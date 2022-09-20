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Жодні бутафорські референдуми не змінять позицію Європи щодо України, - голова Європарламенту Метсола

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

метсола

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола заявляє про незмінність позиції ЄС щодо територіальної цілісності України, незважаючи на наміри РФ провести так звані референдуми на окупованих територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для ясності: жодні бутафорські референдуми не змінять позицію Європи щодо України та її територіальної цілісності. Це також не змінить того факту, що саме Росія вторглася в суверенну України. Європа на боці України", - написала Метсола у твіттері.

Нагадаємо, у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу Росії. Вони відбудуться 23-27 вересня. З аналогічними заявами виступили російські маріонетки на окупованих територія Херсонської і Запорізької областей.

Читайте: Макрон про російські псевдореферендуми на окупованих територіях: "Цинізм та провокація"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+3
*****, давай вже, об'являй війну НАТО, а то нам спати пора!
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20.09.2022 22:11
+1
Схоже, путін не наважився дратувати Залужного «рехферендумами».
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20.09.2022 22:34
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*****, давай вже, об'являй війну НАТО, а то нам спати пора!
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20.09.2022 22:11 Відповісти
​Потрібен самміт країн, у яких кацапи віджали території.Пора офіційно висувати претензії і забирати з компенсацією.
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20.09.2022 22:15 Відповісти
Україні зараз потрібні ракети а не саміти
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20.09.2022 22:24 Відповісти
У даному матеріалі йдеться про політичні мотиви.Тут єдність в рядах надважлива. Безперечно ,танки,ракети і літаки питання №1-але про це в сусідніх гілках.
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20.09.2022 22:39 Відповісти
А хто сказав, що їм важлива думка тих, хто вміє боротися тільки за права морських свинок і геїв?

Вам просто доведеться face the fact and deal with it! Weak and helpless EU!
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20.09.2022 22:16 Відповісти
у раиссии было в свое время 2 лжедмитрия, после того как поляки сожгли москву в 12 веке. не удивлюсь что будет и лжепутлер
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20.09.2022 22:27 Відповісти
Путин уже давно сдох. Его играет Безруков.
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20.09.2022 22:37 Відповісти
Схоже, путін не наважився дратувати Залужного «рехферендумами».
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20.09.2022 22:34 Відповісти
А Венгрия цеЕвропа или нет?
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20.09.2022 22:36 Відповісти
Старий маразматик хутін грается . І ДОГРАЕТСЯ.
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20.09.2022 22:43 Відповісти
..захват и разный подобный бред с болот мацковии-это военное преступление...Карается смертью исполнителям без суда и следствия.Смерть быдлонасекомышам болот мацковии развязвшим 3 мировую войну в Ukraine
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21.09.2022 00:03 Відповісти
 
 