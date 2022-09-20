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Переговори можливі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх, – Макрон в ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Переговори між Україною та РФ можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні всі ми тут усвідомлюємо, що тільки угода, яка поважає міжнародне право, дасть змогу відновити мир. Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх. Ми всі також розуміємо, що переговори можуть бути успішними лише за умови, якщо Україну буде звільнено, а її суверенітет буде захищено", - сказав Макрон.

Французький президент наголосив, що тепер Росія має побачити, що вона не може нав'язувати свою волю військовим шляхом, навіть якщо проводить фіктивні референдуми на територіях, які зазнали бомбардувань і які окуповані зараз.

"Члени Ради безпеки мають голосно і ясно заявити про це, а члени цієї асамблеї повинні підтримати нас на нашому шляху до миру. З цієї трибуни я закликаю членів ООН діяти так, щоб Росія відмовилася від шляху війни й усвідомила ціну для себе та для всіх нас і справді поклала край цьому акту агресії", - зазначив Макрон.

Також читайте: Макрон про російські псевдореферендуми на окупованих територіях: "Цинізм та провокація"

Він зазначив, що від початку війни веде діалог із Росією. "Я й надалі очолювати це, тому що тільки разом ми здобудемо мир", - додав президент Франції.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Яке може бути міжнародне право, якщо москалі, тут таке понаробляли?
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20.09.2022 22:58
+8
Украина должна потихому не нужно огласки но ******* руззких свинорылов на рашке ，взрывать базы военных всю эту нечисть а для союзников делать невинные глаза - это не мы ，нас там нету
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20.09.2022 23:03
+7
Может Макрон не так уж плох, просто пытается, как может, успокоить бешеное животное. Бубнит Путину на ухо часами, зверек и засыпает. .... (Пушки макроН нам дал, Мистрали не продал, ну как мог).
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20.09.2022 23:11
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невже прозрів? ну нах...
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20.09.2022 22:58 Відповісти
Да, по основних тезах зачьот, але з механізмом втілення законності щодо рашки - ніяк
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20.09.2022 23:19 Відповісти
Ростислав Шапошніков "Зеленський вимагає звільнення Залужного": https://youtu.be/LtRJ9cWITlU
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21.09.2022 05:39 Відповісти
Яке може бути міжнародне право, якщо москалі, тут таке понаробляли?
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20.09.2022 22:58 Відповісти
Украина должна потихому не нужно огласки но ******* руззких свинорылов на рашке ，взрывать базы военных всю эту нечисть а для союзников делать невинные глаза - это не мы ，нас там нету
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20.09.2022 23:03 Відповісти
Гаагське....
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20.09.2022 23:21 Відповісти
Так само, як з Боїнгом?
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20.09.2022 23:35 Відповісти
и поэтому Макрон столько раз звонил своему поребриковому фюреру ？，проститутка фразузская
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20.09.2022 22:59 Відповісти
А Украина требует вывести войска за границы 1991 года
Макрон , шо , туповат ?
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20.09.2022 23:01 Відповісти
Украина не требует ，а добивается военными действиями ，потому что ни союзники ни подрачивания Макрона и Меркель на Путина не работают и потому что ставки либо жизнь в свободной стране либо жизнь в ****** концлагере ，где за игру в интернете могут посадить о чем речь вообще ?
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20.09.2022 23:07 Відповісти
А могут запытать как в Буче и сотнях неизвестных Буч.
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20.09.2022 23:13 Відповісти
каще, як тут
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20.09.2022 23:24 Відповісти
обкуренный лягушатник лучше бы оружие дал
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20.09.2022 23:04 Відповісти
Макрон предложил пересмотреть применение права вето в Совбезе ООН!
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20.09.2022 23:08 Відповісти
Кто ответит за геноцид на оккупированных территориях Украины, кто может гарантировать что россия в очередной раз не нарушит договор.

Какие договора могут быть с маньяками и террористами? С Гитлером кто то договаривался после начала войны?
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20.09.2022 23:10 Відповісти
Может Макрон не так уж плох, просто пытается, как может, успокоить бешеное животное. Бубнит Путину на ухо часами, зверек и засыпает. .... (Пушки макроН нам дал, Мистрали не продал, ну как мог).
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20.09.2022 23:11 Відповісти
Містралі не продав попередник, но то таке - Франція начебто й підтримує Україну, але не очень
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20.09.2022 23:23 Відповісти
В августе 2019 Макрон делал поползновения возобновить военное сотрудничество с РФ. "перетасовать карты", так что теоретически мог бы. но то такє.
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20.09.2022 23:36 Відповісти
Коли Франція не продала московії "Містралі", в Україні, до речі, теж був попередник.
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21.09.2022 07:07 Відповісти
Э нет Эммануэлька. Про сохранение Путлеру лица мы не забыли.
Можешь передать своему ... лiпшому корефану, что переговоры мы будем вести со следующей властью. Эти лаптеногие постоянно надрачивают на историю, но ничему у нее не учатся.

Только Рашка за последние 100 лет могла дважды вступить в ненужную ей войну, и два раза при этом развалиться.
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20.09.2022 23:38 Відповісти
Украина никаких переговоров неприемлет и даже после войны не будет дипломатических отношений с РФ. Украина навсегда разрывает отношения! Украинцы не простят всех вырезанных Украинцев, убитых людей и убитых детей и украденных детей, бесконечного насилия, пыток, разрушений, и долгий список. Это остаточне прощавай! И даже когда Россия развалится, с русскими и теми, кто был россиянами не будет никаких отношений! Для Украинцев диалог начинать с русскими - это унижение!
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20.09.2022 23:40 Відповісти
"Добросовестно " ...откуда совесть у фашиста?
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20.09.2022 23:41 Відповісти
О як забалакав, молодець. Тепер від розмов до справи! Розвал рф! А перемовини ми будемо вести з купою нових країн про їх репарації нам і видачу злочинців в гаагу відразу!
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20.09.2022 23:43 Відповісти
полуумок лягушатии,запомни-как будут уничтожены все банды болот кремлевии,и тогда не может быть никаких скидок кремлинам...
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20.09.2022 23:53 Відповісти
В таких режимах (как сейчас на России), всё построено на слепой вере, они закодированы, им не нужны никакие доказательства, это просто слепая вера, внушение. Когда им показывают доказательства ,от правды они начинают бесится как чёрт от ладана, это реакция такая же как у ребёнка у которого отнимают любимую игрушку. У них начинает рушится их внутренний мир ,от этого они испытывают буквально физические муки. Путин ***** и пока не сдохнет, нескем там договора заключать.
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21.09.2022 03:42 Відповісти
Вся рф это одна Секта, ну а народ - сектанти. Вера это вера и с логикой она не дружит
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21.09.2022 07:43 Відповісти
 
 