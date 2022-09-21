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війна (56365) Євросоюз (7018) Боррель (783) псевдореферендум (181)

Результати "референдумів" не будуть визнані ЄС, організаторів буде притягнуто до відповідальності, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив про нові санкції проти РФ у разі проведення "референдумів" на окупованих українських територіях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні так звана влада, нелегітимно призначена Росією на окупованих нею військовим шляхом територіях України, заявила про підготовку до незаконних "референдумів". Це спроба Росії узаконити свій незаконний військовий контроль, спрямована на насильницьку зміну кордонів України на явне порушення Статуту ООН і незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні "референдуми", які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є кричущим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними й не будуть визнані ЄС та його державами-членами", - йдеться у заяві Борреля.

Він зазначив, що від початку вторгнення Росія "залякувала, незаконно затримувала, катувала та викрадала українських громадян, а значна частина корінного населення окупованих територій була змушена тікати".

"Законно обрані місцеві чиновники в деяких випадках були замінені примусово. Доступ до інтернету, вільних і незалежних засобів масової інформації та свобода вираження думок також були сильно обмежені. Тому ці незаконні "голосування" за жодних обставин не можна розглядати як вільне волевиявлення людей, котрі проживають у цих регіонах і перебувають в умовах постійної російської військової загрози та залякування", - переконаний високий представник ЄС.

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Він також запевнив, що Росію, її політичне керівництво та всіх причетних до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні буде притягнуто до відповідальності, а щодо Росії буде розглянуто додаткові обмежувальні заходи.

Нагадаємо, окупанти у "ЛНР" та "ДНР" визначилися з датами проведення псевдореферендумів щодо приєднання до складу РФ. Вони відбудуться 23-27 вересня. З аналогічними заявами виступили російські маріонетки на окупованих територія Херсонської і Запорізької областей.

Автор: Володимир Янченко
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до какой відповідальності? как по Боингу или страшнее?
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20.09.2022 23:45 Відповісти
повага Борелю. Значить, він не пробачив і не стерпів хамства пуцькіна, коли Борель приїзджав в мацкву
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21.09.2022 00:03 Відповісти
так пропагандоны его до сих пор поносят
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21.09.2022 02:55 Відповісти
плешивый хочет опять под дурачка закосить, поэтому пустили слух, что мол, за проведение референдума выступили типа "ястребы": медведев, золотов и каой-то мудак-единорос.... и их мнение пересилило мнение голубя мира путена..... (это Швец сегодня приколол) цирк, ***! ))
а спец-операцию, теперь оказывается, совет ********* объявил, и плешивый опять белый и пушистый ))
ну ничего, посмотрим что он запоет, когда все эти черти друг на друга показания наперебой давать будут.... ))
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21.09.2022 00:06 Відповісти
І тільки Україна палець об палець не вдаряє, щоб запобігти цьому всьому. Це значить, що готується здача півдня і сходу України!!!
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21.09.2022 00:12 Відповісти
чего тебе надо хороняка кацапская? мы каждый день Крым и белгород утюжим
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21.09.2022 02:57 Відповісти
В 2014 мы это уже слышали от европейских импотентов
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21.09.2022 10:38 Відповісти
 
 