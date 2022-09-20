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У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати закуплені РФ іранські дрони-камікадзе: вже два безпілотники ліквідовано

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

shahed,shahed-136

Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

Два оприлюднені випадки – збиті підрозділами Повітряних сил та іншими силами оборони України дрони-камікадзе "Shahed-136".

Як пояснив Ігнат, це малопомітна радіолокаційно, відносно невелика повітряна ціль, яка здебільшого летить на низькій висоті. Її можливо збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю. Та ліпше для цього підходять зенітні гармати, чи, наприклад, такі засоби ППО, як українська "Шилка", або ж німецький "Гепард".

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Знешкодити такий дрон можна також за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

За словами речника Повітряних сил, говорити, наскільки ефективною є така зброя як "Shahed-136", наразі зарано. Говорити, чи це єдиний тип безпілотника, який Іран надав Росії, наразі теж неможливо.
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Топ коментарі
+10
Поляки зробили цікаві автоматичні зенітки проти дронів із двох або навіть чотирьох крупнокаліберних кулеметів. За ефективністю та дальністю як Шилка, але за набоями в рази дешевше.

Ну і, мені здається, основним має бути РЕБ - не думаю що цей пепелац має супер захищений канал керування
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20.09.2022 23:13
+8
За словами експертів ООН, безпілотники, розроблені Іраном в Газі, Ємені та Іраку, також використовують ту саму модель двигуна, DLE-111, виготовлену експертом з китайських модельних літаків Майл Хао Шан Технолоджі.

DLE-111 компанії продається за $500 на китайському сайті електронної комерції Alibaba, а деякі її двигуни використовуються американським виробником радіокерованих мініатюрних літаків. Інспектори ООН також відстежили компонент південнокорейського виробництва під назвою "сервомотор", знайдений в іранському безпілотнику в Ємені в магазині іграшок в Тегерані.

Виявляється, ключові високотехнологічні компоненти, які використовуються в розробленому і виготовленому шведами безпілотнику з дельта-крилом, були відправлені в Тегеран через індійську компанію з торгівлі продуктами харчування.
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20.09.2022 23:24
+7
Любое оружие это опасно. Даже те хлопушки, что мы сбрасываем с беспилотника, как видим, приносят немало проблем оккупантам...
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20.09.2022 23:23
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дробовики теж допомічні, десь так 12-го калібру )
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20.09.2022 23:07 Відповісти
Так це дрони камікадзе. Тобто це досить дешева заміна керованим крилатим ракетам, яких майже не залишилось
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20.09.2022 23:10 Відповісти
Дрон-камікадзе нічого не заміняє.
Це нова і, слід визнати, небезпечна зброя, проти якою треба терміново шукати захист, бо ці дрони будуть прогресувати в майбутньому
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20.09.2022 23:15 Відповісти
Важко назвати дрон-камікадзе заміною крилатим ракетам. Крилата ракета наносить великі руйнування на відміну він дрона, хоча теж річ смертоносна
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20.09.2022 23:25 Відповісти
Етот дрон несет несколько десятков килограмм взрывчатки. Так что он несет не меньше разрушений чем ракета
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20.09.2022 23:36 Відповісти
Ракета несе кількасот кіло вибухівкі. Так що порівняння такі дивне. Інша справа, що ракети в тому числі летять у молоко або по дерев'яних макетах наприклад, а ці дрони цілеспрямовано нищать нашу технику... Мова вже про десяткі нажаль...
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20.09.2022 23:52 Відповісти
а ещё был случай с руссофашисто ударным беспелотником
https://www.youtube.com/watch?v=mucB-7eGO4A
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20.09.2022 23:11 Відповісти
Поляки зробили цікаві автоматичні зенітки проти дронів із двох або навіть чотирьох крупнокаліберних кулеметів. За ефективністю та дальністю як Шилка, але за набоями в рази дешевше.

