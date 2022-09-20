УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12445 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні Війна
4 485 71
Велика Британія (3665) війна (56365) зброя (5750) Трасс Елізабет (167)

Наступного року обсяг військової допомоги Україні від Великої Британії перевищить надану у 2022, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс анонсувала, що 2023 року її країна досягне або перевищить обсяг військової допомоги, наданої Україні 2022 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що конкретний характер військової підтримки Великої Британії у 2023 році буде визначено виходячи з потреб Збройних сил України. Очікується, що воно включатиме таке обладнання, як ракетні системи залпового вогню.

Також читайте: Трасс - народу України: "Велика Британія продовжуватиме стояти за вами на кожному етапі шляху"

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Господи Благослови Британію!
показати весь коментар
20.09.2022 22:41
+16
Справжні нащадки Уінстона Черчиля. Сподіваюсь в історії Британії вже не буде Чемберленів
показати весь коментар
20.09.2022 22:45
+10
Это вам не куйловская "мобилизация". КаZZапы, мыльте дупы.
показати весь коментар
20.09.2022 22:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи Благослови Британію!
показати весь коментар
20.09.2022 22:41 Відповісти
Это вам не куйловская "мобилизация". КаZZапы, мыльте дупы.
показати весь коментар
20.09.2022 22:42 Відповісти
Справжні нащадки Уінстона Черчиля. Сподіваюсь в історії Британії вже не буде Чемберленів
показати весь коментар
20.09.2022 22:45 Відповісти
Осуществляет в жизнь сказанное Черчилем про зарезание правильной свыньи.
показати весь коментар
20.09.2022 23:28 Відповісти
Україні ще треба дожити до наступного року! Вже би давали зразу ядерну зброю а то тянут як резину.
показати весь коментар
20.09.2022 22:46 Відповісти
тебе кацап надо мозг для начала раздать
показати весь коментар
20.09.2022 23:10 Відповісти
Хоч щось конкретне сьогодні. Ось це цікаве - що 2023 року її країна досягне рівня 2022... це натяк, що "кота будуть тягнути за хвіст"?
показати весь коментар
20.09.2022 22:46 Відповісти
Главное - поддержка ЗСУ от зеленых героев останется на прежнем уровне. А бриташки - лохи, вот запорожские мародеры-орденоносцы - настоящие герои.
показати весь коментар
20.09.2022 22:50 Відповісти
У Вас погано з мовою - wellerman, undenstand)
показати весь коментар
20.09.2022 22:55 Відповісти
Т.е., Боневтик не награждал Старуха и его сосалку орденами за мародерство гуманитарки?
показати весь коментар
20.09.2022 23:01 Відповісти
Макс, ты это про что? 😞
показати весь коментар
20.09.2022 22:56 Відповісти
Про ДРГ Старуха-орденоносца, которая разворовала гуманитарку вагонами.
показати весь коментар
20.09.2022 22:59 Відповісти
народу похер запаорожцы че-то не протестуют что их гуманитарку ермаковские пляти украли
показати весь коментар
20.09.2022 23:13 Відповісти
Ну раз народу *****, то зачем вам незалежнисть?
показати весь коментар
20.09.2022 23:32 Відповісти
кому это вам?
а зачем тебе мстить кадыровцам ты же не чеченец?
показати весь коментар
20.09.2022 23:36 Відповісти
вам, руснявым. А тейп Беной - мои кровники еще с тех пор, когда ***** бегало в лакеях у Собчака, а Боневтик развлекал русню по саунах за срублишки.
показати весь коментар
20.09.2022 23:40 Відповісти
а какое тебе дело трепло до независимости Украины? тебя что жаба давит? что украинцы сильный смелый и свободный народ?
показати весь коментар
20.09.2022 23:45 Відповісти
Та не, я как раз понимаю, шо мародерство на крови для сегодняшней власти Украины,законно избранной народом - настоящий подвиг. Именно за это и погибла Небесна Сотня.
показати весь коментар
21.09.2022 00:05 Відповісти
