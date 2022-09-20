Переговори можливі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх, – Макрон в ООН

Переговори між Україною та РФ можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні всі ми тут усвідомлюємо, що тільки угода, яка поважає міжнародне право, дасть змогу відновити мир. Переговори можливі лише в тому разі, якщо цього хоче суверенна Україна, а Росія сумлінно прийме їх. Ми всі також розуміємо, що переговори можуть бути успішними лише за умови, якщо Україну буде звільнено, а її суверенітет буде захищено", - сказав Макрон.

Французький президент наголосив, що тепер Росія має побачити, що вона не може нав'язувати свою волю військовим шляхом, навіть якщо проводить фіктивні референдуми на територіях, які зазнали бомбардувань і які окуповані зараз.

"Члени Ради безпеки мають голосно і ясно заявити про це, а члени цієї асамблеї повинні підтримати нас на нашому шляху до миру. З цієї трибуни я закликаю членів ООН діяти так, щоб Росія відмовилася від шляху війни й усвідомила ціну для себе та для всіх нас і справді поклала край цьому акту агресії", - зазначив Макрон.

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Він зазначив, що від початку війни веде діалог із Росією. "Я й надалі очолювати це, тому що тільки разом ми здобудемо мир", - додав президент Франції.