Ну і, мені здається, основним має бути РЕБ - не думаю що цей пепелац має супер захищений канал керування
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20.09.2022 23:13 Відповісти
Ну-ну! Подивися на ТТХ Шилки" і "крупнокаліберних кулеметів", які перебувають на озброєнні польської армії і порівняй дальність і скорострільність А потім згадай, що зенітний снаряд 23 мм має механізм самоліквідації, який при досягненні максимальної висоти вибухає і засіює оточуючий простір осколками То у кого ефективність краща?
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21.09.2022 04:38 Відповісти
2 бмп и пара топоров уже пострадали от них. Так что они действенны.
Летают шумно и не очень быстро, можно сбить со стрелкового.
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20.09.2022 23:18 Відповісти
Любое оружие это опасно. Даже те хлопушки, что мы сбрасываем с беспилотника, как видим, приносят немало проблем оккупантам...
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20.09.2022 23:23 Відповісти
Ну - не такі вони вже і "хлопушки"! Подивися на ТТХ РКГ-3 (які все частіше стали застосовувать з безпілотників по російських танках та бронемашинах) і ти будеш "приємно здивований"!
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21.09.2022 04:43 Відповісти
За словами експертів ООН, безпілотники, розроблені Іраном в Газі, Ємені та Іраку, також використовують ту саму модель двигуна, DLE-111, виготовлену експертом з китайських модельних літаків Майл Хао Шан Технолоджі.

DLE-111 компанії продається за $500 на китайському сайті електронної комерції Alibaba, а деякі її двигуни використовуються американським виробником радіокерованих мініатюрних літаків. Інспектори ООН також відстежили компонент південнокорейського виробництва під назвою "сервомотор", знайдений в іранському безпілотнику в Ємені в магазині іграшок в Тегерані.

Виявляється, ключові високотехнологічні компоненти, які використовуються в розробленому і виготовленому шведами безпілотнику з дельта-крилом, були відправлені в Тегеран через індійську компанію з торгівлі продуктами харчування.
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20.09.2022 23:24 Відповісти
Читаємо, наприклад, іншу статтю: "Українці підбили російський Т-64". Усе зрозуміло: воїни ЗСУ підбили танк окупантів. А ви теж будете коментувати: "радянський Т-64, бо в Росії він не виготовлявся"?
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21.09.2022 00:09 Відповісти
Geoprardov kazetsia 30 uze dali,ecio 50 nemci dast,vot oni dolzni otrobotat po takim dronam i vertalitami takze.Oni avtomaticeski streliajet imejet svoj radar,zryvajetsia pered objektam celoje obloko ot oskolkov sazdajitsia.Amerikansi uze naciali ispolzyvat lazernyje oruzyje,eto ecio desevle variant ,masovo u nix pojdiot sleducem godu
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20.09.2022 23:31 Відповісти
хйло опозорило роzzийскую аналоговнетную армию, опозорит и иранскую
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20.09.2022 23:44 Відповісти
А що наші союзні розвідки досі не мають інфи по ці дрони? Чи не діляться?
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20.09.2022 23:46 Відповісти
Скоріш, що інфа вже є, просто не для широкого загалу. Чи хтось з ОП дізнається (не називатиму прізвища), а через 30 хвилин усі дані будуть за поребриком.
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20.09.2022 23:59 Відповісти
С охотничей двухстволки крупной дробью
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20.09.2022 23:51 Відповісти
Надо не только дроны сбивать, но и завод-изготовитель расхерачить.
Типа, новый тунгусский метеорит отклонился от курса.
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20.09.2022 23:54 Відповісти
Выглядит как ****** с крылышками
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21.09.2022 01:50 Відповісти
Безпілотна промисловість Ірану вважається третьою лише після Китаю і США за можливостями своєї продукції, на відміну від менш розвиненого стану більшої частини оборонного сектора країни.

Іран є однією з лише трьох країн, які ввели в експлуатацію стелс-дрони з літаючими крилами, які виявилися дуже живучими в бою проти ізраїльської протиповітряної оборони і справили сильне враження на ізраїльських чиновників в минулому.

Постачання Росії несе з собою ризики для Ірану, в тому числі потенційно виснажує схованки зі зброєю країни і дозволяє західним супротивникам розробляти можливі контрзаходи своїм безпілотним літакам.
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21.09.2022 02:02 Відповісти
Иран доиграется, что после анализа сбитых ВСУ дронов у Израиля через год появятся дроны-истребители, а своих дронов перестанет хватать для нужд самого Ирана.
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21.09.2022 02:16 Відповісти
5+
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21.09.2022 02:51 Відповісти
Иранские уроды.
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21.09.2022 06:42 Відповісти
 
 