так небесная сотня погибла за свои свои идеи которые очень тяжело даются остальным - но это не повод не продолжать борьбу и не защищать свою Украинскую землю
показати весь коментар
21.09.2022 00:11 Відповісти
Угу. В 2019 вы ясно показали, как хотите защищать свою Украинскую землю. Чемпионы по предателям - опзж и опг "слуга народа".
показати весь коментар
21.09.2022 00:16 Відповісти
слава богу что ты разделяешь себя и нас - то что ты не украинец лавно понятно но то что ты украинофоб тоже понятно
показати весь коментар
21.09.2022 00:21 Відповісти
Расскажи мне о патриоте Зеленском, русский.
показати весь коментар
21.09.2022 00:21 Відповісти
я тебе расскажу что ты трепло и балабол - да к тому же еще и украинфоб как не шифруйся а морда кацапская у тебя или кремелевска все равно вылезла
показати весь коментар
21.09.2022 00:24 Відповісти
русский, любишь Дерьмака?
показати весь коментар
21.09.2022 00:28 Відповісти
тупак купи мозг если читать не умеешь
и да Ермак любит тебя
показати весь коментар
21.09.2022 00:29 Відповісти
Нет, Дерьмак меня не любит - я же не русский. Тебе Дерьмак из намародеренной гуманитарки платит, русский?
показати весь коментар
21.09.2022 00:31 Відповісти
нет - дерьмак(подоляк) таких ботов как ты и нанимает - тут таких украиномовных "патриотов" с русскими (и нерусскими именами) как собак не резанных..
показати весь коментар
21.09.2022 00:35 Відповісти
тебе лучше знать, русский.
показати весь коментар
21.09.2022 00:36 Відповісти
да мне лучше знать я тут не один десяток ботов типа тебя вывел на чистую воду. интернет боец с кадывровцами
показати весь коментар
21.09.2022 00:40 Відповісти
А, так ты вЯЯликий руснявый разоблачитель. Ну-ка, русский, разоблачи запорожских героев-мародеров. Или зассышь? Дерьмак тебя пайки лишит?
показати весь коментар
21.09.2022 01:02 Відповісти
все - "поплыла" гуссеница безногая - бедные кадыровцы во все строны разбегаются
показати весь коментар
21.09.2022 01:18 Відповісти
русский, тебе Дерьмак из мародеренной гуманитарки в срублях отстегивает? На пузырь тебе хватает, свинособака?
показати весь коментар
21.09.2022 01:20 Відповісти
мне хватает что всяких интернет-калек тупролых чмырить
показати весь коментар
21.09.2022 01:22 Відповісти
Ну и как оно, бухать на смародренную гуманитарку, дермаколиз руснявый? Ты понимаешь, шо после Победы Украины вас, как и ваших русских братух, будут просто резать?
показати весь коментар
21.09.2022 02:16 Відповісти
пестабол что ты ноешь как баба? сопли распустил как попугай одно и тоже - ты за свои слова не отвечаешь .. с тобой общаются только тупые или боты
показати весь коментар
21.09.2022 02:53 Відповісти
пшло вон, животное.
показати весь коментар
21.09.2022 02:58 Відповісти
Шановний Ak-Murza, з вашим досвідом перебування на даному ресурсі і повестись на свіжовилуплену вундерфавлю??? Мабуть, маєте час та натхнення?
показати весь коментар
21.09.2022 02:09 Відповісти
Не, Шановний. Прочитав отчет про эксгумацию в Изюме в наших СМИ. Хочется убить русского, вот я пар тут и выпускаю, бо...не дай Бог сорвусь.
показати весь коментар
21.09.2022 02:13 Відповісти
хочете вірте, а можете й ставити під сумнів, але саме так і зрозумів, що виплескуєте важко стримуване...
Якщо трішки зменшили тиск пару, послухайте це: Жадан і ДахаБраха: Птах настрій не покращиться, але гарантую, що зміниться.
показати весь коментар
21.09.2022 02:21 Відповісти
Дякую Пану за розуминня. Я чекаю на мою доньку - вона мае наукову степень по псiхологии, працюе с ветеранами в Ветеранскому Шпiталю в Филаделфii. А зранку пiду до моего властного полiгону, постреляю iз рiзной зброi, порубаю лозу моею персональною шаблею - Польскою карабелою початку 20-го сториччя, попляшу лезгинку iз моею шаблюкою....зазвичай це мене заспокоювае(не впевненний, шо це вирно,тобто успокаивает). Thanks, brother.
показати весь коментар
21.09.2022 02:38 Відповісти
Завжди будь-ласка!
Згадалось, коли вас перечитував та підтримував:

