Рада планує розширити до 2 км прикордонну смугу з РФ та Білоруссю

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону України з РФ та Білоруссю до двох кілометрів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Законопроєктом планується закріпити на законодавчому рівні комплекс заходів з прикриття державного кордону на загрозливих ділянках, які здійснюються у разі реальних загроз нападу на Україну або збройної агресії проти країни чи збройного конфлікту на державному кордоні, міжнародного збройного конфлікту.

Зокрема, передбачається усунення перепон для інженерного облаштування інфраструктури державного кордону на землях природно-заповідного фонду України, а також виділення вздовж українсько-російської та українсько-білоруської ділянок державного кордону більшої частки земель для посиленого облаштування засобів захисту та оборони державного кордону України, у тому числі мінних полів. Серед іншого йдеться про збільшення прикордонної смуги вздовж лінії державного кордону з Росією та Білоруссю до двох кілометрів.

Крім того, проєктом пропонується уточнити функції Державної прикордонної служби України щодо участі в обороні держави та упорядкувати механізми її реалізації, здійснити перерозподіл повноважень складових сектору безпеки і оборони щодо координації їх спільної діяльності, пов’язаної із захистом державного кордону в мирний час, під час дії воєнного стану, в інших кризових ситуаціях.

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Також передбачається врегулювання порядку та способів залучення військових частин і підрозділів Збройних сил України до виконання завдань з посилення охорони держкордону в мирний час та особливий період.

Водночас має бути спрощено процедуру примусового видворення з України нелегальних мігрантів, які затримуються за незаконне перетинання державного кордону або інші грубі порушення українського законодавства.