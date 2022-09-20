Наступного року обсяг військової допомоги Україні від Великої Британії перевищить надану у 2022, - Трасс
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Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс анонсувала, що 2023 року її країна досягне або перевищить обсяг військової допомоги, наданої Україні 2022 року.
Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що конкретний характер військової підтримки Великої Британії у 2023 році буде визначено виходячи з потреб Збройних сил України. Очікується, що воно включатиме таке обладнання, як ракетні системи залпового вогню.
Топ коментарі
+21 Autorare Autorare
показати весь коментар20.09.2022 22:41
+16 Alex K 8d0b77c0
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+10 Бенина Мама
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а зачем тебе мстить кадыровцам ты же не чеченец?
и да Ермак любит тебя
Якщо трішки зменшили тиск пару, послухайте це: Жадан і ДахаБраха: Птах настрій не покращиться, але гарантую, що зміниться.
Згадалось, коли вас перечитував та підтримував:
Село на Західній Україні. По вулиці іде парубок і чує, що з його двору лунають несамовиті крики та стогін. Підійшов, бачить: тато прив'язав москаля до колоди і разом з колодою його пилить повільно ржавою пилкою. Він питає до нього:
- Тату, ну що, у Вас немає рушниці, щоб його застрелити?
- Маю, синку, маю...
- Тату, ну що, у Вас немає сокири, щоб його зарубати?
- Маю, синку, маю...
- Тату, ну що, у Вас немає мотузки, щоб його повісити?
- Маю, синку, маю...
- Так у чому ж справа?
- Розумієш, сину, я маю час та натхнення.
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Если там результата не было - надо спросить Рамсфельда - где деньги ?
Не надо тут про "грабли" - Украина уже показала результат.