Село на Західній Україні. По вулиці іде парубок і чує, що з його двору лунають несамовиті крики та стогін. Підійшов, бачить: тато прив'язав москаля до колоди і разом з колодою його пилить повільно ржавою пилкою. Він питає до нього:

- Тату, ну що, у Вас немає рушниці, щоб його застрелити?
- Маю, синку, маю...
- Тату, ну що, у Вас немає сокири, щоб його зарубати?
- Маю, синку, маю...
- Тату, ну що, у Вас немає мотузки, щоб його повісити?
- Маю, синку, маю...
- Так у чому ж справа?
- Розумієш, сину, я маю час та натхнення.

'
показати весь коментар
21.09.2022 03:02 Відповісти
Dude, don't put any of those good ideas in my head not right now, anyhow.
показати весь коментар
21.09.2022 03:09 Відповісти
И,кстати, для зеленого дерьма, - Небесна Сотня отдала свои жизни не за какие-то там "свои идеи" (c). А за общечеловеческие идеи, прописанные в Bill of Rights.
показати весь коментар
21.09.2022 00:20 Відповісти
не позорься бот не тебе живодеру указывать украинцам как жить и кого выбирать..
показати весь коментар
21.09.2022 00:22 Відповісти
русский, расскажи мне о патриотических видосиках Зеленского на фоне кремля. Или о патриоте Дерьмаке.Или о вЯЯликих дерьмаковских патриотах орденоносцах-мародерах в Запорожье. Или о великом защитнике Украины Коле -Сракотрясе. Ну, на крайний случай, поясни почему чемпионы по кол-ву предателей - опзж и ОПГ "слуга народа".
показати весь коментар
21.09.2022 00:26 Відповісти
дятел почитай мои посты у тебя с головой совсем плохо? я тебя за больное задел?
показати весь коментар
21.09.2022 00:32 Відповісти
Мдя.... не слабо. Как-то мимо новость прошла. Ты там как?
показати весь коментар
20.09.2022 23:53 Відповісти
Прямо зара? Перегоняю падалицу из сада на горилку, осталось две бочки браги,будет кругом-бегом где-то галлонов 15 в этом году. Як ся маешь, подруга?
показати весь коментар
21.09.2022 00:02 Відповісти
А я даже думать не хочу, что там в саду, да и вообще с домом. Даже не звоню к соседям(( Дети когда выехали 8 марта там же еще эти твари стояли, да и когда откатили за Дымер, поселок еще с неделю бомбили с северного направления.
показати весь коментар
21.09.2022 08:49 Відповісти
А помощь для ЗСУ от зеленых героических патриотов останется на прежнем уровне - ЗЕро.Но орденки с мЯЯдальками они продолжат получать.
показати весь коментар
20.09.2022 22:47 Відповісти
БРИТАНИЯ это круто всегда
показати весь коментар
20.09.2022 23:03 Відповісти
Британцы, начните уже учить личный состав ВСУ, на танке Челленджер. Отличный танк ничем не хуже Абрамса. Уже пора стронуть вопрос с мертвой точки.
показати весь коментар
20.09.2022 23:08 Відповісти
США 20 лет учили афганскую армию, вбухали в это учение более двух триллионов долларов. Думаешь англичане встанут на эти грабли?
показати весь коментар
21.09.2022 00:01 Відповісти
Когда США кого-то учат - это всегда имеет результат.
Если там результата не было - надо спросить Рамсфельда - где деньги ?
Не надо тут про "грабли" - Украина уже показала результат.
показати весь коментар
21.09.2022 00:27 Відповісти
Ты, чудило трампоновское, не сравнивай украинцев, которые яростно защищают Родину, с афганцами, разбежавшимися при первом шухере.
показати весь коментар
21.09.2022 07:35 Відповісти
Не сравнивайте божий дар с яичницей. Там они обучали погонщиков ослов.
показати весь коментар
21.09.2022 08:51 Відповісти
Скорее всего уже в 2024 г совсем завалят. Надо площадя нам бетонировать и ангары строить. Стёб не уместен. Но дорога ложка к обеду, с утра сегодня, или с вечера но вчера.
показати весь коментар
21.09.2022 08:42 Відповісти
 
 