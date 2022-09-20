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Рада планує розширити до 2 км прикордонну смугу з РФ та Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону України з РФ та Білоруссю до двох кілометрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Законопроєктом планується закріпити на законодавчому рівні комплекс заходів з прикриття державного кордону на загрозливих ділянках, які здійснюються у разі реальних загроз нападу на Україну або збройної агресії проти країни чи збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту.

Зокрема, передбачається усунення перепон для інженерного облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України, а також виділення вздовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянок державного кордону більшої частки земель для посиленого облаштування засобів захисту та оборони державного кордону України, у тому числі мінних полів. Серед іншого йдеться про збільшення прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю до двох кілометрів.

Крім того, проєктом пропонується уточнити функції Державної прикордонної служби України щодо участі в обороні держави та упорядкувати механізми її реалізації, здійснити перерозподіл повноважень складових сектору безпеки і оборони щодо координації їх спільної діяльності, пов’язаної із захистом державного кордону в мирний час, під час дії воєнного стану, в інших кризових ситуаціях.

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Також передбачається врегулювання порядку та способів залучення військових частин і підрозділів Збройних сил України до виконання завдань з посилення охорони держкордону в мирний час та особливий період.

Водночас має бути спрощено процедуру примусового видворення з України нелегальних мігрантів, які затримуються за незаконне перетинання державного кордону або інші грубі порушення українського законодавства.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
то за рахунок протилежної сторони. Будемо кордон сунути
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20.09.2022 22:15
+6
2км??? Пішки це всього 25хв зовсім не поспіхом. На танку, БТР, БМП - хвилини. Пам'ятаючи швидкість реакції 24.02 на агресію: хто приймає рішення та віддає наказ на відкриття вогню на ураження? Час на прийняття рішення - секунди, бо через 3 хвилини броньована техніка вже в тилу наших прикордонників.
Якщо це проти ДРГ, контрабанди чи нелегалів, то навіть "стіна Яценюка" це буде контролювати. А совкові "заманухи" з обмеженнями прав та свобод громадян лиште для себе.
А при військовому стані та постійних обстрілах із суміжних територій 2км - замало.

То ж в мене питання: нашо це? Показати якусь роботу?

Так всі ми її побачили після 24.02. Потужна (як каже Данілов) підготовка вилилася в захоплення 20% території країни за 6 годин. Знання про вторгнення рашистів нашим найвеличнішим боневтіком ще з вересня місяця (за його ж словами) звелося до скорочення бюджету військових у січні місяці 2022 року та рекомендацій готуватися до травневих шашликів, коли його родина вже була за кордоном... І, як казав десь тут один дописувач, "іще багато чого"...
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20.09.2022 22:01
+5
Надо не на 2, а сразу на 20 км, причем вглубь рашистской территории
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20.09.2022 22:22
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Наше село полностью попадёт в эти 2 километра
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20.09.2022 21:57 Відповісти
то за рахунок протилежної сторони. Будемо кордон сунути
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20.09.2022 22:15 Відповісти
За рахунок кацапії у 100км.
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21.09.2022 00:39 Відповісти
2км??? Пішки це всього 25хв зовсім не поспіхом. На танку, БТР, БМП - хвилини. Пам'ятаючи швидкість реакції 24.02 на агресію: хто приймає рішення та віддає наказ на відкриття вогню на ураження? Час на прийняття рішення - секунди, бо через 3 хвилини броньована техніка вже в тилу наших прикордонників.
Якщо це проти ДРГ, контрабанди чи нелегалів, то навіть "стіна Яценюка" це буде контролювати. А совкові "заманухи" з обмеженнями прав та свобод громадян лиште для себе.
А при військовому стані та постійних обстрілах із суміжних територій 2км - замало.

То ж в мене питання: нашо це? Показати якусь роботу?

Так всі ми її побачили після 24.02. Потужна (як каже Данілов) підготовка вилилася в захоплення 20% території країни за 6 годин. Знання про вторгнення рашистів нашим найвеличнішим боневтіком ще з вересня місяця (за його ж словами) звелося до скорочення бюджету військових у січні місяці 2022 року та рекомендацій готуватися до травневих шашликів, коли його родина вже була за кордоном... І, як казав десь тут один дописувач, "іще багато чого"...
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20.09.2022 22:01 Відповісти
ну, і які пропозиції ? якщо 2 км замало то скільки треба ? Може зразу 200 км переорати разом із селами/містами і замінувати,так щоб через гуглмепс видно було ?
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20.09.2022 22:14 Відповісти
Зараз - обладнання двох-трьох ліній оборони з відповідними фортифікаційними спорудами на кордоні з московією та від бульбофюрера. Наказ відкривати вогонь на ураження може віддавати навіть начальник застави або старший наряду, що виконують обхід дільниці кордону та ще багато чого.

Але, вірю, у ГШ сидять розумніші за мене і на цей законопроект не звернуть уваги, а будуть діяти відповідно до своєї стратегії та можливостей.
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20.09.2022 22:25 Відповісти
Та не землю орати і мінувати треба, а зброю власну виробляти і націлювати на ті кордони! Оце і є реальна пропозиція, а не імітація бурной дєятєльності київськими чинушами.
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20.09.2022 22:52 Відповісти
так і треба зробити на території рашки і бульбостану
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21.09.2022 11:34 Відповісти
Якщо буде рів - шириною 1 км та глибиною 20 метрів з хижаками. А на іншому 1 км , через 50 метрів автоматичні кулемети . То це буде діло.
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20.09.2022 22:10 Відповісти
Надо не на 2, а сразу на 20 км, причем вглубь рашистской территории
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20.09.2022 22:22 Відповісти
Треба оформити це як репарацію
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20.09.2022 22:47 Відповісти
А как там поживает ВЕЛИКИЙ ЗАБОР Сени Кролика ?
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20.09.2022 22:26 Відповісти
а він взагалі хоч родився?
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20.09.2022 23:01 Відповісти
Намного лучше, чем Чонгар и Марик. А шо?
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21.09.2022 00:49 Відповісти
А мені от цікаво що робити з населеними пунктами, які досі стоять по обидві сторони кордону!? А особливо з їх населенням. Примусове виселення зі знищенням тих селищ вже запланували? Бо тільки так і треба зробити!
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20.09.2022 22:55 Відповісти
.. дополню,в случае анрессии стрелять на поражение,наступать и уничтожать места дислокации агрессора
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21.09.2022 00:05 Відповісти
 
 