – додав він.

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