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Проведення псевдореферендумів – це інформаційна операція Кремля, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Оголошення російськими маріонетками на Донбасі про проведення "референдумів" щодо приєднання до Російської Федерації є відволіканням уваги після успішного контрнаступу України.

Про це сказав на брифінгу речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Це просто інформаційна операція, покликана відволікти увагу від важкого становища, в якому зараз перебувають російські військові", – сказав Райдер. Він назвав псевдореферендуми частиною російської "гри".

Представник Пентагону зазначив, що референдуми не викличуть довіри та не вплинуть на підтримку США України.

"Ніхто не довірятиме таким фіктивним референдумам, і США, звичайно ж, не визнають результатів будь-яких фіктивних голосувань", – сказав Райдер. "Ми продовжимо працювати з Україною та нашими міжнародними партнерами, щоб надавати їм необхідну підтримку", – додав він.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
Це реальність сьогодення
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20.09.2022 21:33
+3
взять понт это конек *****...
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20.09.2022 21:49
+1
Rashabot detected
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20.09.2022 22:02
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Це реальність сьогодення
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20.09.2022 21:33 Відповісти
Все буде добре...
Але це, на жаль, питання цiни життiв 🙄
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20.09.2022 22:06 Відповісти
Rashabot detected
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20.09.2022 22:02 Відповісти
Brainless man detected!
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20.09.2022 22:05 Відповісти
Напишу на міжнародному: Ти - довбойоб!
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21.09.2022 10:22 Відповісти
взять понт это конек *****...
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20.09.2022 21:49 Відповісти
Про рашистські референдумив Україні сьогодні говорять всі крім зацікавлених "слуг рашистсько- бабломойских і головного "був би втік"
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20.09.2022 22:29 Відповісти
Так то воно так, але після референдумів і загальної мобілізації на нас попре лавина зомбаків і не пентагон буде від них відбиватися. Краще б не язиком чесали, а заявили на весь світ про дозвіл використання американської зброї по території рф! Сцикуни.
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20.09.2022 22:37 Відповісти
 
 