У Повітряних силах пояснили, чим можна збивати закуплені РФ іранські дрони-камікадзе: вже два безпілотники ліквідовано
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Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується.
Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.
Два оприлюднені випадки – збиті підрозділами Повітряних сил та іншими силами оборони України дрони-камікадзе "Shahed-136".
Як пояснив Ігнат, це малопомітна радіолокаційно, відносно невелика повітряна ціль, яка здебільшого летить на низькій висоті. Її можливо збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю. Та ліпше для цього підходять зенітні гармати, чи, наприклад, такі засоби ППО, як українська "Шилка", або ж німецький "Гепард".
Знешкодити такий дрон можна також за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
За словами речника Повітряних сил, говорити, наскільки ефективною є така зброя як "Shahed-136", наразі зарано. Говорити, чи це єдиний тип безпілотника, який Іран надав Росії, наразі теж неможливо.
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Це нова і, слід визнати, небезпечна зброя, проти якою треба терміново шукати захист, бо ці дрони будуть прогресувати в майбутньому
https://www.youtube.com/watch?v=mucB-7eGO4A
Ну і, мені здається, основним має бути РЕБ - не думаю що цей пепелац має супер захищений канал керування
Летают шумно и не очень быстро, можно сбить со стрелкового.
DLE-111 компанії продається за $500 на китайському сайті електронної комерції Alibaba, а деякі її двигуни використовуються американським виробником радіокерованих мініатюрних літаків. Інспектори ООН також відстежили компонент південнокорейського виробництва під назвою "сервомотор", знайдений в іранському безпілотнику в Ємені в магазині іграшок в Тегерані.
Виявляється, ключові високотехнологічні компоненти, які використовуються в розробленому і виготовленому шведами безпілотнику з дельта-крилом, були відправлені в Тегеран через індійську компанію з торгівлі продуктами харчування.
Типа, новый тунгусский метеорит отклонился от курса.
Іран є однією з лише трьох країн, які ввели в експлуатацію стелс-дрони з літаючими крилами, які виявилися дуже живучими в бою проти ізраїльської протиповітряної оборони і справили сильне враження на ізраїльських чиновників в минулому.
Постачання Росії несе з собою ризики для Ірану, в тому числі потенційно виснажує схованки зі зброєю країни і дозволяє західним супротивникам розробляти можливі контрзаходи своїм безпілотним літакам.